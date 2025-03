Bajban a Pepsi és a Coca-Cola, egyik legfontosabb alapanyaguk háborús övezetbe került

A Coca-Colában és a Pepsiben felhasznált fontos összetevőhöz való hozzáférést a szudáni félkatonai Gyors Támogatási Erők (RSF) ellenőrzi jelenleg a kelet-afrikai ország hatalmas területén.

A gumiarábikum, az akácfa nedvéből származó szerves emulgeálószer számos termék összetevője, beleértve a hatalmas üdítőmárkákat, a szappant, gyógyszereket, édességeket és kozmetikumokat.

A világ gumiarábikum-készletének 70 százaléka Szudánból származik, ahol ezen anyagot termelő fák 200 ezer négyzetkilométernyi területen nőnek az ország déli részén, amelyet nagyrészt az RSF ellenőriz – a Bloomberg szerint.

Az Afritec, mely Szudán egyik legnagyobb nemzetközi beszállítója, elmondta, hogy rendszeresen 2500 dollárt fizet teherautónkként a RSF-nak, hogy lehetővé tegye a termék szállítását az ország kikötőibe. „Leállítják a teherautókat, és fizetni kell a továbbhaladásért. Vagy ellopják egy részét, vagy fizetni kell.”

2023 áprilisa óta Szudán brutális polgárháborúba keveredett az RSF és a Szudáni Fegyveres Erők (SAF) között. Az ország humanitárius válságba került, az UNHCR szerint 12,5 millió szudáni kényszerült elhagyni otthonát. Becslések szerint több ezren haltak meg. Az RSF-et tömegesen elkövetett szexuális erőszakkal, fosztogatással, kínzással és civilek kivégzésével vádolják, míg az SAF-et válogatás nélküli bombatámadások miatt érik bírálatok.

A Bloomberg által megszerzett dokumentumok szerint az SAF egy sor díjszabást is bevezetett, amelyek nagyjából 155 dollárt tesznek ki 100 kilogramm gumiarábikum után, amelyek Port Szudánból indulnak útnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gumiarábikumnak az országból történő exportjából a háborús bűnökkel vádolt csoportok is részesednek.

A multinacionális cégek igyekeznek „felelősségteljes módon” kezelni a problémát

A Bloomberg közölte, hogy megkeresésére eddig még nem kapott választ a Coca-Cola, a PepsiCo és a Danone részéről e problémával kapcsolatban. A Nestle kijelentette, hogy „elkötelezett amellett, hogy felelősségteljes módon és a vonatkozó szabályozási követelményekkel összhangban szerzi be az összes árut”, míg a Mars közölte, hogy nem tolerálja a vesztegetést és a korrupciót, és „folyamatosan egyeztetünk beszállítóinkkal a mélyen aggasztó szudáni helyzettel kapcsolatban, és továbbra is készek vagyunk megtenni a megfelelő lépéseket, ha irányelveinket megsértik”.

Muszlim bojkott a Coca-Cola-termékekkel szemben

A Coca-Cola és a Pepsi a közelmúltban a Közel-Keleten is széleskörű bojkottal szembesült az Egyesült Államoknak a Gázai övezet elleni izraeli támadásában betöltött szerepe miatt, valamint az előbbinek a megszállt ciszjordániai településen található gyára okán.

A NielsenIQ piackutató szerint a nyugati üdítőitalmárkák 7 százalékos eladási csökkenést könyvelt el 2024 első felében a Közel-Keleten.

A közelmúltban, a legutóbbi, 2023 októberében kezdődött izraeli-gázai konfliktus után, sok muszlim többségű ország bojkottálni kezdte olyan vállalatok termékeit, amelyek jelentős összegeket fektettek be Izraelbe. A Gázában szenvedő palesztinok iránti együttérzést és támogatást fejezik ki ezzel, és céljuk, hogy gazdasági veszteségeket okozzanak az ilyen vállalatoknak.

Szudán: humanitárius katasztrófa

Közeledik a szudáni háború második évfordulója. Az ebből eredő válság továbbra is a világ legrosszabb humanitárius katasztrófája, s közben a világ számos válságövezete „zárkózik fel” hozzá. Az ENSZ Humanitárius Ügyek Hivatalának (OCHA) a hónap elején közzétett statisztikái ékes számadatokat szolgáltatnak: több mint 30 millió ember szorul segítségre a kelet-afrikai országban.

Földrajzilag öt helyen hirdettek éhínséget Darfurban és a Núba-hegységben. További régiók követik ebben, különösen az egészségügyi ellátás romlása miatt, és mivel sok ember még mindig mozgásban van, a harcok további régiókra terjednek át. Minden negyedik szudáni jelenleg belső menekült, és több mint három millióan kényszerülnek Szudánon kívülre vándorolni. Körülbelül 17 millió gyermek nem jár iskolába.

Az új amerikai adminisztráció által korábban küldött segélyek felülvizsgálata és felfüggesztése, valamint a brit kormány fejlesztési költségvetésének csökkentése miatt Szudánnak alternatív módozatokat kell keresnie a helyzet megmentésére és a közelgő katasztrófák elkerülésére. Az ENSZ bejelentette, hogy mintegy 20 millió szudáninak próbál segítséget nyújtani, de így is 10 millióan ellátás nélkül maradnak. A 2025. március 11-ig rendelkezésre állt források pedig napról napra apadnak.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ kutatója.

(Borítókép: A Gyors Támogató Erők (RSF) katonái 2019. június 22-én. Fotó: Yasuyoshi Chiba / AFP)