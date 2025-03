A kormány 5 millió forintos gyorssegélyt nyújt a mianmari földrengés túlélőinek

A magyar kormány 5 millió forintos humanitárius gyorssegélyt nyújt a Hungary Helps program keretében a mianmari földrengés túlélőinek – közölte közösségi oldalán Azbej Tristan, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár, miután már negyedik napja tart a mentés Mianmarban és Thaiföldön a pénteki természeti katasztrófát követően.

Azbej Tristan azt írta, a támogatás kedvezményezettje a Katolikus Karitász, amely a helyi katolikus partnere révén a segítséget közvetlenül el tudja juttatni a leginkább rászorulókhoz. Mianmar népének most nemcsak élelmiszerre, vízre és orvosi ellátásra van szüksége, hanem reményre és szolidaritásra is. „Magyarország – keresztény értékeire és emberségére építve – ebben a nehéz pillanatban is a bajbajutottak mellett áll” – írta.

A politikus emlékeztetett, a múlt heti 7,7-es erősségű földrengés az elmúlt évszázad egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája volt Mianmarban.

Azbej Tristan felhívta a figyelmet arra, hogy az összeomlott épületek romjai alatt még mindig túlélők után kutatnak, miközben az ország polgárháborús helyzete, valamint a megrongálódott infrastruktúra jelentősen megnehezíti a mentési munkálatokat és a humanitárius segítségnyújtást.

Még mindig találnak túlélőket

A mentők hétfőn négy embert élve szabadítottak ki az összeomlott épületek romjai alól – jelentette a kínai média. A délkelet-ázsiai országot vezető junta mindeközben azt közölte, a katasztrófa halálos áldozatainak száma elérte a 2056-ot, a sérülteké a 3900-at, 270 embert pedig még mindig keresnek.

A hétfő hajnali órákban Mianmar második legnagyobb városában, Mandalajban a romok alól kimentettek között volt egy terhes nő és egy kislány is. Mandalaj közel van a pénteki 7,7-es erősségű földrengés epicentrumához.

A szomszédos országok közül India, Kína és Thaiföld küldött segélyeket és csapatokat, de érkezett segítség Malajziából, Szingapúrból és Oroszországból is.

Thaiföld fővárosában, Bangkokban a mentőalakulatok hétfőn darukkal és mentőkutyákkal folytatták a kétségbeesett keresést 76 ember után, akiket egy összeomlott, építés alatt álló felhőkarcoló romjai temettek maguk alá.

Csadcsart Szittipunt bangkoki kormányzó szerint a mentők nem adják fel a keresést, annak ellenére sem, hogy az általános gyakorlat szerint három nap áll rendelkezésre arra, hogy túlélőket találjanak.