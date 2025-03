Hatvan órát töltött a romok alatt egy nő, akit kiszabadítottak Mianmarban

Hatvan óra után, stabil állapotban találtak meg a romok között egy nőt egy mianmari szálloda romjai alól. Egy várandós hölgyet azonban nem tudtak újraéleszteni. A mentőakciók Thaiföldön és Mianmarban is folytatódnak, előbbi ország fővárosának kormányzója szerint a 2023-as törökországi események miatt sem szabad feladni. A mentőcsapatok gépi átvizsgálással keresnek életjeleket, a térségbe több országból érkeznek segélyek.

Egy mianmari szálloda romjai alól húztak ki három nappal a földrengés után egy nőt a mentőcsapatok, akik további túlélőket keresnek. Az ország kínai nagykövetsége szerint a nő hatvan órát töltött a romok között, de stabil állapotban találták meg – írja a Reuters.

Március 28-án 7,7-es erősségű földrengés végzett pusztítást Thaiföldön és Mianmarban. Előbbi fővárosában, Bangkokban darukkal és kutyákkal keresnek 76 embert, akiket egy építés alatt álló, de a rengésben összeomló felhőkarcoló temetett maga alá. Az épület összedőléséről szakértőket kérdeztünk.

Bangkok kormányzója szerint nem lehet feladni a túlélők utáni kutatást, mivel

a 2023-as törökországi földrengés után egy héttel is találtak életben lévő embereket a romok alatt.

Hozzátette, hogy gépi átvizsgálás segítségével keresnek életjeleket. Thaiföldön jelenleg 18 halálos áldozata van a természeti katasztrófának, de ez emelkedhet.

Egy mianmari hírügynökség beszámolója szerint egy várandós nő több mint ötvenöt óra után került elő, az ő életét azonban nem tudták megmenteni.

Mianmarban súlyos a helyzet, akár tízezer halálos áldozat lehet

Súlyosabb a helyzet Mianmarban, ahol a halálos áldozatok számáról érkező adatok ellentmondanak egymásnak. Szombat este 1600-ról számoltunk be az AP alapján, de a The Wall Street Journal szerint ez már 2000 fölé emelkedett.

Az Amerikai Földtani Szolgálat előrejelző modellje szerint a számuk akár tízezer is lehet.

A mentőcsapatok dolgát utórengések nehezíthetik.

A térségben szükségállapotot hirdettek, segélycsomag érkezett az Egyesült Nemzetek Szervezetétől (ENSZ), a szomszédos országok közül Kínából, Indiából és Thaiföldről, valamint Malajziából, Szingapúrból és Oroszországból is. Az Egyesült Államok kétmillió dolláros (744 millió forint) segélyt ígért. A természeti csapásban létfontosságú infrastruktúra több eleme sérült meg, így nehezebben juthatnak el az érintettekhez a segélyek. Veszélyhelyzeti rendszerét léptette életbe az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is.

A lap megjegyzi, hogy a földrengés még nagyobb nyomort okozott a polgárháború sújtotta országban, amely egy 2021-es katonai puccs után tört ki. Egy lázadó csoport szerint a kormányerők továbbra is falvakat bombáznak.

Mianmarban a helyiek beszámolója szerint hatalmas pánik uralkodott, egy korábbi riporter a 28. emeletről menekült, miközben remegett az egész épület, amelyet el kellett hagynia. Egy angoltanár az iskola udvarán tartózkodott a diákjaival, amikor elkezdett remegni a föld, végül berohantak az oktatási intézménybe, ahol a padok alatt találtak menedéket. A pedagógus szerint a tanulóknak „nagyon ijesztő volt” a rengés minden pillanata.

Az embereket áradás söpörte el a rengés után. A természeti katasztrófának nincs magyar érintettje.