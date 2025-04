Életfogytiglant kaphat a diákjait szexre kényszerítő tanárnő

Az Indiana állambeli matematika-tanárnő legalább tíz kiskorú fiút környékezett meg, akiket drága ajándékokkal, manipulációval és szexuális közeledéssel csábított magához. Brittany Fortinberry az eddigi vádak mellé most további 24 bűncselekmény vádjával néz szembe, köztük öt elsőfokú gyermekbántalmazással, amelyek együttesen akár életfogytiglani börtönbüntetést is jelenthetnek számára. A rendőrségi jegyzőkönyvek szerint a tanárnő arra kényszerítette az áldozatait, hogy horrorfilmből ismert maszkokat viseljenek, miközben vele szexelnek, és állítólag azzal fenyegette őket, hogy öngyilkos lesz, ha jelentik az esetet.

Az Indiana állambeli tanárnő, aki már eddig is súlyos vádakkal találta szemben magát, most újabb vádpontokkal szembesül, amelyek akár életfogytiglani börtönbüntetést is jelenthetnek számára. A 31 éves Brittany Fortinberryt nemi erőszak, szexuális kizsákmányolás és kiskorúak kábítószerrel, illetve alkohollal való ellátásával vádolják.

A hatóságok most további 24 súlyos bűncselekmény vádjával készülnek kiegészíteni a vádirati pontokat, miután öt újabb áldozat lépett elő. Így már összesen hat állítólagos áldozat vádolja a matektanárnőt – tudta meg a The Sun.

„Sikoly-maszkos” perverzió

Az egyik áldozat vallomása szerint Fortinberry 600 dollárt költött rá és más fiúkra egy bevásárlóközpontban, majd arra kényszerítette őket, hogy a népszerű Sikoly című horrorfilm ikonikus maszkjait viselve létesítsenek vele szexuális kapcsolatot.

Brittanynek volt egy feltétele is a csoportos szexhez: hogy sikoly-maszkot viseljenek, miközben vele szexelnek

– áll a rendőrségi jegyzőkönyvben.

A vádiratok szerint a matematikatanár 2024-ben Morgan megye két különböző iskolájában ismerkedett meg áldozataival, akik közül a legfiatalabbak mindössze 13 évesek voltak. Fortinberry állítólag drága ajándékokkal, manipulációval és szexuális közeledéssel csábította magához a fiúkat. A tanárnő azt mondta áldozatainak, hogy öngyilkos lesz, ha jelentik az esetet. Ezen felül a fiúkat akár 800 dollárral is megvesztegette nemi szerveik fényképeiért, és rendszeresen küldött nekik meztelen fotókat.

A férj is vádlott lett

Steven P. Sonnega megyei ügyész szerint az új vádpontok között öt első fokú gyermekbántalmazás is szerepel. Ha csak ezekben találják bűnösnek, Fortinberry vádpontonként 20-40 év börtönbüntetésre számíthat, ami életfogytiglani ítéletet jelenthet, ha a bíró úgy dönt, hogy a büntetéseket egymást követően kell letöltenie.

A tanárnő férje, Nicholas Fortinberry ellen szintén vádat emeltek megfélemlítés és bűncselekmény bejelentésének elmulasztása miatt. Állítólag tudott a visszaélésekről, és megfenyegette a fiúkat, hogy hallgassanak.

„Brittany férje beszélt velük arról, hogy ne mondjanak senkinek semmit, és ha mégis megteszik, a családjuk előtt végzi ki őket” – mondta az egyik áldozat a rendőrségnek.

Bizarr magyarázat

Amikor Fortinberryt szembesítették a vádakkal, állítólag azt mondta a rendőröknek, hogy nem bánja tetteit, ehelyett a közelmúltbeli fogyását okolta. Bizarr módon azt állította, hogy sajnálja, hogy lefogyott – mondván, nem hiszi, hogy bármit is tett volna, ha még mindig 68 kilóval nehezebb lenne.

A tanárnő következő bírósági meghallgatása április 3-án lesz, az esküdtszéki tárgyalást pedig június 25-re tűzték ki. A matematika tanárnőt jelenleg óvadék nélkül tartják fogva.