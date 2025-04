Bejelentést tett Donald Trump, napokon belül eldől a TikTok sorsa

Az amerikai elnök szerint több potenciális vevője van az alkalmazásnak és ő maga is szeretné, ha a TikTok tovább működne. Akár az előzetesen kiszabott határidőt is meghosszabbítaná, illetve csökkentené a Kínára kivetett vámokat.

Donald Trump szerint a korábban kiszabott szombati határidő előtt sikerülhet megállapodni a TikTok kínai anyavállalatával, a ByteDance-szel a 170 millió amerikai által használt rövid videós alkalmazás eladásáról – írja a Reuters.

Az amerikai elnök januárban szabta meg az április 5-i határidőt a TikTok számára, hogy nem kínai vevőt találjon, máskülönben nemzetbiztonsági okokból, egy 2024-es törvény értelmében betiltanák az applikációt az Egyesült Államokban. Trump az Air Force One fedélzetén mondott beszédet, ahol megerősítette, hogy több potenciális vevő is érdeklődik a TikTok iránt, és ő maga is azt szeretné, ha az alkalmazás életben maradhatna. A TikTok hivatalosan nem kommentálta a fejleményeket, de a Reuters írásából kiderül, hogy a Blackstone nevű magántőke-befektetési cég fontolgatja, hogy kisebbségi részesedést szerezne az applikáció amerikai részlegében.

Washington továbbra is tart attól, hogy a kínai tulajdonú ByteDance, az ország kormányával együttműködve az alkalmazást az amerikaiakra vonatkozó adatgyűjtésre használhatja.

Donald Trump a napokban felvetette, hogy csökkentené a Kínára kivetett vámokat, amennyiben az ázsiai ország meggyorsítja a TikTok eladását, illetve a már említett határidőt is hajlandó meghosszabbítani.

J. D. Vance alelnök szerint várhatóan a hét végéig megszületnek a megállapodás főbb feltételei. Az alkalmazás sorsa tehát egyelőre még képlékeny, de a Fehér Ház minden eddiginél aktívabban vesz részt a tárgyalásokban.