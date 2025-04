Újabb botrány rázza meg az Európai Bizottságot

Nem mindennapi botrány okoz feszültséget az Európai Parlament és az Európai Bizottság között. A parlament ugyanis attól tart, hogy az Európai Unió végrehajtó hatalma lehet, hogy részben generatív mesterséges intelligenciával íratott válaszokkal reagál az Európai Parlament hivatalos kérdéseire – tudta meg a Politico.

A mesterséges intelligencia lehetséges használata azután merült fel, hogy a liberális Renew képviselőcsoport elnöke, Valérie Hayer az EP elnöki tanácsában arról panaszkodott, hogy az Európai Bizottság csak lassan reagál az EP-képviselők hivatalos leveleire, valamint az írásbeli válaszok minősége is hagy maga után kívánnivalót.

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola pedig zárt ajtók mögött már azt is feszegette, hogy az Európai Bizottság mesterséges intelligenciát használhat a válaszadások során.

A lapnak egy meg nem nevezett tisztviselő megerősítette, hogy emiatt Metsola jelenleg példákat gyűjt, amikor az EB válaszlevelei kapcsán felmerülhetett ez a probléma, míg egy másik azt árulta el, hogy ebben a képviselőcsoportok többsége támogatja az Európai Parlament elnökét – ugyanakkor Metsola szóvivője hivatalos válaszában a lapnak erről nem beszélt.

Amit általánosabban elmondhatok, az az, hogy az írásbeli kérdésekre adott válaszok minősége és a válaszok időszerűsége régóta fennálló probléma

– fogalmazott az EP-elnök szóvivője.

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament között régóta folyamatosak a feszültségek: az EP-képviselők egy része szerint ugyanis a bizottság nem veszi figyelembe vagy egyszerűen ignorálja a parlamentet, valamint az ő megkereséseiket,

sőt, néhány EP-képviselő szerint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen egyszerűen gyűlöli a parlamentet.

A két uniós intézmény közötti feszült viszony alapját egyébként az adja, hogy a hatalmi kiegyensúlyozottság a bizottság felé billen.

Az Európai Bizottság egyébként pár hónapja jelentette be, hogy a hatékonyság növelése érdekében belső célokra mesterséges intelligenciát is használni fognak. Az EB tisztviselői a ChatGPT-hez hasonló GPT@EC néven ismert MI–modelleszközt használják számos feladat elvégzésére, beleértve például a belső eligazításokat is.

A Politico megkeresésére az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt, a mesterséges intelligencia jelenleg tesztelés alatt áll, például arra, hogy a bizottság osztályai között elosszák a kérdéseket, vagy olyan válaszokat találjanak, amelyek relevánsak lehetnek az adott ügyben.

Azt ugyanakkor a szóvivő hangsúlyozta, az EB tisztviselői nem használhatják a generatív mesterségesintelligencia-modelleket külső dokumentumok, valamint a bizottság szövegei létrehozására.

Októberben a bizottság egyik szóvivője még arról beszélt, a mesterséges intelligenciát vázlatok elkészítésében, dokumentumok összefoglalásában, ötletelésben vagy szoftverkód létrehozásában hívják segítségül.

Metsola szóvivője egyébként elárulta, az EP elnöke a mostani üggyel megkeresi Maros Sefcovic biztost, aki a két intézmény közötti kapcsolattartásért felel az Európai Bizottság részéről.

(Borítókép: Roberta Metsola 2025. április 1-jén. Fotó: Alexis Haulot / European Union 2025 – Source: EP)