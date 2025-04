Marine Le Pen fellebbez, bosszúra szomjazik a döntés után

Felforgatta a már korábban is töredezett francia politikát, hogy Marine Le Pent a bíróság bűnösnek találta sikkasztás miatt, és öt évig eltiltotta a választáson való indulástól. Le Pennek és pártjának, a Nemzeti Tömörülésnek most két lehetősége van: bosszút állni a szerintük politikai célú ítéletért, vagy pedig az ítéletet felhasználva betonozzák be győzelmüket a 2027-es elnökválasztásra. Utóbbihoz viszont az kell, hogy Marine Le Pen beletőrődjön: belőle immáron soha sem lesz Franciaország elnöke.