Minden elnémul Mianmarban, a katasztrófahelyzet miatt még tűzszünetet is hirdettek

Mianmarban egyperces csenddel emlékeztek meg a földrengés halálos áldozatairól kedden, pontban a katasztrófa időpontjában, valamint az országban vasárnapig félárbócra eresztik a zászlókat a hétfőn elrendelt nemzeti gyászhéten. Hétfőn a nap végéig mintegy 2056 halottról, 3900 sebesültről és 270 eltűntről számoltak be a helyi hatóságok, de a szakértők további több ezer halálos áldozatra számítanak. A mentési műveletek Bangkokban is folytatódnak, de Thaiföld fővárosa már nem katasztrófa sújtotta övezet.

Mianmarban kedden egyperces csenddel emlékeztek meg a több mint kétezer halálos áldozatot követelő, múlt hét pénteki földrengés áldozatairól, ami számos épületet és infrastruktúrát romba döntött a polgárháború sújtotta országban. Az országban hétfőn egyhetes nemzeti gyászt hirdettek – közölte az MTI.

Négy nappal a 7,7-es erősségű rengés után sok burmai még mindig a szabadban táborozik fedél hiányában, miközben a folyamatos utórengések fenntartják a további pusztítástól való félelmet. A hadsereg vezetői szerint „az emberveszteség és a károk miatti együttérzés jeléül vasárnapig félárbócra eresztik a zászlókat a junta által hétfőn elrendelt nemzeti gyászhéten”.

Kedden – helyi idő szerint – 12:51:02-kor egyperces csendet tartanak, pontosan az elmúlt évtizedek legsúlyosabb rengésének időpontjában.

A hadsereg korábbi közleményében arra kérte a lakosságot, hogy függessze fel tevékenységét, a médiában a szokásos műsorok helyett a gyász szimbólumai jelentek meg, a templomokban és pagodákban pedig imákat mondtak. A mianmari lázadók vasárnap közölték, hogy a katasztrófahelyzetre tekintettel kéthetes tűzszünetet hirdetnek. Hozzátették, hogy ez alól a „védelmi jellegű műveletek” kivételt képeznek.

A kétezret is átlépte a halottak száma

Mint írtuk, az Amerikai Földtani Szolgálat előrejelző modellezése szerint Mianmar halálos áldozatainak száma meghaladhatja a tízezret, és a veszteségek túlléphetik az ország éves gazdasági teljesítményét. Évek óta ez a legtöbb halálos áldozattal járó természeti katasztrófa, amely Mianmart érte, az ENSZ szerint megrongálta a létfontosságú infrastruktúrát, köztük egy repülőteret, autópályákat és hidakat, ami lelassította a humanitárius műveleteket.

A mianmari hatóságok hétfőn a nap végéig mintegy 2056 halottról, 3900 sebesültről és 270 eltűntről számoltak be, de a szakértők további több ezer halálos áldozatra számítanak.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala szerint Mianmar középső és északnyugati részén, köztük Mandalajban és Szagaingban a kórházaknak nehézséget okoz a sérültek áradata. Az ENSZ segélyszállítmányokat küldött a túlélőknek Mianmar központi részeire, miközben az Egyesült Államok 2 millió dollár értékű segélyt jelentett be „mianmari székhelyű humanitárius segélyszervezeteken keresztül” és mentőcsapatot is küld a térségbe. India, Kína és Thaiföld is segélyeket és csapatokat küldött, de érkezett segítség Malajziából, Szingapúrból és Oroszországból is. A magyar kormány 5 millió forintos gyorssegélyt nyújt a Hungary Helps program keretében.

Az Ökumenikus Segélyszervezet is segít

Az Ökumenikus Segélyszervezet hárommillió forintot ajánl fel a mianmari földrengés áldozatainak megsegítésére. Közleményükben hangsúlyozták, hogy élelmiszer- és ivóvízhiány alakult ki a katasztrófa következtében, és járványveszély is fenyeget, ami azonnali segítségnyújtást igényel a humanitárius szervezetek részéről.

A szervezet a katasztrófa túlélőit élelmiszer- és higiéniai csomagok osztásával támogatja, amit a szolidaritási akcióban részt vevők adományai tesznek lehetővé.

A segélyszervezet továbbra is felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy csatlakozzanak a szolidaritási akcióhoz a 1353-as adományvonal hívásával, illetve a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Földrengés Délkelet-Ázsiában” megjelöléssel, és fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjaival – áll az MTI-hez által idézett közleményben.

Bangkokban is folytatódik a mentés

Thaiföld fővárosában, Bangkokban a mentőalakulatok hétfőn darukkal és mentőkutyákkal folytatták a kétségbeesett keresést 76 ember után, akiket egy összeomlott, építés alatt álló felhőkarcoló romjai temettek maguk alá.

A keresés 72 óra elteltével is folytatódik, mert Törökországban olyan emberek is túlélték, akik egy hétig voltak a romok alatt. A keresést nem állítottuk le, több helyen is gyenge életjeleket észleltünk

– fogalmazott Csadcsart Szittipunt, Bangkok kormányzója, aki feloldotta a város katasztrófa sújtotta övezeti státuszát, az ugyanis felkészült az utórengésekre, és a hatóságok megkezdték a károk elhárítását.

(Borítókép: Emberek egy megrongálódott épület előtt Mandalayban, Mianmarban 2025. április 1-jén. Fotó: Stringer / Reuters)