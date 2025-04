Donald Trump szerint ma hozza el a felszabadulás napját, de ezzel akár a teljes világot összedöntheti

Szerdán jelenti be vámpolitikájának új elemeit Donald Trump amerikai elnök, aki korábban azt ígérte, április 2-a az Egyesült Államok felszabadulásának napja lesz. Trump már az 1980-as évek óta azt gondolja, az amerikai külkereskedelmi deficit azt jelenti, a többi ország kifosztja Amerikát, beiktatása óta pedig azt ígéri, ezt megállítja. Ugyanakkor mostani politikája drasztikus áremelkedést hozhat nemcsak az Egyesült Államokban, hanem más országokban is.

Április 2-án, szerdán helyi idő szerint 16 órakor (magyar idő szerint 22 órakor) fogja bemutatni Donald Trump amerikai elnök új vámtarifáit.

Trump már régóta készül a nagy napra, amit ő csak a „felszabadulás napjaként” emleget, és azt ígérte közösségi oldalán, hogy egy nagykörű gazdasági átalakításnak lehetnek majd szemtanúi,

amit gyönyörű lesz nézni.

Ugyanakkor túl sok mindent eddig nem tudni, hogy pontosan mit is jelenthet be: Trump régóta azt ígérte, hogy az Egyesült Államok kölcsönös vámtarifákat fog bevezetni, azaz amennyiben egy ország egy amerikai termékre vagy szolgáltatásra kivet egy bizonyos vámtarifát, azt az Egyesült Államok viszonozni fogja.

Ez több országot, de még az amerikai tőzsdét, vállalatokat és fogyasztókat is megrémítette.

Emiatt adminisztrációjának tagjai az utóbbi időszakban a korábbi kijelentéseket kissé puhítva arról kezdtek el beszélni, hogy csak 10 vagy 15 országgal szemben vethetnek ki új vámtarifákat, azonban Trump ezeket az állításokat végül cáfolta.

Túl sokat a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt sem árult el. Leavitt április 1-jén tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, nem akarja elvenni az elnök elől a lehetőséget, mindössze annyi újdonságot osztott meg, hogy a bejelentés után a vámtarifák azonnal életbe is lépnek, az elnök pedig már döntött a kérdésről.

Nem tudni mit fog bejelenteni Trump, de Európa kész feltűrni az ingujját

Trump már hetek óta beszél április 2-áról mint a felszabadulás napjáról, amikor is új vámtarifákat fog kivetni az Egyesült Államokba érkező termékekre. Trump régóta azt állítja, hogy a többi ország lehúzza az Egyesült Államokat, ezért azt ígérte,

eltörlöm a tisztességtelen gyakorlatokat, melyek már évtizedek óta tönkre teszik országunkat.

A hétvégén az elnöki repülőgépen, az Air Force One-on újságíróknak arról beszélt, hogy mindegyik országra ki fog terjedni a döntése, és azt csak találgatják, hogy ezek az új vámtarifák a már kivetett tarifákra fog rakódni, vagy azokat a termékeket, amikre már kivetett tarifákat (25 százalék minden Mexikóból és Kanadából érkező, az amerikai–kanadai–mexikói szabadkereskedelmi egyezményben nem érintett termékre; 10 százalék a kanadai energiára; 25 százalék minden alumíniumra és acélra; 20 százalék a kínai termékekre) nem fogja érinteni.

Ezenkívül a méreteket sem tudni, ami miatt nemcsak Európában, hanem az Egyesült Királyságban és a világ más pontjain is aggódnak: Brüsszelben és Londonban is tartanak attól, hogy teljes ágazatokra vethet ki vámtarifákat az amerikai elnök, ami bénítaná a felek közötti kereskedelmet és nagy hatással lenne a gazdaságokra is.

Míg az Egyesült Királyságban abban reménykednek, rájuk nem fog vonatkozni Trump új vámpolitikája – Keir Starmer brit miniszterelnök részben ezt próbálta kijárni Fehér Házban tett látogatása során –, az Európai Unió esetén már más a helyzet.

Az Európai Bizottság már régóta készül arra az esetre, amennyiben Trump kereskedelmi háborút kezdeményezne az EU-val szemben, hiszen Trump szerint az EU eleve amiatt jött létre, hogy tönkre tegye az Egyesült Államokat, és adminisztrációjának más tagjai is osztják az elnök ezen nézetét – például J.D. Vance alelnök a híres Signal-beszélgetésben arról írt, hogy Európa ingyenélő, amivel Pete Hegseth védelmi miniszter is egyetértett.

Ráadásul az Európai Unió kapcsán elképzelhető, hogy a vámtarifák helyett az áfakulcsokat veszi figyelembe Trump, mivel szerinte azok eleve olyanok, mint a vámok

– sőt, egy bejegyzésében azt állította, az áfakulcsok „sokkal inkább büntetnek, mint a vám”.

Az Európai Unió egyébként erős és határozott választ ígér, amennyiben új vámtarifákat vetnének ki az egész blokkra. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen már több ízben is jelezte, alapvetően a tárgyalóasztalnál szeretnének megegyezni, de amennyiben erre Trump nem hajlandó – vagy nem érdekelt –, akkor kész válaszul új vámtarifákat kivetni az amerikai termékekre, mint ahogy már Trump első ciklusa alatt is történt.

Von der Leyen április 1-jén, az Európai Parlamentben elmondott beszédében hangsúlyozta, az EU-nak megvan minden eszköze ahhoz, hogy megvédje állampolgárait és a jólétüket.

Mi nem feltétlenül szeretnénk visszavágni, de ha szükséges, akkor van egy erős tervünk a visszavágásra, és használni fogjuk

– fogalmazott von der Leyen, aki hozzátette, az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködve egy gondosan előkészített reakciót készített elő, amennyiben Trump újabb vámtarifákat vetne ki az európai termékekre.

A kínai állami média arról számolt be, Kína, Japán és Dél-Korea közös választ ígér Trump lépésére, de később a Reutersnek ezt mind a dél-koreai, mind a japán kormány cáfolta.

Azt ugyanakkor megerősítették, hogy a három ország kereskedelmi miniszterei a hétvégén többek között ezekről is egyeztetettek, a közös közleményükben pedig megegyeztek abban, hogy felgyorsítják a három ország közötti szabadkereskedelmi tárgyalásokat.

Még a republikánusok sem tudják, mi jöhet pontosan

Azt, hogy Trump mennyire szűk körben egyeztetett a vámpolitikájáról, jól mutatja,

több republikánus politikus sem tudja, mi lehet az elnök stratégiája mindezzel.

Az amerikai Szenátus republikánus frakcióvezetője, John Thune például elárulta, ő maga sem tudja, pontosan mit jelenthet be Trump, valamint aggodalmai vannak a Kanadára vonatkozó vámok, illetve Trump végső céljaival kapcsolatosan.

Emellett a Punchbowl News szerint a republikánusok emellett attól is tartanak, hogy a vámtarifákat véletlenszerűen vetik ki, ami káoszt okozhat az amerikai fogyasztók számára is.

Igaz, nem mindegyik republikánus vélekedik így. A párt jobbszélén lévő politikusok szerint az emberek bíznak Trumpban, és ők is úgy gondolják, az elnök tudja mit csinál.

Jim Jordan szerint hosszútávon jól jár Amerika, hiszen így a vállalatok és a gyárak visszaköltöznének Amerikába, hogy ne kelljen vámokat fizetniük, míg Bernie Moreno szerint a vámtarifák nem járnak az árak emelkedésével, mert ezután az amerikaiak hazai termékek felé fordulnak – konkrét példaként az autókat említette, miszerint ezután nem importált Hyundaiokat vásárolnak, hanem az Egyesült Államokban gyártott autókat, azt azonban már nem említette, hogy ezek az autógyártók is gyakran külföldről importálják az alkatrészeket, amire Trump előzetes ígérete szerint május 2-án 25 százalékos vámtarifát fog kivetni.

A legtöbb közgazdász ugyanakkor úgy látja, jelenleg az egyik legnagyobb gond, hogy nem tudni, pontosan hogyan is nézne ki a kölcsönös vámrendszer, emiatt a piacok és a fogyasztók érthetően aggódnak, mivel

a vámtarifák alapvetően növelik az árakat, ami visszafojtja a fogyasztást, emiatt az amerikai gazdaság akár stagflációba is kerülhet.

Így a legnagyobb kérdés, hogy a Trump-adminisztráció pontosan mit is vet ki, illetve egyébként mi lehet a végső stratégiája: amennyiben rövid időn belül sikerülhet megállapodni a többi országgal, elkerülhetik a legrosszabb forgatókönyvet.

(Borítókép: Donald Trump 2025. március 22-én Philadelphiában. Fotó: AP Photo / Matt Rourke)