Egy liberális bíró elsöprő győzelmet aratott Elon Musk milliói felett

Wisconsin választói határozott üzenetet küldtek kedd este: a bíróságuk nem eladó. Susan Crawford Dane megyei bíró közel 10 százalékpontos előnnyel győzte le Brad Schimel korábbi republikánus főügyészt a wisconsini legfelsőbb bíróság választásán, megtartva ezzel a testület liberális többségét.

A rekordot döntő verseny több mint 90 millió dolláros költéssel az amerikai történelem legdrágább bírói választása lett, messze meghaladva a 2023-as, szintén wisconsini 50 millió dolláros rekordot.

Trump és Musk árnyéka

A választás alkalmával két befolyásos név uralta a kampányt: Donald Trump elnöké és Elon Musk techmilliárdosé. Trump nyíltan támogatta Schimelt, aki digitális hirdetésekben és eseményeken hangsúlyozta is ezt a támogatást, remélve, hogy mozgósítani tudja az elnök szavazóit annak ellenére, hogy Trump nem szerepelt a szavazólapon.

Musk pedig korábban nem látott mértékben avatkozott be a választásba: cégei és szervezetei, beleértve az America PAC-et és a Building America’s Future-t, több mint 17 millió dollárt fektettek a kampányba. A milliárdos még a múlt hétvégén is kétszer egymillió dolláros csekket adott át wisconsini szavazóknak.

Crawford győzelmi beszédében kiemelte a történelmi jelentőségű eredményt: „Soha nem gondoltam volna, hogy a világ leggazdagabb emberével kell majd szembenéznem… és győztünk.”

Ma Wisconsin lakói visszavertek egy példátlan támadást a demokráciánk, a tisztességes választásaink és a legfelsőbb bíróságunk ellen. Wisconsin hangosan kiállt amellett, hogy az igazságszolgáltatásnak nincs ára. Bíróságaink nem eladók

– fogalmazott Crawford.

Országos szinten ünnepelnek a demokraták

A demokraták országos szinten is ünnepelték a győzelmet. Chuck Schumer szenátusi kisebbségi vezető közleményében azt írta: „Aki a demokratákat leírta, az súlyosan tévedett.” Schimel elismerte vereségét, és amikor támogatói kifütyülték, határozottan rendreutasította őket: „Nem, nem, nem, nem, el kell fogadni az eredményeket.”

A választás különleges eleme volt Musk központi szerepe. Idén korábban a Tesla beperelte Wisconsint, hogy megkérdőjelezze azt az állami törvényt, amely megtiltja számára kereskedések nyitását az államban. A Tesla beadványát követő napokon Musk megkezdte a bírósági verseny kommentálását X-platformján.

A demokraták kihasználták Musk beavatkozását, szinte démonizálva őt, és útmutatóként szolgálva a milliárdos elleni demokrata támadóvonalakhoz. Televíziós hirdetésekben és „Nép kontra Musk” rendezvényeken a wisconsini demokraták összekapcsolták Schimelt Muskkal, kiemelve, hogy a milliárdos népszerűségi mutatói rendkívül alacsonyak az államban a demokraták és a függetlenek körében. Egy televíziós hirdetés így fogalmazott: „Irányíthatatlanná vált, és most a hatalomra éhes milliárdos milliókat költ, hogy megvásárolja a wisconsini legfelsőbb bíróságot. Tudja, hogy a korrupt politikus Brad Schimel eladó, és meg fogja szüntetni a fékeket és ellensúlyokat, amelyek megvédenek minket.”

Mi jöhet ezután?

Crawford győzelme döntő fontosságú lehet a legfelsőbb bíróság számára, amely várhatóan jelentős ügyeket tárgyal majd, beleértve az abortuszjogokat és a választókerületek újrarajzolását is.

A Musk-központú reklámkampány megmutatta, hogyan használhatják a demokraták a milliárdost bűnbakként más választásokon is, beleértve a novemberben esedékes New Jersey-i és virginiai kormányzói és törvényhozási választásokat. Az eredmény azt is jelzi, hogy a demokraták továbbra is felülteljesítenek az olyan nem elnöki választásokon, amelyek általában a magasan elkötelezett szavazók nagyobb részvételét vonzzák.