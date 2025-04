Magyarország autoriter rendőrállam; maguk ne oktassanak ki minket demokráciából – éles vita az EP-ben

A közelmúlt magyarországi jogszabályi változásai és azok hatása az alapjogokra címmel rendeznek vitát az Európai Parlamentben, ahol a Pride betiltását lehetővé tevő törvény, valamint az EP-képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét előíró törvényjavaslat miatt foglalkoznak ismét Magyarországgal. A vitán az EP-képviselők mellett az Európai Bizottságnak és az Európai Unió Tanácsának delegáltjai is részt vesznek.

Április 2-án, délután rendeznek vitát Magyarországból az Európai Parlament e heti, strasbourgi plenáris ülésén.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Európai Unió egyetlen, közvetlenül az állampolgárai által választott intézménye azután foglalkozik ismét Magyarországgal a plenárison, hogy a magyar Országgyűlés elfogadta a Pride betiltását célzó törvényt, valamint a fideszes Hidvéghi Balázs egy olyan törvényjavaslatot is benyújtott, ami a magyar parlamenti képviselőkével azonos vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget írna elő a magyar EP-képviselők számára, azonban amennyiben az hiányos vagy nem valós, abban az esetben a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) akár az EP-képviselő mandátumát is elvehetné.

A Tisza Pártot is sorai között tudó jobbközép-kereszténydemokrata Európai Néppárt (EPP) szóvivője ezért a vita kiírásakor jelezte, az EPP ezt kettős mércének tartja,

és a javaslat célja szerinte „az Orbán-kormány elleni harcban élenjáró” tiszás politikusok ellen való fellépés.

A magyar EP-képviselők közül először a Tisza Párt delegációvezetője, Tarr Zoltán fog felszólalni mint az EPP vezérszónoka, akit a DK-s Molnár Csaba követ az S&D, majd a fideszes Deutsch Tamás a Patrióták Európáért (PfE) vezérszónokaiként, de a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) is a mi hazánkos Borvendég Zsuzsannának biztosított több felszólalási időt. Rajtuk kívül még a tiszás Dávid Dóra, valamint a fideszes László András fog részt venni a vitán.

Érdemes lesz majd figyelni még a nemrég Hadházy Ákos tüntetésén is beszédet tartó német Daniel Freund, illetve a Magyarországon bíróság elé állított olasz Ilaria Saris EP-képviselők felszólalásait is.

Az Európai Tanács szerint a jogállamiság és alapvető jogok közös európai értékek

Az Európai Unió Tanácsa (röviden: Tanács) nevében a soros elnökséget betöltő Lengyelország uniós ügyekkel felelős minisztere, Adam Szlapka szólalt fel. Felszólalását azzal kezdte, hogy a jogállamiság és az alapvető jogok a közös európai értékeink részét képezik és ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, amit közös felelősség azoknak a védelme.

Biztosíthatom önöket afelől, hogy a jogállamiság és az alapvető jogok a lengyel elnökség prioritásai között szerepel

– jelentette ki Szlapka, aki elmondta, célja, hogy fenntartsák a jogállamiságot és megerősítsék a demokráciát.

Szlapka szerint az EU rendelkezik a szükséges eszközökkel, hogy védje ezeket az értékeket és jogokat, azokat csak konstruktívan alkalmazzák. Ezután a mai vitára térve elmondta, tudomásul vette a fejleményeket, ami miatt a parlament napirendre vette a vitát és a Tanács is foglalkozik a témával.

Szlapka bejelentette, hogy a lengyel soros elnökség alatt a Tanács kétszer is megvitatja a magyar jogállamisági helyzetet, valamint a Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárást is fontosnak tartja.

Beszédében ezenkívül arról beszélt, Magyarországon aggasztó a média, a független igazságszolgáltatás, valamint a civil társadalom helyzete.

Európai Bizottság: A gyermekvédelmi törvény nem kompatibilis az európai szabályokkal

Az Európai Bizottságot a vitán a demokráciáért és jogállamiságért felelős ír biztos, Michael McGrath képviselte.

McGrath elmondta, hogy múlt héten járt először Magyarországon biztosi minősítésben, ami kapcsán egyeztetett a magyar kormánnyal, valamint ellenzéki szereplőkkel is

Kifejeztem aggályaimat a legfrissebb jogszabályi változásokról, ami a gyülekezési jogot befolyásolja

– jelentette ki az ír biztos, aki hangsúlyozta, hogy az alapvető emberi jogok az Európai Unió Alapjogi Chartájában is szerepel a véleménynyilvánítás szabadsága, valamint a békés gyülekezéshez való jog. Ezután a bizottság 2024-es jogállamisági jelentésére térve elmondta, hogy abban arra jutottak, hogy a civil szervezeteknek továbbra is nehéz Magyarországon működni, és arra kérték a kormányt, nekik kedvező teret alakítsanak ki.

Budapesti látogatásomkor azt a benyomást szereztem, hogy a civil szervezetek nagyon nehéz körülmények között működnek

– fogalmazott, aki szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal is akadályozza a civil szerevezetek működését, a hatóságokkal folytatott egyeztetései során hangsúlyozta, ezen szervezeteket segíteni kell.

A médiaszabadságról és pluralizmusról elmondta, az továbbra is fenyegetés éri, amiben nem volt változás az elmúlt években.

A vita témájára térve McGrath arról beszélt, hogy az Európai Unióban az alapvető emberi jogokat meg kell védeni, azok az élénk demokráciák sarokkörei. Szerinte az új törvénymódosítás szűkíti a gyülekezési jogot, azzal békés tüntetéseket is be lehet tiltani, míg az arcfelismerő technológiák bővített használatát jelenleg vizsgálják.

A biztos szerint a magyar kormány az ún. gyermekvédelmi törvényt használja fel, hogy betiltsanak gyülekezéseket. Emlékeztetett, 2021-ben az Európai Bizottság jogsértési eljárást indított a törvény miatt, ami folyamatban van, és ahhoz már 16 tagállam és az Európai Parlament is csatlakozott – hangsúlyozta, szerinte a törvény sérti az uniós jogszabályokat, azzal nem kompatibilis.

Beszédét azzal zárta, az Európai Bizottság nagy figyelemmel követi a magyar jogállamisági helyzetet.

Tarr Zoltán: A Fidesz kétségbeesetten kapkod

A jobbközép Európai Néppárt vezérszónóka a tiszás Tarr Zoltán volt. Tarr beszédét azzal kezdte, hogy ugyan furcsának hangozhat ebben a témában, de egy örömhírt hozott.

Az emberek fel merik vállalni, hogy elegük van és így valódi esély van arra, hogy változás legyen az országban

– jelentette ki a Tisza EP-képviselője, aki szerint ezt mutatja az is, hogy a Fidesz szerinte kétségbeesetten kapkod és egyre agresszívabbá válik, mivel a kormány félti a hatalmát „és korrupcióval összeszedett vagyonát”.

Tarr kitért a jövőbeni alkotmánymódosításra, valamint emlékeztetett, hogy 2020 óta rendkívüli veszélyhelyzetben kormányoz, az alkotmánymódosítás szerinte pedig lehetővé tenné, hogy a kormány a jövőben rendeletekkel írja felül a törvényeket. Ezután a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló törvényről kijelentette, az szerint a Tisza Párt tagjai ellen szól.

E kétségbeesett lépések célja, hogy megosszák a társadalmat, korlátozzák az alapvető jogainkat, és az a céljuk, hogy az autoriter hatalmat bármi áron megtartsák

– állította Tarr, majd elmondta, a legkisebb településektől a legnagyobb városokig egyre többen mernek kiállni a kormány ellen, valamint azt állította már több mint hatszázezren vettek részt a Tisza Nemzet Hangja kezdeményezésén és egyre többen csatlakoztak a Tisza-szigetekhez is, amit őt személy szerint reménnyel tölt el.

Felszólalását azzal zárta, az emberek nem félnek, változást akarnak, amit a magyar kormány mindenképpen szeretne elkerülni, de szerinte a változás elkerülhetetlen.

Molnár Csaba: Illiberális hatalmát Putyini diktatúrává alakítja át Orbán Viktor

Az szociáldemokrata S&D nevében először a DK-s Molnár Csaba szólalt fel, aki kétperces felszólalását azzal kezdte, hogy Orbán Viktor „illiberális hatalmát épp putyini diktatúrává alakítja át”, miközben úgy módosítja a gyülekezési törvényt, hogy alapjogaiban korlátozza a magyar LMBTQ-közösség tagjait.

Beszéljünk nyíltan: a Pride betiltása mocskos homofóbia, bármennyire is próbálják azt hazug módon gyermekvédelemnek beállítani

– jelentette ki Molnár, majd a Tisza Pártnak odaszúrva azt mondta, mindezt a teljes magyar jobboldal cinkosságával zajlik.

Hiába ülnek itt az Európai Parlamentben három különböző frakcióban a magyar jobboldali pártok, ebben az ügyben más-más indokkal ugyan, de ugyanabba az irányba mozognak

– véli, amivel szerinte megint létrejött az EP-ben a magyar jobboldali pártok „fura koalíciója”: vannak akik lelkesen, mint a Fidesz és a Mi Hazánk, és vannak akik sunnyogva, mint a néppártban ülő Tisza Párt. Utóbbit azzal vádolta, hogy nem hajlandó állástfoglalni a témában, és nem merik kimondani azt a szót, hogy Pride – még a budapesti fővárosi közgyűlésben sem mernek a témáról szavazni képviselik szerinte.

Felszólalását azzal zárta, hogy egy magyar párt van az Európai Parlamentben, ami hajlandó kiállni az alapvető emberi jogokért és a kisebbségek védelméért, ez pedig a Demokratikus Koalíció, ami nem alkuszik és nem sunnyog, majd pedig meghívta az EP demokratáit, hogy

vegyenek részt az Európai Unió egyetlen betiltott Pride-ján, és nevessünk együtt a zsarnok képébe.

Deutsch Tamás: Az egész vita komolytalan és tragikus

Deutsch Tamás, a jobboldali Patrióták Európárt vezérszónóka beszédét azzal kezdte, hogy a mai vita lassan már „az ezeregyedik vita az EP-ben” Magyarországról, miközben szerinte Európát ellepték az illegális migránsok, az európai gazdasági versenyképesség romokban, az elhibázott szankciós politika miatt pedig az egekben az infláció és az energiaárak.

Önök képesek egy újabb, egy Magyarországot támadó ócska politikai cirkusszal múlatni a csermely léptű időt

– fogalmazott Deutsch, aki szerint az egész vita komolytalan és egyben tragikus. Deutsch szerint a magyar demokrácia jogállamiság köszöni szépen, jól van, miközben a gyermekek mindenek felett álló alkotmányos védelme további megerősítést kapott Magyarországon, ami szerinte helyes.

A gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődéshez való jognak elsőbbséget kell élveznie. A szexualitás öncélú ábrázolásának a megjelenítése pedig tilos. A magyar megoldás példaértékű

– jelentette ki a Fidesz EP-képviselője, aki ezután arról beszélt, Magyarországon lehet tüntetni és most is a gyülekezési jogukkal élnek a tüntetők.

Egy szó mint száz. Ha minden héten magyar vitát tartanak, ha minden hónapban Magyarországot gyalázó európai parlamenti határozatokat fogadnak is el, még ha a fejük tetejére is állnak, mi akkor is megvédjük a szabadságunkat, a nemzeti szuverenitásunkat, megvédjük a gyermekeinket, elutasítjuk az illegális migrációt és kitartunk a béke mellett, mert ez a magyarok akarata

– zárta felszólalást Deutsch.

ECR: Csak két nem van, nincs miről vitázni

A jobboldali ECR részéről először a lengyel PiS EP-képviselője, Jacek Ozdoba arról beszélt, hogy egyetért Deutsch Tamással, mivel Európában tombol az infláció, migrációs válság van, miközben jelenleg egy olyan témáról vitáznak, amit kiemeltek összefüggéséből.

Ezután arról beszélt, Lengyelországban gyilkost engednek szabadon, akiről nem tudják, hogy hol van, Franciaországban pedig az ellenzék vezetőjét eltiltják az indulástól, és hasonló a helyzet van Romániában is.

És Önök oktatnak demokráciáról? Hát, jó mulatást! A következő választáson még erősebbek lesznek a jobboldali erők

– jelentette ki Ozdoba, aki szerint Magyarország megadja a lehetőséget, hogy a szülők úgy neveljék a gyerekeiket, ahogy szeretnék, és megvédik a gyerekeket egy olyan felvonulástól, ami befolyásolni szeretné a gyerekeket.

Csak két nem van, ezt nem lehet vitatni. Még a Néppárt is változtatja most a véleményét

– zárta felszólalását a PiS EP-képviselője.

A liberálisok eljönnek a budapesti Pride-ra

A liberális Renew nevében elsőként a francia Fabienne Keller szólalt meg, aki beszédét a 2018-ban Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárással kezdte.

Ezt 2018-ban indították el, azonban Orbán Viktor azóta is lebontja a jogállamiságot. Nincs szabad média, nincs szabad igazságszolgáltatás, a civil szervezeteket elhallgattatják és most betiltotta Budapesten a Prideot

– fogalmazott Keller, aki ezután arról beszélt, hogy a mostani viharos geopolitikai időkben, amikor egységes Európára van szükség, a magyar miniszterelnök megvétózik minden ambiciózus európai programot és azzal vádolta meg Orbánt, hogy helyette Oroszországot támogatja.

Biztos úr! Az önök felelőssége, hogy a hetes cikkely alkalmazása hatékony legyen. Azt kérjük, hogy függesszék fel Magyarország szavazati jogát a Tanácsban, ez az eljárás már így is sokat késedelmeskedett

– szólította fel az Európai Bizottságot, majd elmondta, a Renew támogatja a magyar embereket és ő maga is részt vesz a budapesti Pride felvonuláson.

Zöldek: Magyarországon autoriter rendőrállam van!

A Zöldeknél a képviselőcsoport társelnöke, Tineke Strik beszédét azzal kezdte,

A következő fejezet következik Putyin könyvéből.

A holland EP-képviselő szerint a gyermekvédelemet felhasználva korlátozzák az LMBTQ-társadalom jogait, miközben a gyülekezés- és a szabadvédelemnyilvánítás jogát szűkítik.

Orbán Viktor egyértelmű háborút folytat a nem kormányszervezetek, bírák, újságírók ellenében, akik őt kritizálják – véli Strik, aki szerint Magyarország autoriter rendőrállammá vált, ami technológiát is használják.

Ha most nem, akkor mikor? – tette fel költői kérdésként Strik, aki ezután felszólította az Európai Bizottságot és a Tanácsot is, hogy éljenek az eszközeikkel, hogy megállítsák Orbán Viktort, ne engedjék, hogy továbbra is blokkolja a magyar embereket és az Európai Uniót.

Baloldal: Nem szabadna pénzt adni nekik!

A szélsőbaloldali Baloldal nevében a görög Konsztantinos Arvanitisz arról beszélt, hogyha egy szélsőséges hatalmat eltűrnek az Európai Unióban, akkor hogyan ítélhetik el Recep Tayyip Erdogan török elnököt.

Ha ilyen álszentek vagyunk, hogyan kritizálhatunk? Az Orbán-kormány egyre autokratábbá válik, Magyarországon a demokráciát és az emberi jogokat lábbal tiporja

– véli a görög Sziriza párt EP-képviselője, aki arról beszélt, jogi szempontból most szörnyűséget követ el, mint fogalmazott „jogi apartheidet” vezet be, amiért nem ismeri el a különböző nemeket, állami pogromot indít az LMBTQ-emberek ellen és betiltja a Pride-felvonulást.

Arvanitisz szerint a magyar kormány vészhelyzeti kormányzásként rendkívüli gyorsasággal foglal el törvényeket, olykor a demokráciát is megkerülve, emiatt nem lenne szabad pénzt adni Magyarországnak, és szerinte nem szabadna, hogy egy magyar ember önkényuralmi rendszerben éljen.

Felszólalását azzal zárta, hogy megígérte, júliusban találkoznak a Pride-felvonuláson Budapesten.

Borvendég Zsuzsanna: Gyurcsány idején az EP nem tiltakozott

Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője képviselőcsoportja, a Szuverén Nemzetek Európája nevében felszólalást azzal kezdte, hogy szégyenpadra akarják ültetni Magyarországot, amit nem hagy. Szerinte a gyülekezési jog korlátozható arányos, szükséges és társadalomvédelmi okokból, és szerinte „az eltérő nemi identitást és szexuális devianciát szeméremsértő módon népszerűsítő” Pride ide sorolható.

Akkor persze nem tiltakoztak, amikor a balliberális pártok kormányzása alatt a gyülekezési jogot brutális állami erőszakkal valóban zárójelbe tették Magyarországon

– utalt Borvendég a 2006-os eseményekre, majd azzal folytatta, szerinte az EP többsége szerint rendben van, hogy ebben a vitában részt vehet és Magyarországot támadhatja Ilaria Saris EP-képviselő, aki életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt bírósági ítéletre vár Magyarországon.

Ez a törvénymódosítás a világ egyik legveszélyesebb és legerősebb lobbijával szemben veszi fel a harcot, ami nyíltan a hagyományos társadalmi rend felszámolására törekszik

– jelentette ki Borvendég, aki emiatt arra kérte a magyar kormányt, hogy legyen még következetesebb és még hatékonyabban védje meg a magyar családokat „a szivárványos lobbiszervezetek támadásaitól”.

A magyar kormány szerint erről szól a vita

Még a vita előtt Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán fejtette ki, szerinte miről is fog szólni az.

A közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszter arról értekezett, hogy szerinte a vita arról szól, a magyar kormány meg tudja-e védeni a gyermekek mindenek felett álló érdekét, a magyar szuverenitást a kívülről érkező támadásokkal szemben, valamint átláthatóvá tudják-e tenni a Magyarországon működő civil szervezetek külföldi finanszírozását.

Mi a gyermekek, a magyar szuverenitás és az átlátható finanszírozás oldalán állunk. Az Európai Parlament többsége pedig nyilvánvalóan nem

– fogalmazott Bóka János, aki egyébként a videó elején azzal kritizálta az Európai Parlamentet, hogy a vitára a magyar kormány képviselőit nem hívták meg.

(Borítókép: Európai Parlament Strasbourgban 2023. december 12-én. Fotó: Sathiri Kelpa / Anadolu / Getty Images)