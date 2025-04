Felszámolták a világ egyik legnagyobb pedofil tartalmú platformját, két magyar is érintett

Csaknem kétmillió felhasználóval rendelkezett az a streaming oldal, amit nemzetközi együttműködés eredményeként most számoltak fel.

Globális együttműködés és nemzetközi művelet során végleg megszüntették a világ egyik legnagyobb pedofil tartalmú platformját – írja a police.hu.

A Kidflix nevű streaming-szolgáltató oldalán több mint 91 000 videófelvétel fordult meg. 2022 áprilisa és 2025 márciusa között világszerte mintegy 1,8 millió felhasználó jelentkezett be a platformra.

Eddig 79 letartóztatás történt

Márciusban a német és holland hatóságok lefoglalták a szervert, amelyen akkor is 72 000 videó volt. A nyomozás eredményeként világszerte közel 1400 elkövetőt sikerült azonosítani, ebből eddig 79-et tartóztattak le gyermekpornográf felvételek megosztása és a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele miatt. Közülük többen nemcsak gyermekpornográf felvételeket töltöttek fel és néztek meg, hanem ők maguk is szexuálisan bántalmaztak gyermekeket. Az egyes országokban indított eljárások jelenleg is folyamatban vannak.

A nyomozást a német Bajor Bűnügyi Rendőrség és a Bajor Kiberbűnözés Elleni Központi Ügyészség vezette az Europol támogatásával. A műveletben összesen 35 ország vett részt. Magyarországról a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztálya volt részese az akciónak.

A 23 éves magyar férfi nem ismeretlen a rendőrség számára

A Kidflix felhasználói között két magyart azonosítottak a külföldi társszervek. Egyiküknél, egy Pest vármegyei 27 éves férfinál a KR NNI szakértő nyomozói kutatást hajtottak végre. Lefoglaltak tőle minden adathordozót, melyeken gyermekpornográf felvételek lehetnek. Ezeket jelenleg elemzik. Másikuk egy 23 éves budapesti férfi, aki nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. Vele szemben a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság már korábban nyomozást indított gyermekpornográfia miatt.

A művelet 2021-ben kezdődött. A különböző országok hatóságai 2025. március 10 és 23. között csaptak le több helyszínen, melynek eredményeképp: 1 393 gyanúsítható személyt azonosítottak, 79-et letartóztattak 3000 eszközt foglaltak le és 39 gyermeket vettek védelembe.