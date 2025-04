Durvul Szerbia: késsel támadtak az elnök által bírált dékánra, a csetnikvajda pisztolyával fenyegetőzik

A dél-szerbiai egyetem bölcsészettudományi karának dékánját megsebesítette egy másik, késsel hadonászó, idősebb nő. Az elismert egyetemi tanárt, akire már februárban is rátámadtak, korábban a tévében „bűnözőnek” nevezte az államfő.

Natalija Jovanovics könnyebb sérüléseket szerzett a jobb karján. Sebeit ellátták, majd a nőt elbocsátották – tudatta a Niši Egyetem Klinikai Központja.

Szemtanúk szerint a támadó először egy konzervvel célozta meg egy tüntetés részvevőit, majd késsel megsebesítette Natalija Jovanovics dékánt, akit azzal is megfenyegetett, hogy savval önti le.

A rendőrség, erőszakos magatartás gyanújával a helyszínen őrizetbe vette a 69 éves nőt.

Nišben A tudomány górcső alatt elnevezéssel rendezték meg a sokadik tiltakozást, amelyen szokásához híven a filozófiai kar vezetője is részt vettek. Natalija Jovanovicsot február elején egyszer már fizikailag és verbálisan is megtámadták. Akkor is egy nő becsmérelte, aki azzal riogatott, hogy megöli.

A dékán az elsők között támogatta a Szerbiában ötödik hónapja tartó diáklázadást, és azt üzente a hallgatóknak, hogy a bölcsészettudományi kar „biztonságos terület” marad a számukra.

Emiatt a kormányhű bulvárlapok célkeresztjébe került.

Ellenzéki politikusokkal együtt a niši „gonosz trojka” tagjai közé sorolta a szociológia professzorát az államfő. Aleksandar Vucsics januárban kegyelemben részesítette a tanárnőt, azzal érvelve, hogy teljesíti a blokádban részt vevő hallgatók egyik követelését.

Az elmúlt hetekben egyre gyakoribbá váltak a verbális és fizikai támadások a tüntetéseken vonuló egyetemisták és az őket támogatók ellen. A dékán esete csak egyik a sok közül – idézte fel a Nova portál.

Az államfő „bűnözőnek” nevezte az egyetemi tanárt

„Súlyos stresszt éltem át. Már csak az maradt hátra, hogy felkoncoljanak. Nincs szükség a hangulat szítására, amiért egyetlen személyt vádolok. Ő rántott kést, ő pedig ennek az országnak az elnöke” – jelentette ki a kórházból történt elbocsátása után Natalija Jovanovics.

Bűnöző

– szó szerint ennek nevezte a dékánt Alekszandar Vucsics, aki a múlt héten a közszolgálati televízió vendége volt.

A köztársasági elnök minősítését nemcsak a hétköznapi polgárok, hanem az ellenzéki politikusok is elfogadhatatlannak nevezték, és elítélték.

A dékánra, egy feddhetetlen asszonyra egy késsel támadtak, amelyet maga Alekszandar Vucsics markolt meg – mondta egyikük. Az elnök tettéért nem csak felelősséggel tartozik. Ő az építésze annak a társadalomnak, amelyben senki sincs biztonságban azok közül, akiknek van mersze szembeszállni a hatalommal – jelentette ki Dragan Gyilasz, a Szabadság és Igazságosság Párt elnöke.

A csetnikvajda pisztolyt visel

A hétvégén az egyik kormányhű kereskedelmi csatorna vendége volt a képviselőházi elnök és a radikális párt vezetője. Vojiszlav Šešeljt háborús bűnökkel vádolták, Hágából azonban – betegségére hivatkozva – az ítélethirdetés előtt és nemzetközi felháborodás ellenére hazaengedték. Persze aztán már sosem tért vissza.

Többször is azzal kérkedett, hogy fegyvert visel, a minap pedig kijelentette, hogy biztonságban érzi magát, mert újra nála van a pisztolya.

Ha bárki rátámadna az utcán, nem habozna előrántani.

Ha a csőcselék rám támad, sok halott lesz!

– utalt az egyetemistákra.

A képviselőházi elnökkel folytatott beszélgetés során szóba került, hogy magas beosztású rendőröket, köztük egy tábornokot is menesztettek azért, mert gyermekeik a többi fiatallal együtt tüntettek.

„Alkalmatlanok a tisztségükre” – nyugtázta a történteket a csetnikvajdaként elhíresült Šešelj.

Még az ultrák is a rendszert támadják

Eközben Szerbia nemzetközi porondon is híres sportolói közül egyre többen állnak a diákok mellé, és – ami még lényegesebb – Vucsics rendszerét bírálják.

Dejan Bodiroga, volt válogatott kosarazó, az Euroliga igazgatója és Nemanja Vidics, a Manchester United egykori csapatkapitánya mellett kendőzetlenül a diákokat támogatja Szerbia legnépszerűbb sportolója, Novak Đjokovics, tovább Vlade Divac, a Los Angeles Lakers volt sztárja, Veselin Vujovics kézilabdázó, Vanja Grbics röplabdázó, Szaša Gyorgyevics kosarazó, nem utolsósorban pedig a szerbiai profi fociszövetség elnöke, Mirko Poledica.

Vladimir Štimac, a szerb kosárlabdaválogatott oszlopos tagja évek óta nyíltan lázad a rendszer ellen.

Ez azért is szokatlan, mert a sportolók korábban mindig a politikusok népszerűségét szolgálták.

Fordult azonban a kocka.

A két legnépszerűbb belgrádi fociklub, a két örök rivális, a Crvena zvezda és a Partizan ultrái, a Daliák és a Sírásók is egyként állnak ki a szerb hatalom ellen.

(Borítókép: A tüntetők okostelefonnal világítanak és ortodox ikonokat visznek magukkal egy kormányellenes tüntetésen Belgrádban 2025. márciusban 15-én. Fotó: Oliver Bunic / Bloomberg / Getty Images)