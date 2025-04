Von der Leyen üzent Trumpnak: Ha egyvalakit megtámadnak közülünk, az mindannyiunk elleni támadás

Donald Trump bejelentése az egész világra, beleértve az Európai Uniót is, kivetett egyetemes vámok egy súlyos csapás a világgazdaságnak. Mélyen sajnálom ezt a választást – így kezdte bejelentését Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután az amerikai elnök április 2-án bejelentette, a világ összes országából érkező termékre 10 százalékos vámtarifát vet ki, míg néhány országra ennél nagyobbat – az Európai Unióra például 20 százalékot.

Az Európai Bizottság elnöke szerint Trump döntésének súlyos következményei lesznek: a világgazdaságot egy súlyos csapás érte, a bizonytalanság nőni fog, tovább növelve a protekcionizmust, a következmények pedig szörnyűek lesznek emberek milliói számára, főleg a legsebezhetőbb országok számára, amikre Trump az egyik legmagasabb vámtarifákat vetette ki.

Ez az ellentéte annak, amit mi el akartunk érni. A vámtarifák a fogyasztóknak is fájni fognak, amit azonnal fognak érezni. Állampolgárok milliói fognak drágább élelmiszerárakkal szembesülni, a gyógyszerek is többe fognak kerülni, ahogy a szállítás. Az infláció is emelkedni fog, ami különösen a legsebezhetőbb állampolgárokat fogja sújtani