Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu együtt hívta fel Donald Trumpot

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtök hajnalban érkezett Magyarországra tárgyalni Orbán Viktor kormányfővel, és egészen vasárnapig marad az országban. Korábban jelentek már meg arról sajtóhírek, hogy Benjamin Netanjahu és Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnök Gázai övezettel kapcsolatos terveiről is egyeztethetnek Budapesten. Izraeli lapok szerint a Nemzetközi Büntetőbíróságról is egyeztettek a telefonhívás alkalmával.

A Times of Israel értesülései szerint csütörtökön a Magyarországon tartózkodó Benjamin Netanjahu Orbán Viktorral közösen telefonon felhívták Donald Trump amerikai elnököt. Az információt kormányzati forrásból az Indexnek megerősítették.

Az izraeli lap arról írt, hogy a három vezető Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépéséről, valamint „a témában megtehető következő lépésekről egyeztettek”. Megjegyezték továbbá a cikkükben, hogy Donald Trump két legközelebbi szövetségese Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu.

Benjamin Netanjahu csütörtökön hajnalban érkezett meg Budapestre, hogy tárgyalásokat folytasson Orbán Viktorral. Az izraeli miniszterelnök látogatása a világsajtóban is központi téma lett az elmúlt napokban, mivel 2024 novemberében az izraeli kormányfő ellen elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC), ugyanakkor Orbán Viktor miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem tartja érvényesnek a parancsot, és nem is hajtja végre azt. Netanjahu látogatásával egy időben pedig érkezett a bejelentés a kormánytól, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból, az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot még csütörtökön be is nyújtották.

A Nemzetközi Büntetőbíróság lejáratta nemcsak saját magát, hanem az egész nemzetközi bírósági rendszert azzal, hogy egy nyíltan antiszemita döntéssel nemzetközi körözést adtak ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szemben

– fogalmazott Szijjártó Péter a döntést megindokolva.

Netanjahu szerint a zsidó nép sokat köszönhet Magyarországnak

A két kormányfő nappal közös sajtótájékoztatót tartott, amin Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, majd hozzátette, Európában Magyarországon vannak a legnagyobb biztonságban a zsidó közösségek. A magyar miniszterelnök az illegális migrációval érkező antiszemitizmusról is beszélt, amit szavai szerint a bevándorlás menedzselésével lehet egyedül kezelni, nem pedig európai uniós megállapodásokkal.

Benjamin Netanjahu felidézte, hogy első budapesti látogatásának alkalmával, 1991-ben még külügyminiszterként járt az országban, de az azóta eltelt időszakban Orbán Viktor vezetésével Magyarország „fantasztikus dolgokat tett Izrael és a zsidó nép számára”.

Az izraeli miniszterelnök szerint a magyar kormány bátor fellépést tanúsított az antiszemitizmussal szemben is, a zsidó közösségek védelmében. Magyarország gondoskodik Izrael futballcsapatáról is, otthont biztosítva a válogatottnak. Sok izraeli turista is látogat ide, szintén sok az izraeli beruházás.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index, Bloomberg, Chip Somodevilla / Getty Images)