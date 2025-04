Donald Trump agresszív politikája lángba boríthatja a Közel-Keletet

Donald Trump januári beiktatása óta az Egyesült Államok jelentősen szigorította Irán-politikáját. Az új republikánus adminisztráció ismét bevezette a „maximális nyomásgyakorlás” stratégiáját, amelynek célja Irán gazdasági ellehetetlenítése és nukleáris ambícióinak visszaszorítása. Ennek része a szankciók fokozása – különösen az olajexport területén –, hogy Teheránt rákényszerítsék egy új nukleáris megállapodás elfogadására.

Március elején Trump levelet küldött Ali Hamenei ajatollahnak, Irán legfelsőbb vezetőjének, és új nukleáris tárgyalások megkezdését javasolta. Bár úgy tűnt, az amerikai elnök diplomáciai megoldásra törekszik, egyértelművé tette, ha nem születik megállapodás, az Egyesült Államok kész katonai eszközökhöz nyúlni.

Irán elutasította a közvetlen tárgyalásokat, ugyanakkor jelezte nyitottságát a közvetett egyeztetésekre. Trump válasza újabb fenyegetés volt: ha nem jutnak dűlőre, az Egyesült Államok olyan bombázásokat indíthat, „amilyet még soha nem láttak”. Hozzátette, hogy akár másodlagos vámintézkedéseket is bevezethet, ahogyan elnöksége első ciklusában tette.

A két ország közötti feszültséget tovább fokozta, hogy az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre a jemeni húszik ellen, válaszul a Vörös-tengeren kereskedelmi hajókat ért támadásokra. Trump hangsúlyozta, ezek a csapások csak a kezdetet jelentik, és további lépésekre is sor kerülhet, ha Irán nem hagy fel a húszik támogatásával. Erre válaszul Ali Hamenei ajatollah figyelmeztette Washingtont: bármilyen támadásra határozott válasz érkezik Teherán részéről.

Irán több okból is támogatja a jemeni húszikat: stratégiai nyomást gyakorol Szaúd-Arábiára (noha Kína közvetítésével 2023 márciusában diplomáciai közeledés kezdődött a két állam között) és az Egyesült Arab Emírségekre, valamint befolyást szerez a Vörös-tenger kulcsfontosságú térségében. A húszik révén Teherán aszimmetrikus módon tud zavart kelteni és erőt demonstrálni a Nyugat felé. Bár a vallási kapcsolatok is jelen vannak (mindkét fél síita, noha eltérő irányzatokat követnek), a támogatás főként geopolitikai és katonai célokat szolgál.

Az Egyesült Államok szemszögéből Irán a térség destabilizáló szereplője, amely fegyveres proxyk révén terjeszti befolyását, ezzel veszélyeztetve az USA és szövetségeseinek érdekeit. Washington számára Irán nukleáris programja, rakétatechnológiai fejlesztése és a tengeri útvonalakat fenyegető lépései jelentik a fő kihívást. Az amerikai megítélés szerint Teherán célja a regionális status quo felborítása és az amerikai befolyás kiszorítása a Közel-Keletről.

Sárkány László, az Eurázsia Központ Közel-Kelet-kutatója szerint nem mindegy, hogy az Egyesült Államok stratégiai lépéseit – vámokat vagy bombákat – Teherán ellen milyen sorrendben élesítik.

– fogalmazott a kutató.

Az Egyesült Államok és Irán közötti fokozódó feszültség közepette Sárkány úgy látja, a világ számos forgatókönyvvel nézhet szembe – a folyamatos politikai és gazdasági nyomástól a korlátozott katonai akciók kirobbanásán át egészen a konfliktus kiszélesedéséig, amennyiben az események kontrollálhatatlanná válnak. A szakértő szerint a legfontosabb kérdés az, hogy Washington és Teherán képes lesz-e elkerülni a katonai konfrontációt, vagy az már csak idő kérdése.

– hívta fel a figyelmet.

Sárkány László felidézte, hogy a jelenlegi válság gyökerei a 2015-ben Irán és a nagyhatalmak között megkötött nukleáris megállapodásig nyúlnak vissza, amely szigorú korlátozásokat írt elő Teherán nukleáris programjára, cserébe a gazdasági szankciók feloldásáért. Trump 2018-as kilépése az egyezményből és a szankciók újbóli bevezetése azonban a feszültség eszkalációjához vezetett, mivel Irán válaszul csökkentette nukleáris kötelezettségvállalásait, és folytatta a magas szintű urándúsítást, ami komoly nemzetközi aggodalmakat váltott ki.

Miután Trump idén januárban visszatért a Fehér Házba, lényegében ott folytatta Irán-politikáját, ahol első elnöksége idején abbahagyta. Az amerikai „maximális nyomásgyakorlás” politikájával kapcsolatban Sárkány kiemelte, Irán ezzel párhuzamosan hivatalos panaszt nyújtott be az ENSZ Biztonsági Tanácsához, tiltakozásul Donald Trump „meggondolatlan és agresszív” kijelentései ellen, amelyek a diplomácia eszközeivel történő megoldás esélyeit is veszélybe sodorhatják.

A kutató rámutatott, hogy Teherán a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmánya kirívó megsértésével vádolja az amerikai elnököt. Az iráni külügyminisztérium az Egyesült Államok érdekeit képviselő svájci teheráni nagykövetség ügyvivőjét is beidézte, hogy hivatalos tiltakozást nyújtson be. A tárca szóvivője, Esmail Baghaei az X platformon keresztül úgy fogalmazott:

Sárkány László kiemelte, Irán ENSZ-nagykövete, Amir Said Iravani hivatalos levélben megerősítette, hogy országa „határozottan óva int bármiféle háborús kalandtól”, és figyelmeztetett: Irán „gyorsan és határozottan reagál minden olyan agresszív lépésre, akár az Egyesült Államok, akár Izrael részéről, amely szuverenitása vagy területi integritása ellen irányul”.

A szakértő hozzátette, ez az álláspont összhangban van Ali Laridzsáni, Ali Hamenei legfelsőbb vezető tanácsadójának televíziós nyilatkozatával, amelyben Laridzsáni hangsúlyozta, hogy bár Irán alapvetően nem törekszik nukleáris fegyver birtoklására, egy esetleges amerikai vagy izraeli támadás esetén kénytelen lehet ezt felülvizsgálni.

A kutató idézte Amir Ali Hadzsizadeh dandártábornokot, a Forradalmi Gárda légierejének parancsnokát is, aki figyelmeztetett egy esetleges amerikai támadás súlyos következményeire. Hadzsizadeh szerint „az Egyesült Államoknak több mint tíz katonai bázisa van a régióban, és nem kevesebb mint 50 000 katonát állomásoztat”. A tábornok hozzátette: „Azok, akik üvegházakban élnek, ne dobálják a másik házát kövekkel” – utalva ezzel Washington katonai helyzetének törékenységére egy nyílt konfliktus esetén.

Végül Sárkány László kitért Maszúd Pezeskjan iráni elnök nyilatkozatára is, aki közölte, Irán nem hajlandó közvetlen tárgyalásokat folytatni azokkal, akik fenyegetik, ugyanakkor nyitott a közvetett párbeszédre – például az Ománi Szultánságon keresztül –, feltéve, hogy nemzetközi garanciák biztosítják jogainak és érdekeinek védelmét.

Az Eurázsia Központ Közel-Kelet-kutatója rávilágított, a békés és csendes Omán közvetítő szerepe Irán és az Egyesült Államok között nem új keletű.

A közel-keleti válságba az ománi tisztviselők mindig is igyekeztek nem belekeveredni. A másik oldalon Iránnal, a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros túlpartján fekvő Omán – amely az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal is szoros védelmi és biztonsági kapcsolatokat ápol – tisztában van azzal, hogy egy kirobbanó fegyveres konfliktus jelentősen növeli egy szélesebb háború kockázatát, amely lángba boríthatja a térség több országát is. Az eszkaláció akár egy félreértésből vagy téves helyzetértékelésből is bekövetkezhet, ezért különösen fontos a hivatalos kétoldalú csatornák fenntartása a párbeszéd érdekében