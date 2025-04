A fagyi visszanyal: a vámok miatt Amerikában drágulnak a termékek

Donald Trump amerikai elnök egy sor vámot jelentett be és vetett ki olyan termékekre, amelyeket az Egyesült Államok néhány legfontosabb partnerétől importált. Ezek közül néhány már márciusban hatályba lépett. Közgazdászok arra figyelmeztettek, hogy a behozatali illeték és a válaszul bevezetett ellenintézkedések az amerikai fogyasztók zsebét sújtják.

Donald Trump számos vámot jelentett be, amelyek közül néhány már hatályba is lépett. A döntés következtében egyfelől az importőrök költségeiket nagy valószínűséggel áthárítják a vásárlókra, de úgy is dönthetnek, hogy csökkentik a behozatalt, ezzel pedig a kínálatot, ami szintén áremelkedést von maga után. Az amerikai piacon drágulásra lehet számítani a termékek egészen széles skáláján.

Az Egyesült Államok tavaly nyolcmillió autót importált, csaknem 240 milliárd dollár értékben. Számos amerikai autógyár a két szomszédnál, Kanadában és Mexikóban működik – a régóta fennálló szabadkereskedelmi megállapodással összhangban. Az alkatrészek jellemzően többször is átlépik a határokat a jármű teljes összeszerelése előtt.

A csak Kanadából és Mexikóból származó alkatrészekre kivetett vámok az autótól függően nagyjából 4-10.000 dollárral növelhetik a költségeket – idézte a BBC az Anderson Economic Group becslését.

Szakértők szerint a költségeket valószínűleg áthárítják a vásárlókra. Donald Trump kijelentette, „ez a legkevésbé sem érdekli”. Szerinte inkább arra ösztönzi honfitársait, hogy hazai autókat vásároljanak.

Az Egyesült Államokban népszerű mexikói sörök is drágulhatnak, ha a nagykereskedők áthárítják a megemelt vámot.

Az amerikai, kanadai és mexikói szeszipar képviselői közös nyilatkozatban érveltek amellett, hogy nemzeti jellegű italok – a bourbon, a Tennessee whiskey, a tequila és a kanadai whisky – „csak a kijelölt országokban állíthatók elő”. Ezek az italok licenc alapján nem gyárthatók, így vélhetően csökken a kínálat, ami szintén áremelkedést vált ki.

Trump emellett 200 százalékos vámmal fenyegette meg az unióból származó alkoholt, ami a spanyol, olasz vagy magyar bort, a francia pezsgőt vagy a német sört drágíthatja az Egyesült Államokban. Ennek a részletei nem ismeretesek.

Többe kerül az üzemanyag és az építkezés

Az Egyesült Államok fűrészáruigényének csaknem egyharmadát Kanadából importálja.

A kulcsfontosságú építőanyagot is sújthatják Trump vámjai.

Trump azzal érvelt, hogy országában „több faanyag van, mint amennyit valaha is felhasználunk”.

A lakásépítők szövetsége, a NAHB ezzel szemben „komoly aggodalmakat” fogalmazott meg arra hivatkozva, hogy a kanadai fűrészárura kivetett vámok növelhetik az építési költségeket, másrészt elriasztják az ingatlanfejlesztőket. Köztudott, hogy az amerikai otthonok zöme fából készül.

A fogyasztók végül magasabb házárak formájában fizetik meg a vámokat

– figyelmeztetett a NAHB.

A faáru mellett Kanada az Egyesült Államok legnagyobb külföldi nyersolaj-beszállítója.

A tavaly január és november között Amerikába importált olaj 61 százaléka az északi szomszédtól származott. Ennek ismeretében az amerikai elnök a 25 százalékos kanadai importvámot az olaj esetében 10 százalékra csökkentette.

Az Egyesült Államok ugyan kellő olajkészlettel rendelkezik, finomítóinak nagy részét azonban a „nehezebb” nyersolaj feldolgozására tervezték, amit jobbára Kanadából, részben pedig Mexikóból hoznak be.

„Sok finomítónak szüksége van a »nehezebb« nyersolajra, hogy maximalizálja a benzin-, a dízel- és a kerozingyártás rugalmasságát” – hívta fel a figyelmet az amerikai üzemanyaggyártók szövetsége.

Amennyiben Kanada megtorlásul csökkentené olajexportját, drágulást generálna az amerikai piacon.

Amerika elveszti vezető szerepét

Trump szerint a „felszabadulás napján” kihirdetett kereskedelmi háború olyan következményekkel jár, amelyeket az elnök nem ver nagy dobra – jegyezte meg a The Wall Street Journal vezércikkében.

A lap biztosra veszi, hogy az amerikai fogyasztók magasabb árakkal szembesülnek, ami idővel rontja az ország versenyképességét, visszaveti az innovációt és hátrányosan befolyásolja a kivitelt.

Következésképpen az Egyesült Államok iránt meginog a bizalom, elveszti a gazdasági vezető szerepét, Kína pedig átveheti a helyét.

Az amerikai szabadságharc jegyében bevezetett vámok az uniós országok közül a leginkább Írországot sújtják. Az ír export csaknem egyharmada ugyanis Amerikába irányul, értéke pedig tavaly elérte a 73 milliárd eurót.

„Nagyon komoly és súlyos” fenyegetésnek nevezte Micheál Martin ír miniszterelnök az amerikai vámok emelését. A pénzügyminisztérium elemzése szerint az importadó több mint 18 milliárd euró veszteséget okozhat Írországnak.

(Borítókép: A járművek a charlestoni kikötőben várakoznak, mielőtt járműszállító hajókra kerülnek Charlestonban, Dél-Karolinában 2016. október 4-én. Fotó: Luke Sharrett / Bloomberg / Getty Images)