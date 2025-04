A dán miniszterelnök felszólította az Egyesült Államokat, hogy nem annektálhatja Grönlandot

Mette Frederiksen dán miniszterelnök csütörtökön grönlandi látogatása alkalmával az Egyesült Államokkal való szorosabb sarkvidéki védelmi együttműködésre szólított fel, és határozottan elutasította az Egyesült Államok azon szándékát, hogy annektálja a félig autonóm dán területet – írja a CNN.

Mette Frederiksen látogatása azt követően történt, hogy hónapok óta feszültség van Washington és Koppenhága között Donald Trump amerikai elnök többszöri kijelentése miatt, miszerint az északi-sarkvidéki szigetnek az Egyesült Államok részévé kell válnia.

A leköszönő és az új grönlandi miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatón Mette Frederiksen angolra váltott, hogy közvetlenül az Egyesült Államokhoz forduljon, és arra kérte őket, hogy Dániával és Grönlanddal együtt erősítsék meg a biztonságot az Északi-sarkvidéken.

Ez nem csupán Grönlandról vagy Dániáról szól, hanem arról a világrendről, amelyet generációk óta együtt építettünk az Atlanti-óceánon túl. Nem lehet egy másik országot annektálni, még a biztonságra hivatkozva sem

– mondta Mette Frederiksen egy katonai hajó fedélzetén.

Megjegyzései nem sokkal azután hangzottak el, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter találkozott egy brüsszeli NATO-találkozó alkalmával.

Rasmussen szerint Rubio elismerte Grönland önrendelkezési jogát. Rubio megerősítette az Egyesült Államok és Dánia közötti „erős kapcsolatot” – közölte a külügyminisztérium a találkozót követő közleményében.

Eközben Jens-Frederik Nielsen, Grönland leendő miniszterelnöke, aki a múlt hónapban megnyerte a parlamenti választásokat, a Sermitsiaq napilap szerint egy sajtótájékoztatón azt mondta, fontos, hogy Dánia és Grönland egységesen lépjen fel egy ilyen külső nyomással járó helyzetben.

J. D. Vance amerikai alelnök múlt pénteken meglátogatott egy észak-grönlandi amerikai katonai támaszpontot, és azzal vádolta Dániát, hogy nem végez megfelelő munkát az északi-sarkvidéki sziget biztonságának megőrzése érdekében. Azt javasolta, hogy az USA jobban védje a stratégiai fontosságú területet.

Mette Frederiksen akkor azt mondta, hogy Vance jellemzése Dániáról „nem volt tisztességes”. A leendő miniszterelnök felvázolta Dánia biztonsági kötelezettségvállalásait, köztük az új sarkvidéki hajókat, nagy hatótávolságú drónokat és műholdas kapacitást, és közölte, hogy Dánia további beruházásokat fog bejelenteni.

„Ha nagyobb mértékben akarnak jelen lenni Grönlandon, Grönland és Dánia készen áll, és ha hozzánk hasonlóan erősíteni szeretnék a biztonságot az Északi-sarkvidéken, akkor tegyük ezt együtt” – mondta.

Az Északi-sarkvidék egyre inkább a nagyhatalmi rivalizálás színterévé válik. Vlagyimir Putyin megértőnek tűnően nyilatkozott az amerikai grönlandi törekvésekről, de határvonalakat is húzott: Oroszország nem enged a sarkvidéki pozícióiból. Kosztur András, a XXI. Század Intézet vezető kutatója szerint Oroszország nemcsak figyel, de aktívan erősíti is jelenlétét a térségben. A jövő tengeri útvonalai és energiaforrásai már most új világrendet rajzolhatnak fel.