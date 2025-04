Betiltották Oroszországban Elton John AIDS Alapítványát

Az orosz ügyészség csütörtökön bejelentette, hogy betiltja Elton John AIDS Alapítványának mind amerikai, mind brit ágát, ezzel hivatalosan is „nemkívánatos szervezetnek” minősítve azokat Oroszországban.

A világhírű zenész által alapított szervezet, amely több mint 600 millió dollárt (körülbelül 219 milliárd forintot) gyűjtött össze és 95 országban 3100-nál is több projektet támogatott, már korábban is összetűzésbe került az orosz hatóságokkal az LMBTQ+ jogok miatt. Elton John, aki korábban fellépett Oroszországban, többször is bírálta a Kreml politikáját, amit a „melegekkel szembeni diszkriminációnak” nevezett.

A The Independent úgy tudja, hogy Vlagyimir Putyin elnök következetesen elutasította ezeket a kritikákat, Oroszországot a hagyományos értékek védelmezőjeként ábrázolva a „dekadens Nyugattal” szemben. Az újabb intézkedés tovább fokozhatja a feszültséget Oroszország és az LMBTQ+ jogokat és szabadságjogokat előmozdító szervezetek között.

„Ha Elton John ül a zongoránál, az nem csak oroszellenes propaganda”

Az ügyészség a Telegram-csatornáján közzétett közleményben kijelentette: „Amikor egy zenész a demokrácia támogatóival játszik együtt, propagandát kapsz. És ha Elton John ül a zongoránál, az nem csupán oroszellenes propaganda”.

A hatóság webhelyén közzétett külön nyilatkozat bírálja Elton John alapítványát a „nem hagyományos szexuális kapcsolatok, nyugati családmodellek és nemváltás” népszerűsítése miatt. A közlemény – konkrét példák említése nélkül – azzal is vádolja az alapítványt, hogy részt vesz abban, amit a Nyugat Oroszország lejáratására irányuló kampányának nevez az ukrajnai háború miatt, amit az ügyészség „különleges katonai műveletként” említ.

Vlagyimir Putyin elnök politikája részeként arra bátorítja a nőket, hogy legalább három gyermeket vállaljanak a születési arány csökkenésének megállítása érdekében. Egy 2022-es törvény kibővítette az „LMBT-propagandára” vonatkozó tilalmat, megtiltva a homoszexualitással kapcsolatos bármilyen nyilvános megjelenési formát.

Az Elton John AIDS Alapítvány eddig nem reagált a betiltásra.