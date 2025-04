Az Egyesült Királyságban lévő Birmingham – ahol jelenleg is szemétsztrájk van – különösen érintett ebben a problémában. A Daily Star jelentése szerint a város legelfoglaltabb patkányfogója már most is rengeteg munkával néz szembe, ám egy kollégája szerint a helyzet tovább romolhat. A patkányok étkezési szokásainak átalakulása, beleértve a kannibalizmust is, egyes egyedeket akár 40 centiméteresre is megnöveszthet, ami már komoly veszélyt jelenthet a gyermekekre nézve.

Lee Maddocks, az ausztráliai Richards Pest Control igazgatója szerint Birmingham és más nagyvárosok urbanizált környezete ideális feltételeket teremt a megnövekedett méretű rágcsálók elszaporodásához. A bőséges élelmiszer-hulladék, a meleg menedékhelyek és a természetes ellenségek hiánya mind hozzájárulnak a jelenséghez.

A patkányok egyre nagyobbak. Ennek fő oka a magas kalóriatartalmú élelmiszer-hulladékhoz való könnyebb hozzáférés és a melegebb telek. Ezek a tényezők elősegítik a hosszabb élettartamot és a robusztusabb fizikai növekedést

– figyelmeztet Maddocks.

Az igazi veszélyt a betegségek jelentik

Maddocks szerint a „macska méretű” patkányokról szóló kijelentések bár drámainak tűnhetnek, nem állnak messze a valóságtól. „A vándorpatkány megfelelő körülmények között akár 40 centiméteresre is megnőhet, a farkát nem számítva” – magyarázta.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes patkányok mérete elérheti azt a szintet, ahol már veszélyt jelenthetnek a gyermekekre és a háziállatokra. „Egy nagy méretű patkány potenciálisan megsebesíthet egy kisállatot vagy gyermeket, különösen, ha fenyegetve érzi magát. Az igazi aggodalmat azonban a betegségek terjesztése jelenti” – hangsúlyozta.

A patkányok veszélyes kórokozókat terjesztenek a vizeletükkel és az ürülékükkel, a nagyobb patkányok pedig természetesen több hulladékot is termelnek. Az olyan betegségek, mint a leptospirózis és a szalmonella, valós kockázatot jelentenek mind az otthonokban, mind a közterületeken.

A közegészségügyi veszélyhelyzetre reagálva Birmingham Városi Tanácsa azonnali intézkedéseket rendelt el.