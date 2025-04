Meghalt Theodore McCarrick, a szexuális zaklatás miatt kegyvesztett washingtoni bíboros

94 éves korában meghalt Theodore Edgar McCarrick, volt washingtoni metropolita érsek, akit 2019-ben felnőttek és kiskorúak szexuális zaklatása miatt menesztettek az egyházi államtól. A volt bíboros 2025. április 3-án távozott az élők sorából az amerikai Missouri államban, ahol 2020 óta visszavonultan élt – közölte a Vatican News.

McCarrick hosszú éveken át az amerikai egyház kiemelkedő személyisége volt. A washingtoni érsekség vezetése előtt McCarrick New York segédpüspöke, a New Jersey állambeli Metuchen püspöke és a New Jersey állambeli Newark érseke volt.

2018-ban felnőttekkel – főként szeminaristákkal – és kiskorúakkal szembeni visszaélésekkel vádolták meg, és felfüggesztették hivatalából. Ugyanebben az évben az akkori bíboros benyújtotta lemondását a bíborosi kollégiumból. Ferenc pápa ima és bűnbánati életre kötelezte őt a szabályos kánoni eljárás lezárultáig.

2019 februárjában az akkori Hittani Kongregáció bejelentette, hogy McCarrickot eltávolították a papi állásból, kijelentve, hogy bűnösnek találták többek között a hatodik parancsolat megsértésében (Ne paráználkodj! – a szerk.), amelyeket – hatalommal való visszaéléssel súlyosbítva – kiskorúakkal és felnőttekkel szemben követett el.

Ferenc pápa megerősítette a döntés véglegességét.

2020-ban egy vatikáni vizsgálat, amelyet maga a pápa engedélyezett, és amelyet az államtitkárság folytatott, egy részletes jelentést eredményezett, amely információkat szolgáltatott McCarrick visszaéléseiről az 1980-as és 1990-es évekre visszamenőleg.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.