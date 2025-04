Az észt külügyminiszter megvonná Magyarország uniós szavazati jogát

Margus Tsahkna észt külügyminiszter felszólította az Európai Uniót, hogy keményebben lépjenek fel Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szemben. Tsahkna az európai megosztottság megelőzése érdekében Magyarország szavazati jogának megvonását is elképzelhetőnek nevezte – írja a Der Spiegel.

Tsahkna azzal vádolta Magyarországot, hogy módszeresen aláássa Európa biztonsági érdekeit, és felszólított az EU-szerződés 7. cikke szerinti eljárás megindítására, amely végső soron a szavazati jog megvonásához vezethet. Elmondása szerint Magyarország gyenge, és Vlagyimir Putyin kezére játszik az unió támogatása helyett. Hozzátette, az egyetlen mód, ahogyan Orbán blokkolni tudna, az az egyhangú döntések esetében lehetséges – például az európai kül- és biztonságpolitika terén.

Az észt külügyminiszter hazugnak bélyegezte az orosz államfőt is, és a befagyasztott orosz vagyonok elkobzását követelte.

Európában 240 milliárdos ingatlanvagyont fagyasztottunk be. Az orosz központi banki pénzek nagy része Belgiumban van

– szögezte le.

Az Oroszországot sújtó szankciók meghosszabbításáról félévente kell dönteni, és ehhez Magyarország beleegyezésére is szükség van. Margus Tsahkna szerint ha ezt júniusban megakadályozzák, akkor nemcsak a szankciók járnak le, hanem a 240 milliárd eurót is vissza kell adni az oroszoknak. „Hogyan fogják az állam- és kormányfők megmagyarázni Európa polgárainak, hogy átadják Putyinnak azt a pénzt, amelyet nemcsak Ukrajna ellen, hanem ellenünk is fel akar használni? Ezért kell elkobozni ezeket a vagyonokat” – fogalmazott az észt külügyminiszter.

Tsahkna évek óta hangoztatja az Oroszországra, egyúttal Vlagyimir Putyinra vonatkozó figyelmeztetéseit, mindazonáltal nem csalódott, hogy sokáig nem hallgattak rá. „Személyesen engem bélyegeztek meg a balti államok őrült oroszgyűlölő politikusának. De nem vagyok frusztrált. Inkább örülök, hogy végre változás van a gondolkodásban” – zárta beszédét a miniszter.