Netanjahu méltatta Magyországot az Izraelnek nyújtott támogatásért

Magyarország "megvéd minket az Európai Unióban" - jelentette ki az izraeli kormányfő Budapesten a Washingtonba induló gépre való felszállása előtt a The Times of Israel cikke szerint. "Megvéd minket az ENSZ-ben, sőt mi több, a korrupt, s a mindannyiunk - az izraeli védelmi erők katonái, parancsnokai, valamint Izrael Állam - ellen irányuló hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC) is" - hangsúlyozta. Netanjahu "az eljövendő dolgok előjelének" nevezte Magyarország azon döntését, hogy kilép az ICC-ből. Az izraeli miniszterelnök elmondta, hogy magyar tárgyalópartnereivel egyebek között

közös fegyvergyártásról és a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok sorsáról egyeztettek, így a magyar-izraeli kettős állampolgárságú Omri Miranról is.

Az izraeli kormányfő felhívta a figyelmet arra is, hogy hétfőn Donald Trump amerikai elnökkel is megvitatják a "túszok, illetve a gázai győzelem beteljesítésének kérdését, valamint természetesen a vámokat, amelyek Izraelt is érintik". Reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök enyhíteni fog az Izraelből érkező árukra kiszabott 17 százalékos behozatali terhen.

"Én vagyok az első külföldi vezető, aki személyesen fog tanácskozni Trump elnökkel erről az izraeli gazdaság számára oly fontos ügyről" - húzta alá. "Úgy vélem, hogy ez tükrözi a különleges személyes kapcsolatunkat, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti különleges viszonyt, amely oly létfontosságú ebben az időben" - fűzte hozzá.

Az izraeli pénzügyminisztérium csütörtökön arról számolt be, hogy az amerikai vámok az izraeli gépek és egészségügyi felszerelések exportját érinthetik. Ugyanakkor Izrael már múlt kedden kezdeményezte az amerikai importot illető megmaradt vámjainak eltörlését. A két ország 40 éve szabadkereskedelmi egyezményt kötött, így az Egyesült Államokból érkező import 98 százaléka vámmentes.