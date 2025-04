Kamala Harris kampányfőnöke leszociopatázta Donald Trumpot

Kamala Harris korábbi amerikai alelnök még a 2024-es választások idején felhívta Donald Trumpot, hogy gratuláljon neki, miután az másodjára is elegendő mennyiségű szavazatot gyűjtött, hogy betölthesse az elnöki tisztséget. A hívásról kínos részletek kerültek nyilvánosságra – írja a Daily Mail.

Chris Whipple író hamarosan megjelenő – Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in the History című könyvében feltárta, hogy a beszélgetés még fájdalmasabb volt, mint arra előzetesen számítani lehetett.

Kamala Harris a választások másnapjáig várt Donald Trump felhívásával. A beszélgetést az egykori alelnök washingtoni otthonában, a kampánystábjának vezetője, Sheila Nix és a Fehér Ház kabinetfőnöke, Lorraine Voles szervezte meg. Nix felhívta a megválasztott elnököt a mobiltelefonján, de valamiért nem tudta összevonni a hívást a korábbi alelnök telefonjával. Ezért Voles felhívta Harrist a sajátján, majd ő és Nix összenyomták a telefonokat, így megteremtve a „kapcsolatot” a két politikus közt.

Kamala Harris beismerte a vereséget és kiemelte, hogy tisztességes választás volt. Donald Trump a leírtak szerint furcsán szívélyes és bókoló volt, nagyszerűnek nevezte Harrist.

Kemény dió vagy. Nagyszerű voltál. És ez a Doug micsoda karakter, imádom ezt a fickót

– mondta Donald Trump, utalva Kamala Harris férjére, Doug Emhoffra.

Az egykori alelnök kampányfőnöke különösnek találta a kijelentést. „Ez annyira manipulatív. Ő egy szociopata” – áll a visszaemlékezésben.

Az író kitér arra, hogy Harris szerinte azért veszített, mert nem volt hajlandó elhatárolódni Joe Bidentől. Kiemelte, hogy a választók számára Donald Trump jelentette a kívánt változást, míg Kamala Harris azt képviselte volna, amit Biden. Chris Whipple könyve kedden jelenik meg az Egyesült Államokban.