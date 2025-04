Elbarikádozta magát egy férfi a kanadai parlamentben, ki kellett üríteni az épületet

Kiürítették a kanadai parlamentet szombat délután, miután egy férfi elbarikádozta magát az épület keleti szárnyában. A rendőrség több száz járművel érkezett ki az esetre. Az épületet lezárták, a bent tartózkodókat arra kérték, hogy zárkózzanak be, és bújjanak el. A férfit szombat este tíz órakor tartóztatták le.

Több órára lezárták a kanadai parlamentet, miután egy férfi illetéktelenül behatolt, és elbarikádozta magát az épület keleti szárnyában. Az ottawai rendőrség szerint a férfi szombat délután jutott be az épületbe. Az incidens miatt kiürítették az épületet, és lezárták az utakat a Parlament Hill környékén – írja a The Globe And Mail.

A rendőrség nem sokkal este 10 óra után a közösségi médiában jelentette be a letartóztatást, és közölte, hogy egy férfit őrizetbe vettek. Indítékról vagy vádakról nem volt szó.

Mark Bouwmeester felügyelő szombaton az újságíróknak elmondta, hogy délután 3 óra körül egy ismeretlen férfi illetéktelenül bejutott a parlament keleti szárnyába, amelyet elsősorban a szenátorok irodáinak, valamint bizottsági termeknek használnak.

A rendőrség és a kanadai Parlamenti Védelmi Szolgálat több száz járművel jelent meg a helyszínen.

Mark Bouwmeester elmondta, hogy felvették a kapcsolatot az illetővel, és a helyzet békés megoldására törekedtek. Sérülés nem történt, azt viszont nem osztotta meg, hogy volt-e fegyver a férfinál.

A férfi motivációjáról kérdezve Bouwmeester felügyelő azt mondta, hogy ez a kérdés a folyamatban lévő nyomozás része, és jelenleg nem tud nyilatkozni róla.

Patrick Brazeau szenátor az X-en, a korábbi Twitteren tette közzé a Parlamenti Védelmi Szolgálat lezárási közleményét. A kommüniké egyúttal felszólított mindenkit, aki az épületben tartózkodik, hogy keressen menedéket a legközelebbi helyiségekben, „zárjon be minden ajtót, és bújjon el”.

🚨 Stay safe Ottawa. 🙏🏼 pic.twitter.com/bsuCsKfgMs — Senator Patrick Brazeau -Algonquin 🇨🇦 (@senatorbrazeau) April 5, 2025

A kanadai parlament az április 28-i szövetségi választások miatt nem ülésezik.