Marine Le Pen: Nem ismerem a megadást, Franciaország léte a tét

Miután a bíróság 4 év börtönbüntetésre – két év felfüggesztett és két év házi őrizet – ítélte, valamint a választásokon való indulástól öt évre eltiltotta Marine Le Pent, a francia Nemzeti Tömörülés volt vezetőjét, a párt felszólította szimpatizánsait, hogy vonuljanak utcára Párizsban és így tiltakozzanak a döntés ellen. A szélsőjobboldali demonstráció vasárnap kora délután kezdődött, de utcára vonult a baloldal és a centristák is.

Ahogy arról beszámoltunk, Marin Le Pent, a francia Nemzeti Tömörülés arcát bűnösnek mondta ki a bíróság, amiért a párt 2004 és 2016 között az Európai Parlamentet megkárosítva fiktíven alkalmazott asszisztenseket az EP-képviselőik mellé. A bíró 4 év börtönbüntetésre ítélte a Nemzeti Tömörülés egykori elnökét, amiből két év felfüggesztett, két év pedig házi őrizet, valamint azonnali hatállyal öt évre eltiltotta a választásokon való indulástól, emellett pedig százezer euró, azaz jelenlegi árfolyamon 40,25 millió forint bírság megfizetésére kötelezte az egykori pártelnököt.

A párt vezetői felszólították támogatóikat, hogy vonuljanak a főváros, Párizs központjába vasárnap délután, hogy így tiltakozzanak a döntés ellen, amely eredményeként Marine Le Pen nem indulhat a 2027-es elnökválasztáson. Le Pen szerint ez egy politikai döntés volt, amelyen „több millió francia háborodott fel”, Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig kiállt a szélsőjobboldali politikus mellett.

Több millió francia hisz bennem, több millió francia bízik bennem. 30 éve harcolok önökért, és 30 éve harcolok az igazságtalanság ellen, ezért folytatom a harcot

– mondta Le Pen, aki fellebbezett a bírósági ítélet ellen.

Ma nem csak a francia szélsőjobboldal vonul fel, ugyanis egy rivális baloldali tüntetés is alakult vasárnap reggel a Place de la Republique-on. A megmozdulás elítélte a szervezők által „trumpista fordulatnak” nevezett Le Pen pártját. És a centrista párt, a Reneszánsz is akcióba lépett. Gabriel Attal pártja saját rendezvényt tart Saint-Denis-ben, és „a jogállamiságot fenyegető egzisztenciális veszélyre” figyelmeztet – számolt be a Sky News.

A fő tüntetés viszont egyértelműen a Le Pen-pártiak gyülekezése, amely délután kettőkor indult, az előrejelzések szerint a beszédek délután háromkor kezdődtek, Marine Le Pen pedig már feltűnt a helyszínen és intett is szimpatizánsainak hatalmas mosolygások közepette.

„Sötét nap”

A Sky News helyi tudósítója szerint több mint 10 ezer jegyet adtak el a mai eseményre. „Nem csak a támogatói, hanem az ellenzői körében is megdöbbenést váltott ki, hogy öt évre eltiltották a jelöltségtől, ami valószínűleg megfosztja attól, hogy a jövőben pártját győzelemre vezesse. Lehetősége van fellebbezni, de a bizonyítékok nem néznek ki túl jól” – fogalmazott.

A centristák a főváros egyik részén, a baloldaliak a másikban gyülekeznek, és attól tartanak a rendőrök, hogy egy ponton ezek a gyűlések elkezdhetnek egymás felé haladni

– mondta előzetesen.

Az első beszédet aztán Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke tartotta, és azt hangsúlyozta, hogy „sötét nap ez Franciaországnak, ez egy seb a hazafias francia emberek számára”. Bardella nekiment a bírónak, aki elítélte Le Pent, majd később visszavett a heves retorikából, mondván, hogy soha nem lépné át azt a határ, hogy szétválassza a hatalmi ágakat.

„Soha nem fogunk nyomást gyakorolni a demokráciára” – tette hozzá. Bardella ezután a bírák szakszervezetét támadta, majd a Nemzeti Tömörülés jövőjére utalt - idézve Le Pent -, amikor fogadkozott, hogy „holnap is itt leszünk”.

Beszéde némi analógiát mutatott Donald Trump beszédeivel, amelyekben az Egyesült Államok elnöke és kormányzata többször támadta azokat a bírákat, akik megállították törvényhozási programját. A Le Pennel való együttműködésről beszélve megfogadta, hogy a nőelítélése után is kitart mellette.

Biztos vagyok benne, honfitársaim, hogy számíthat rátok. Segítsetek neki, segítsetek neki szembenézni ezzel az igazságtalansággal. Maradjatok mellette. Csatlakozzatok hozzánk a Nemzeti Tömörülésben

– mondta Bardella. Hozzátette, hogy a győzelem „soha nem volt közelebb”. „Éljen Marine Le Pen, éljen a demokrácia, éljen Franciaország” – fejezte be.

Bardella készen áll arra, hogy átvegye a csúcspozíciót Le Pentől.

„Nincs feladás, nincs megadás”

„Lehetetlen lepleznem az érzelmeimet, hogy itt látlak titeket” – kezdte a színpadon Le Pen. „Nagy köszönet a bátorságotokért, a nagylelkűségetekért, a kitartásotokért, csodálatosak vagytok!” – folytatta.

Köszönetet mondott Bardellának, valamint a többi jelenlévőnek, mielőtt megfogadta, hogy folytatja a harcot az igazságszolgáltatás ellen.

Nem ismerem a feladás fogalmát. Nem ismerem a megadást. Elkötelezettek vagyunk a harc mellett. Most Franciaország léte a tét

– hangsúlyozta. A beszéd további részében érintette a tömeg hazafiságát és őket, illetve saját magát, mint az igazi és hűséges franciát ábrázolta. „Harcolnunk kell azok ellen, akik minden lépésünkkel keresztbe akarnak tenni nekünk” – mondta, majd Bardellához hasonlóan ő is nekiment az igazságszolgáltatásnak.

Az Európai Parlamentben és az Európai Tanácsban tapasztalható állítólagos korrupcióra is panaszkodott, amit „boszorkányüldözésnek” nevezett. „Aminek csak egy adminisztratív rendezésnek kellett volna lennie az Európai Parlamenten belül, az egy nagyon kemény ítéletté vált” - mondta Le Pen, hozzátéve, hogy saját igaza miatt ítélték el.

Marine Le Pen azt is mondta, hogy szívesen idézi Martin Luther King szavait. Bár a szélsőjobboldali francia vezető és a fekete polgárjogi hős közötti összehasonlítás furcsának tűnhet, nem ez az első alkalom, hogy hivatkozik rá (lásd lentebb).

Martin Luther Kinget fogjuk követni példaként. A mi harcunk békés harc lesz, demokratikus harc. Példaként fogjuk követni Martin Luther Kinget, aki megvédte a polgári jogokat

– ismételte pár órával korábbi kijelentéseit. Beszédben Le Pen célba vette ellenségeit, felemelte támogatóit, és kijelentette: „Győzni fogunk és azért támadnak minket, mert győzelemre állunk.”

„Éljen a köztársaság, éljen Franciaország!” – fejezte be beszédét. A tömeg ezután a francia himnuszt énekelte.

Le Pen békésen harcolna

„A mi harcunk békés és demokratikus harc lesz. Példaként vesszük Martin Luther Kinget (amerikai baptista papot, politikust és aktivistát – a szerk.), aki megvédte a polgári jogokat, mert ma a franciák polgári jogai forognak kockán” – mondta a hétvégén egy videokonferencián Le Pen, amelyet Matteo Salvini bevándorlásellenes pártja, az olasz Liga tagjaival tartottak.

Az elmúlt napokban Marine Le Pen munkatársai már megemlítették Kinget, a polgárjogi harcost, akit 1968. április 4-én egy fehér szegregációs ember ölt meg egy memphisi motel erkélyén, ahová azért érkezett, hogy támogassa a fekete egészségügyi dolgozók sztrájkját – számolt be a horvát Index.

Harcolni fogunk, és soha nem fogunk engedni ennek az erőszaknak, soha nem fogunk engedni a demokrácia ilyen jellegű megsértésének. Minden lehetséges jogi eszközt fel fogunk használni, hogy indulhassunk a következő elnökválasztáson, és véget vessünk a franciaországi demokratikus működési mód felszámolására irányuló erőfeszítéseknek

– mondta Le Pen.

(Borítókép: Emberek tiltakoznak Párizsban 2025. április 6-án. Fotó: Tom Nicholson / Reuters)