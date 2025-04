Úgy tűnik, Kína megtalálta a pótlást a kieső amerikai USAID-támogatásokra

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének tényleges leállítása máris lehetőségeket teremtett Kína számára, amelyeket az ázsiai nagyhatalomnak be kellene töltenie. Úgy tűnik, Kína új programokat indít több fejlődő országban, ahonnan az USAID távozott, ebben mára egyetért az elemzők többsége.

Kambodzsában, az USAID kivonulása által leginkább sújtott országok egyikében Kína új finanszírozási programokat jelentett be különböző célokra, többek között a gyermekek egészségügyi ellátására, táplálkozásra, higiéniára és aknamentesítésre.

Nepálban a Kínai Kommunista Párt tisztviselői közölték az ország vezetőivel, hogy Peking hajlandó finanszírozást nyújtani számos fontos projekt vonatkozásában.

Tai Wei Lim, a japán Soka Egyetem professzora szerint egyáltalán nem meglepő, hogy Kína ilyen gyorsan beszállt, hogy betöltse az USA helyét bizonyos projektek esetében. Donald Trump elnök jó előre jelezte szándékát, hogy bezárja az USAID-t, így Kínának – mint stratégiai versenytársnak – bőven volt ideje felkészülni a helyzetre és saját stratégiával előállnia – vélekedett Lim, akinek Északkelet-Ázsia politikai gazdaságtana az elsődleges kutatási területe.

Lim szerint mivel Kína gazdasági szuperhatalom, egyedülállóan erősen központosított állammal, viszonylag könnyen mozgósíthatja hatalmas erőforrásait olyan terekbe, ahol lehetőséget lát a nemzeti érdekekkel összehangolt céljai és célkitűzései előmozdítására.

Kína már régóta összpontosít más országok infrastrukturális és építési projektjeire. De Pekingnek más olyan ágazatokban is komoly lehetőségei lennének, amelyekben Kína már most is vezető szerepet tölt be, mint például a mezőgazdaság és a közegészségügy. Jeremy Chan, az Eurasia Group kockázati tanácsadó cég Kína- és Északkelet-Ázsia-csoportjának vezető elemzője szerint ez fellendíthetné az ország eredményeit és reklámtevékenységét.

Peking valószínűleg mindazon térségeket célba veszi, ahol komoly gazdasági befolyással rendelkezik, beleértve Délkelet-Ázsiát, Dél-Ázsiát és Közép-Ázsiát.

Chan szerint bár Kína opportunista módon pótolja az USAID egyes programjainak hiányosságait, egyelőre nincs olyan szélesebb körű tendencia, hogy Peking magára vállalná mindazon terheket, amelyeket az USA korábban megtett.

Az elemző szerint nem valószínű, hogy Kína képes lenne betölteni az USAID kivonulása által hagyott űr nagy részét, és hogy más északkelet-ázsiai és európai országok növelnék a finanszírozást, ahol ez érdekeiknek megfelel.

Az USAID a 2024-es pénzügyi évben 32,5 milliárd dollárt költött. Kína külföldi segélykiadásainak pontos adatai nem teljesen nyilvánosak, de japán akadémikusok becslései szerint az ország 2022-es kiadásai elérik a 7,9 milliárd dollárt.

„A világ összeomlott körülöttünk” – jelentette ki Phil Robertson, az Asia Human Rights and Labor Advocates nonprofit szervezet igazgatója a múlt héten egy bangkoki panelbeszélgetésen, legalábbis ami a délkelet-ázsiai fejlesztési célú külföldi támogatást illeti.

Az USAID és a BRI eltérő természete

Minden tényezőt figyelembe véve nem valószínű, hogy a kínai Övezet és Út kezdeményezés (BRI) teljes mértékben betölti az USAID finanszírozásának és tevékenységeinek csökkentése miatt keletkezett űrt.

A 2013-ban elindított BRI célja a globális kereskedelem fokozása és a gazdasági növekedés ösztönzése Ázsiában és azon kívül a kereskedelmi útvonalak és az infrastruktúra fejlesztésével. Miközben Kína a BRI-t a globális fejlődés és befektetés mechanizmusaként pozicionálta, a kezdeményezést kritika érte a részt vevő országok adósságának fenntarthatóságával és a környezeti hatásokkal kapcsolatos aggodalmakkal kapcsolatban.

Ezzel szemben az USAID hagyományosan nemcsak az infrastruktúra fejlesztésére, hanem a demokratikus kormányzás, az egészségügy, az oktatás és a humanitárius segítségnyújtás előmozdítására is összpontosít. Ez az átfogó fejlesztési megközelítés figyelembe veszi a társadalmi következményeket, és a helyi közösségekkel együttműködve igyekszik megerősíteni a helyi közösségeket.

Bár az USAID finanszírozásának csökkentése lehetőséget teremthet Kína számára, hogy a BRI-n keresztül növelje befolyását, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kínai modell hatékonyan helyettesíti vagy ugyanazokat az előnyöket kínálja, mint az USAID által történelmileg támogatott kezdeményezések.

Emellett sok ország óvatos a kínai befektetésektől való túlzott mértékű függőséggel kapcsolatban, a potenciális hosszú távú kiszolgáltatottság miatt. Így, bár Kína kiterjesztheti a BRI keretében tett erőfeszítéseit az amerikai jelenlét csökkenése által érintett régiókban, a kezdeményezés szélesebb körű hatása és fogadtatása még mindig a vizsgálat és a különböző regionális összefüggések függvénye. A fejlesztési stratégiák hatékonysága végső soron a helyi igényekhez és prioritásokhoz való igazodástól függ, nem pedig pusztán a finanszírozás rendelkezésre állásától.

Peking lehetőségei

De ne felejtsük el azt sem, hogy van egy terület, ahol Kína nyitott kapukat dönget: a nagyszabású gazdasági projektek, amelyeket az USAID finanszírozott, vagy vállalta, hogy támogat. Az infrastrukturális és gazdaságfejlesztési kezdeményezések – mint például Jordánia tervezett vízsótalanító üzeme Akabában – kiváló példái azoknak a projekttípusoknak, amelyek új finanszírozást igényelhetnek.

Ezek az ágazatok szorosan illeszkednek Kína erősségeihez és meglévő fejlesztési modelljéhez globális infrastrukturális óriásként, ami valószínűbbé teszi, hogy Peking be tudna lépni ott, ahol Washington visszavonul. Ez azonban valószínűbb azon országok esetében, amelyeknek az USAID-től való függése létfontosságú a stabilitásuk szempontjából, mint például Jordánia.

Általánosabb értelemben, ha az USAID finanszírozása nem áll helyre a közeljövőben, az országoknak nem marad más lehetőségük, mint alternatív finanszírozók után nézni. Ez sok esetben azt jelenti, hogy Kínához, Indiához vagy más ázsiai gazdaságokhoz fordulnak, amelyek hajlandóak fejlesztési hiteleket és infrastrukturális beruházásokat nyújtani. Bár ezek az országok kínálhatnak finanszírozást, feltételeik, prioritásaik és stratégiai céljaik eltérnek az USA-étól, ami átformálhatja a globális fejlesztés struktúráját és azt, hogy ki rendelkezik hosszú távú befolyással.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa.

(Borítókép: Stap / Getty Images)