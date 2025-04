Vlagyimir Putyin véres motorosai már a szomszédban toboroznak

A Vlagyimir Putyin orosz elnököt támogató Éjszakai Farkasok motoros klub szlovákiai és csehországi szervezetéről jelentek meg információk hétfőn. Az oroszországi szervezet közép-európai központját Szlovákiában egy katonai reptéren akarták létrehozni, katonai eszközökkel és tankokkal megerősítve, míg Csehországban a biztonsági erőkhöz is megpróbáltak beszivárogni.

Az oroszországi, Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közeli Éjszakai Farkasok motoros szervezet szlovákiai és csehországi ágának működéséről számolt be a Szabad Európa hétfőn. A lap információi szerint a Kreml-közeli oroszországi klub az orosz–ukrán háború 2022-es kitörését követően toborzásba kezdett az európai állampolgárok körében, hogy harcosokat szerezzen Oroszországnak, nemrég azonban fény derült a közép-európai hálózat működésére és a vezetők kilétére.

Az Éjszakai Farkasok szlovákiai ága Josef Hambalek nevéhez köthető, aki ellen 2022-ben uniós szankciókat vezettek be. A korlátozásokat azért rendelték el, mert a férfi a szlovákiai Alsókorompa településen egy volt katonai bázison akarta létrehozni az oroszországi motoros szervezet európai központját,

ráadásul leselejtezett katonai felszerelések, sőt tankok felhasználásával.

Az Európai Unió jelentése szerint a férfi a motoros klub tagjait „aktív ukrajnai ellenségeskedésre képezte ki a területen, és aktívan támogatta az oroszbarát propagandát Európában”. Josef Hambaleket 2024 végén kitiltották Csehországból, ahol a közelmúltig az Éjszakai Farkasok szlovákiai fiókja papíron ugyanazon a címen működött, mint a csehországi.

A cseh biztonsági erőkhöz is megpróbáltak beszivárogni

A csehországi vállalatot, az NV Europe MC z.s.-t 2018-ban jegyezték be. Nem volt nyilvánvaló, hogy a cég kapcsolódik-e az orosz klubhoz, elnevezésében csak az NV rövidítés utalt a nocní vlci kifejezésre, amely az Éjszakai Farkasok cseh fordítása. A csehországi központ tagjai motoros gyűléseket szerveztek Közép-Európában, de eközben az orosz támogatók felkutatása és félkatonai kiképzése is zajlott,

sőt a klub tagjai megpróbáltak beszivárogni a cseh biztonsági erőkbe is, és felajánlották, hogy orosz önvédelmi technikákról szóló képzéseket tartanak.

A cég felszámolása 2024 végén indult törvénysértés miatt, ugyanis a vállalat nem rendelkezett irodával a hivatalos dokumentumokban feltüntetett címen.

Sörétes puskával végzett barátjával

Marek Radkovic, az egyik alapító, az NV Europe MC z.s. igazgatótanácsának elnöke – aki 2024-ben egy, az Európai Uniót átszelő motoros tüntetést is hirdetett – közösségi oldalán egy 2021-es fotó is bizonyította a kapcsolatot az Éjszakai Farkasok vezetőjével, de kapcsolatban állt az Éjszakai Farkasok többi európai tagjával is.

David Sikora, vállalat helyettes vezetője az RVSS orosz harcművészeti rendszert terjesztette Csehországban. Több mint tíz éven át tanította a harcművészetet a cseh Masaryk Egyetemen, de a diákok mellett a cseh Karlovy Vary régió Ostrov börtönének felügyelőit is oktatta. A Szabad Európa az NV Europe MC z.s. harmadik vezetőjét is említi, a büntetett előéletű Radek Kurdijowszkit, aki 2006-ban ittas állapotban egy sörétes puskával végzett egyik barátjával, de büntetését azóta sem töltötte le.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök középen kezet fog a Nochnije Volki (Éjszakai Farkasok) orosz motoros csoport vezetőjének tagjaival Krímben 2017. augusztus 18-án. Fotó: Alexei Druzhinin / AP)