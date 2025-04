Határlezárás és titkos éjszakai szállítások: Szlovákiában is terjed a száj- és körömfájás

Szlovákiában is terjed a ragadós száj- és körömfájás járvány, amely már hat marhatelep állatait fertőzte meg bizonyítottan. Richard Kovacs mezőgazdasági miniszter szerint ez ugyan nem okoz ellátásproblémát, sem áremelkedést, viszont állatok ezreit érinti. Emellett többen be sem jelentik a fertőzést, és éjszaka, titokban szállítják az állatokat. Matus Sutaj Estok belügyminiszter pedig határlezárásokat lengetett be Magyarország felé.