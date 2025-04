Washington katonai parádét tervez a hadsereg évfordulójára, ami egybeesik Donald Trump születésnapjával

A Washington City Paper forrása szerint, aki ismeri a még kidolgozás alatt álló tervet, az amerikai elnök születésnapi ünnepségét június 14-én szombaton tarthatják meg, az Egyesült Államok hadseregének 250. évfordulóján, és Donald Trump 79. születésnapján.

A hadsereg egyik tisztviselője megerősítette a The Hill-nek, hogy „tervek vannak egy felvonulásra, amelybe a hadsereg is bevonódik”. Hozzátette, Washington önkormányzata is részt vesz a tervezésben, a hadsereg a város mérnökeivel pedig útvonal-felderítést végeznek.

Az a szándékunk, hogy az amerikaiak büszkék legyenek a hadseregükre és a nemzetükre is. Még túl korai lenne megmondani, hogy lesz-e felvonulás, de dolgozunk a Fehér Házzal, valamint több kormányzati szervvel, hogy az ünneplés nemzeti szintű esemény legyen

– mondta Dave Butler ezredes, az Egyesült Államok hadseregének szóvivője a The Hill-nek.

Murial Bowser washingtoni polgármester hétfőn megerősítette, hogy a város önkormányzata tárgyalásokat folytat a kormányzattal a katonai parádéról. A tervek kialakítása arra, hogy megünnepeljék a hadsereg 250. évfordulóját, már tavaly elkezdődött, ugyanakkor az ötlet, hogy az ünnepséget egy felvonulással egészítsék ki, csak a közelmúltban vetődött fel.

Donald Trump először 2018-ban szeretett volna egy ehhez hasonló ünnepséget, miután részt vett Emmanuel Macron francia elnök meghívására a párizsi Bastille-napi ceremónián. Akkor azért nem valósult meg, mert a hadsereg tanácsadói túl drágának találták az ünnepségre szánt 92 millió dollárt.