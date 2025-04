A Palesztin Vörös Félhold állítja, hogy szándékosan lőttek az izraeliek saját mentőseikre

A segélyszervezet elnöke, Junisz al-Hatíb a ciszjordániai Rámalláhban tartott sajtótájékoztatóján közölte: a PCRS és a Polgári Védelem nevű gázai segélyszervezet halott munkatársainak boncolása során megállapították, hogy mindnyájukat a felsőtestén érték a „halált okozó szándékkal” leadott lövések – adta hírül az MTI. A tisztviselő kijelentette, hogy számos megválaszolatlan kérdés van az ügyben.

„Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, alakítson nemzetközi független és pártatlan vizsgálóbizottságot a mentősök elleni gázai övezeti szándékos emberölés ügyében” – tette hozzá a PRCS elnöke.

Március 23-án az ENSZ és a PCRS szerint tizenöt ember halt meg mentőautókra leadott izraeli lövésekben a Gázai övezet déli részében. Az izraeli hadsereg elismerte, hogy lövéseket adtak le a járművekre, de közlésük szerint a katonák „terroristákra” nyitottak tüzet. Az izraeli hadseregnek a külföldi sajtót tájékoztató szóvivője, Nadav Sosani újságírók előtt kijelentette, hogy vizsgálat indult az incidens ügyében.

A szóvivő szerint olyan járművekre lőttek, amelyek nem kaptak előzetesen engedélyt az áthaladásra az izraeli hatóságoktól, és villogóik is ki voltak kapcsolva, amit a palesztin szervezet tagad. Az egyik halott mentős mobiltelefonján talált videófelvétel szerint a mentőautók villogó fénye be volt kapcsolva, és a szirénát is lehetett a felvételen hallani.

A halottak között volt a Palesztin Vörös Félhold nyolc, a gázai Polgári Védelem hat tagja, valamint az ENSZ palesztinokat segítő ügynökségének (UNRWA) egy munkatársa. A holttestüket néhány nappal később Rafah közelében a homokba temetve találták meg.