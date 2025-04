Ne vásároljanak fejetlenül, és ne verjék magukat adósságba! – üzenik a közgazdászok a pánikba esett amerikaiaknak

Vásárlási láz tombol az Egyesült Államokban, amely már röviddel azelőtt kitört, hogy Donald Trump vámmal sújtott minden importterméket. Az amerikaiak a többi között bútort, elektronikai eszközöket és szeszt vásárolnak, mielőtt a méretes behozatali tarifákat a saját pénztárcájukon is megéreznék.

Az elnök április 2-án hatalmas táblázatban mutatta be, hogy a különböző országokból és térségekből származó termékekre milyen vámot vetnek ki. A brit árukat például 10, az unióból származókat 20, a kínaiakat 34 százalékos vám terheli, amire azonnal megérkezett Peking válasza – ugyancsak 34 százalékos vámmal sújtják az Amerikából érkező cikkeket.

Miután Kínában állítják össze az iPhone-ok egy részét, minden bizonnyal drasztikusan emelkedik az Apple termékeinek ára.

Arra semmilyen magyarázat nincs, hogy a Fehér Ház miért szabott ki 10 százalékos vámot a Heard-szigetre és a McDonald-szigetekre, hisz ott csak pingvinek és fókák élnek.

A közgazdászok biztosra veszik, az Egyesült Államokban drágulni fognak a mindennapos cikkek, és azt valószínűsítik, hogy az amerikai gazdaság recesszióba süllyed – írta az ABC.

Az autók értékesítése márciusban 11,2 százalékkal nőtt. A vásárlók példátlan módon megrohamozták a kereskedéseket, hogy megelőzzék az importált autókra kivetett vámot, amely április 3-tól hatályos.

Miután Noel Peguero értesült az elnöknek az importadóval kapcsolatos terveiről, azonnal vásárolni kezdett. Az 50 éves queensi iskolai alkalmazott egyetlen hét alatt 3500 dollárt, napi árfolyamon 1,3 millió dollárt költött autóalkatrészekre, kertészeti kellékekre és elektronikai cikkekre, köztük egy 40 hüvelykes tévére és egy Macbookra, a fiának.

Eljött a vásárlás ideje

– nyilatkozta, de hozzátette, hogy a termékeket egyébként is megvette volna, most azonban azért vásárolt be kapkodva, hogy megelőzze az esetleges áremelkedéseket.

Drágulástól és áruhiánytól tartanak

Egyes cikkek tartalékolásának esetleg lehet értelme, a szakértők mégis arra figyelmeztetik a vásárlókat, hogy csak azt vegyék meg, amit megengedhetnek maguknak, és semmiképpen se verjék magukat adósságba.

Sokaknak csökkent a megtakarítása vagy a kölcsönök törlesztésével szembesülnek, így nincsenek olyan helyzetben, hogy nagybevásárlásokat eszközöljenek, netán készleteket halmozzanak fel

– mondta az egyik vezető pénzügyi szolgáltató, a Bankrate elemzője. Ted Rossman szerint ilyen körülmények között „lehet, hogy észszerűbb egy kicsit tovább vezetni a meglévő autót, vagy még egy-két évig a régi konyhaszekrénnyel élni”.

A vásárlók azonban nemcsak a drágulástól, hanem az áruhiánytól is rettegnek. Élénken emlékeznek arra, hogy a koronavírus-járvány idején kiürültek a polcok, így még a liszt és a vécépapír is hiánycikknek számított.

A pánikszerű vásárlás

A helyzetre csak rátett egy lapáttal egy milliárdos üzletember. Mark Cuban ugyanis azt javasolta követőinek a BlueSkyon, hogy töltsék fel készleteiket az áremelések előtt.

Vegyenek „fogkrémet, szappant”, mindent, ami elfér otthon. Cuban azzal riogatott, hogy még a hazai gyártású, amerikai termékek árát is felemelik, a drágulást pedig a vámokkal fogják magyarázni.

A szakértők azonban nem számolnak áruhiánnyal – kivéve, ha mindenki megfogadja a milliárdos tanácsát, és megrohamozza a boltokat.

Az átlagos amerikai háztartások egyébként 6600 dolláros, csaknem 2,5 millió forintos adósságot görgetnek hónapról hónapra, ezért a szakértők megfontolt vásárlást javasolnak, szem előtt tartva a fogyasztó pénzügyi helyzetét.

„A pánikszerű vásárlásnak gyakran nincs jó vége” – figyelmeztet Rossman.

(Borítókép: Bloomberg / Getty Images)