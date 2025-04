Donald Trump a vámháborúról: A seggemet csókolják, meghalnak azért, hogy alkut köthessenek

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden, a washingtoni Republikánus Nemzeti Bizottság – Republican National Committee, RNC – vacsoráján tartott beszédében kijelentette, hogy a vámháború kirobbantása után a világ országainak vezetői „meghalnak azért, hogy alkut kössenek”, és a „seggemet csókolják”.

Mint írtuk, Donald Trump kereskedelmi háborúja egyre mélyül, miután szerdán életbe léptek az új vámemelések. A kínai termékekre kivetett 104 százalékos vámok és többek közt az EU-t érintő 20 százalékos vámterhek sokkhatást okoztak a globális piacokon. A tőzsdék világszerte zuhanásnak indultak.

Az amerikai elnök kedd este a republikánus politikusok körében beszélt a gazdasági akciókról, és kijelentette, hogy az országok vezetői bármit hajlandóak megtenni azért, hogy kedvező megállapodást kössenek.

Én mondom, ezek az országok felhívnak minket, és a seggemet csókolják. Meghalnak azért, hogy alkut kössenek. »Kérem, kérem, uram, kössünk alkut. Bármit megteszek, uram«

– mondta Donald Trump egy könyörgő külföldi vezetőt imitálva. Az amerikai elnök a rendezvényen felszólalva bejelentette a gyógyszerimportra kivetett további vámok tervét is. „Meg fogjuk vámolni a gyógyszereket, és amint ezt megtesszük, vissza fognak rohanni az országunkba, mert mi vagyunk a nagy piac” – fogalmazott.

Jöhet az Európai Unió válasza

Donald Trump amerikai elnök április 2-án közölte, hogy a világ minden országából érkező termékre 10, míg bizonyos államokból importált javakra ennél magasabb vámtarifát vet ki. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen másnap bejelentette, hogy az EU ugyan tárgyalás útján szeretne megoldást találni, azonban amennyiben az amerikai kormány ebben nem partner, akkor válaszul az Egyesült Államok által megemelt vámtarifára az EU is új vámokat vet ki az amerikai javakra.

Von der Leyen április 7-én egy sajtótájékoztatón már beszélt arról, hogy egy nulla nulláért ajánlatot tett az Egyesült Államoknak, azaz eltörölnék az egymás termékeire kivetett vámtarifákat. Ha viszont nem sikerül megállapodni – vagy az amerikai kormányt ez az ajánlat nem érdekli –, akkor április 15-től új vámtarifákkal jön elő az EU, amire egy robusztus listával készült.

Az Európai Bizottság már korábban elkezdte kidolgozni, miként reagáljon Trump acél- és alumíniumimportra még februárban kivetett 25 százalékos vámtarifájára. Most, a hét elején pedig az Európai Bizottság közölte is a hosszú listát, hogy milyen amerikai termékekre vezetne be válaszul 25 százalékos vámtarifát. A listán többek között a szójabab, a csemegekukorica, a rizs, a mandula, a narancslé, az áfonya, a dohány, a vas, az acél, az alumínium, bizonyos csónakok és járművek, textíliák és bizonyos ruhák, valamint különféle sminkek szerepelnek.