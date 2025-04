Donald Trump teljesen komolyan gondolja, ha kell, megtámadja saját szövetségesét

Először is a szokásos trükkjével ellentétben, amelyben vad ötletekkel áll elő, majd ő és segítői váltogatják a narratívát, hogy komolyan gondolta, vagy csak viccelt – ő komolyan gondolja. Úgy tűnik, a dánok ezt elhiszik neki, és az amerikaiaknak is el kellene hinniük. Amikor az intézmények az elnök utasításai alapján megkezdik az előkészületeket, ahogyan azt a Fehér Ház most teszi, az már nem üres beszéd.

Másodszor: Trump olyan lépésekre szólít fel, amelyek valószínűleg ellentétesek az amerikai és a nemzetközi joggal. Aláássa egy szövetséges nemzet békéjét és stabilitását, miközben területi hódítással fenyeget. Nem hajlandó kizárni egy provokálatlan agressziós háborút, az ENSZ Alapokmányának megsértését és egy olyan nemzetközi bűncselekményt, amely alig különbözne Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna elfoglalására tett kísérletétől.

Végül pedig a Grönland elfoglalására irányuló, a nép és a dán kormány akarata ellenére tett kísérlet azt jelenti, hogy ha Trump utasítja az amerikai hadsereget egy ilyen műveletre, akkor az amerikai történelem legnagyobb polgári-katonai válságát idézheti elő a polgárháború óta – írja a The Atlantic hasábjain Tom Nichols, az Amerikai Haditengerészeti Főiskola (U:S Naval War College) nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó professor emeritusa, a Harvard Extension School oktatója. A massachusettsi képviselőházban és az amerikai szenátusban is dolgozott törvényhozási tanácsadóként.

Honnan tudjuk, hogy Trump komolyan gondolja?

Így vagy úgy, de meg fogjuk kapni

– harsogta az elnök a múlt hónapban a kongresszus együttes ülésén tartott beszédében. Néhány héttel később, ha valaki nem értette volna a lényeget, Trump az NBC-nek nyilatkozva azt mondta: „Megszerezzük Grönlandot. Igen, 100 százalékosan.” Trump sok furcsa dolgot mond, az biztos. Gondolkodott már azon, hogy atomfegyverrel csapjon le hurrikánokra, induljon az alkotmány által tiltott harmadik ciklusra, maradjon hivatalában akkor is, ha veszít, és annektálja Kanadát az 51. államként. De amikor egy elnök nyilvánosan fogadalmat tesz a kongresszusnak, hogy megtesz valamit, majd ezt a fogadalmat újra és újra megismétli, az nem blöff, hanem politika.

És persze Trump ezt követően J. D. Vance alelnököt és feleségét – nemkívánatos küldöttként – Grönlandra küldte. Vance – egy neoizolacionista, aki nyilvánvalóan csak a Signal-beszélgetésekben fejezi ki ellenállását az elnök terveivel szemben – most felkarolta Trump régimódi imperializmusát. Ami még rosszabb, Vance úgy próbált nyomást gyakorolni, hogy durván bírálta Dánia és a sziget kapcsolatát, és mosolyogva közölte a dánokkal: „Nem végeztek jó munkát a grönlandiakkal.” (Képzeljük csak el a washingtoni reakciót, ha egy európai vezető elmenne, mondjuk, Puerto Ricóba, megróná Amerika irányítását a nemzetközösséggel kapcsolatban, és sürgetné a szigetet, hogy szakítsa meg a kapcsolatot az Egyesült Államokkal.) De azt legalább megígérte, hogy katonai erő, amelyet Grönland megszerzéséhez Dánia, vagyis NATO-szövetségese ellen kellene bevetni, nem lesz része az USA erőfeszítéseinek.

Trump – szokásához híven – másnap meghazudtolta szerencsétlen alelnökét azzal, hogy kijelentette, hogy a katonai erő valójában „nem került le az asztalról”.

Megkezdődött a művelet tervezése

Hétfőn a The Washington Post arról számolt be, hogy a Fehér Ház megkezdte a Grönland ellenőrzésének költségeire vonatkozó becsléseit, „az eddigi legkonkrétabb erőfeszítésben, hogy Donald Trump elnöknek a dán terület megszerzésére irányuló vágyát megvalósítható politikává alakítsák”. Amint a Fehér Házban elkezdődnek az ilyen jellegű megbeszélések, a következő lépés általában az, hogy az amerikai nemzetbiztonsági komplexum többi részének – beleértve a CIA-t és a Pentagont – utasítást küldenek, hogy kezdjék el a különböző vészhelyzetekre való tervezést.

Még ha az amerikai nép támogatná is a saját szövetségesei elleni közvetlen agressziót – és ez nem így van –, a közvélemény álláspontja nem legitim kifogás a szerződésszegésre. Az Egyesült Államokban a szerződések az ország törvényei, és az elnök főparancsnoki jogköre az alkotmány II. cikkelye értelmében nem engedi meg számára, hogy tetszés szerint megszegje ezeket a szerződéseket. Ahogy Trump nem adhat ki jogszerűen parancsot a genfi egyezmények vagy más olyan megállapodás megsértésére, amelyet az Egyesült Államok aláírt, úgy nincs joga arra sem, hogy akaratán kívül megszegje Amerika NATO-val kötött paktumát, és gyakorlatilag hadat üzenjen Dániának.

Amikor George W. Bush 2003-ban harcba küldte az amerikai csapatokat Irak ellen, egyes kritikusai azt állították, hogy tettei törvénytelenek voltak, de Bushnak legalább fügefalevélként volt egy kongresszusi határozata, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának több vonatkozó határozata. Trumpnak szó szerint semmije sem lesz, kivéve kapzsiságát és hiúságát – írja a lap.

Ha az amerikai hadsereg közvetlen parancsot kap Grönland elfoglalására – vagyis ha azt mondják neki, hogy lépjen be egy másik nemzet területére, tépje le annak a nemzetnek a zászlaját, majd az Egyesült Államok nevében követelje a területet –, akkor azt a parancsot kapta, hogy támadjon meg egy szövetségest, és vegyen részt egy hódító háborúban, még akkor is, ha egyetlen lövés sem dördül el.

Ezek jogellenes parancsok lennének, mert nemcsak a szerződéses kötelezettségeket, hanem a provokálatlan agressziós háborúk elleni nemzetközi tilalmakat is megsértenék. Az elnök megszegné az alkotmányt, amelynek II. cikkelye nem engedi meg a főparancsnoknak, hogy a bolygón szaladgáljon, és elfoglaljon olyan területeket, amelyeket éppen akar.

Ezen a ponton minden magas rangú parancsnoknak, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökétől lefelé, erkölcsi kötelessége megtagadni egy ilyen parancs elfogadását vagy végrehajtását. Pauline Shanks Kaurin, a Naval War College katonaietika-professzora azt mondta a szerzőnek – személyes minőségében, nem a védelmi minisztérium nevében –, hogy a polgári vezetőknek „joguk van tévedni”, de ha az Egyesült Államok lépéseket tesz Grönland ellen, különösen, ha Amerika és Dánia is a NATO tagja, „a magas rangú katonai vezetőknek kötelességük tanácsot adni az ilyen lépések ellen, és szükség esetén lemondani”. Shanks Kaurin hozzátette, hogy ez a kötelezettség akár arra is kiterjedhet, hogy megtagadják a tervek kidolgozását.

De mi van akkor, ha az utasítások kevésbé nyilvánvalóak? Trump már régen elsajátította azt a maffiaszerű tehetséget, hogy nyilvánvalóvá tegye a vágyait anélkül, hogy ténylegesen utasítana másokat nem feltétlenül etikus cselekedetekre. Ebben az esetben kiadhatna olyan utasításokat a hadseregnek, amelyek célja Grönland megfélemlítése, és amelyek látszólag törvényesek, de nyilvánvalóan agresszívak – fogalmaz a lap.

Az összes katonai jogászt kirúgták a Pentagonból

Charles Dunlap nyugalmazott vezérőrnagy, aki az amerikai légierő helyettes főbírája volt, és most a Duke Egyetem jogi karán tanít, azt javasolta, hogy Trump kihasználhatná például azt a széles mozgásteret, amelyet az Egyesült Államoknak a Grönlanddal kötött bázisfenntartási megállapodása biztosít. Az elnök – mondta Dunlap – dönthet úgy, hogy „a megállapodás durva félreértelmezésével” nagyszámú csapatot telepít Grönlandra „erődemonstrációként, amelynek célja valamiféle fait accompli létrehozása”. A katonatisztek kötelesek feltételezni, hogy a parancsok jogszerűek, és így egy sor olyan utasításnak, amelynek célja a Grönlandra irányuló erők beáramoltatása, valószínűleg engedelmeskednének, mégpedig „az ilyen utasítások lehetséges kétértelműsége” miatt, „valamint a jogszerűségre való következtetés miatt”.

Mindenesetre Trump és Pete Hegseth védelmi miniszter fontos lépéseket tettek annak érdekében, hogy a Pentagonban ne maradjon senki, aki megmondja nekik, hogy parancsaik esetleg törvénytelenek.

Az összes vezető katonai jogászt, akinek az a feladata, hogy független jogi tanácsot adjon ilyen ügyekben, kirúgták.

És, ahogy Dunlap megjegyzi, a bíróságok köztudottan vonakodnak belekeveredni az ilyen kérdésekbe, ezért a kongresszusnak kell közbelépnie. „A hadsereget – mondta – nem szabadna belekeverni egy ilyen ügybe.”

Az amerikaiak régebben sokkal komolyabban vették az elnökeiket. Trump előtt, amikor egy elnök megszólalt, a szavai azonnal az Egyesült Államok kormányának politikájává váltak – jobb vagy rosszabb esetben. De azok az idők már rég elmúltak. Trump sok amerikait meggyőzött arról, hogy ne higgyenek az elnökük szavainak, amíg nem túl késő. Gondoljunk csak arra, hogy például hányan nem voltak hajlandóak elhinni, hogy masszív globális vámokat fog bevezetni? Ez az egész vita teljes őrültségnek tűnik. Háború […] Dánia ellen? De ha az elnök mond valamit, az politika. És Trump ragaszkodik ahhoz, hogy őt komolyan kell venni.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök 2025. április 2-án Washingtonban. Fotó: Andrew Harnik / Getty Images)