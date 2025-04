Tömegesen kaptak higany- és nehézfémmérgezést lengyel munkások egy norvég acélműben

Több lengyel munkás is súlyos higany- és nehézfémmérgezést szenvedett egy norvég cinkkohó bővítésekor. A dolgozók szerint nem kaptak megfelelő tájékoztatást a veszélyekről, és a cég a védelmükről sem gondoskodott megfelelően. Volt, akinek a vérében a 19. századi mérgezésekre jellemző mértékű higanyszintet mértek.

Drámai egészségügyi és biztonsági mulasztásokról számoltak be lengyel munkások a norvégiai Boliden Odda acélműben, többen is súlyos higany- és nehézfémmérgezést szenvedtek – adta hírül a Wprost lengyel hírportál.

A lap információi szerint a Norvégiában található Oddában történt az eset, ahol több tucat munkás dolgozott egy cinkkohó bővítésén, többnyire alvállalkozókon keresztül, és többségük Lengyelországból érkezett. A műszaki tartályokban végzett munka során, pár nap alatt jelentkeztek náluk a mérgezés tünetei. Később kiderült, hogy extrém magas higany- és nehézfém-koncentráció volt a vérükben.

A portál megjegyzi, hogy több orvos is példátlannak nevezte az esetet. A norvégiai Bergeni Kórház vezetője, Megha Singh Tveit elmondta, hogy 15 éves pályafutása során még sosem találkozott hasonlóval, az egyik beteg vérének higanyszintje harmincszor volt magasabb a normálisnál.

A munkások azt állítják, nem tájékoztatták őket kellőképpen a veszélyekről, és a kockázatokhoz képest a védelmükről sem gondoskodtak megfelelően. Az eset után a norvég munkaügyi felügyelet jelentésében számos hiányosságra mutatott rá: több szükséges eljárás elmaradása, a mérgező anyagok mérésének hiánya, a munkavállalók elégtelen képzése.

Bartosz Józefiak, az esetről először beszámoló lengyel újságíró a Wprostnak elmondta, a legjobban az lepte meg, hogy az érintett nagy nemzetközi vállalat milyen rosszul kezelte a helyzetet. Hiába küldtek nekik kérdéseket és telefonáltak, nem kaptak választ.

Ez nem megfelelő egy olyan globális vállalat számára, amelynek kész PR- és konfliktusmegoldási eljárásokkal kell rendelkeznie

– nyilatkozta, hozzátéve, hogy már a rendőrség is foglalkozik az üggyel, és ezt már nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Megjegyezte, hogy az eset azért is érdekes, mert pont Norvégiában, egy olyan országban történt, amelyet hagyományosan a munkajog betartásának és a munkavállalókkal szembeni barátságosság mintaállamának tekintenek. A normál higanyszintet harmincszorosan meghaladó munkás kapcsán elmondta:

hasonló szintű mérgezések a 19. században voltak jellemzőek.

Justyna Marciniak szakszervezeti aktivista arról számolt be, hogy a munkavállalók többször is jelentették a veszélyeket, de panaszaikat a cég vezetői figyelmen kívül hagyták. A mérgezések után gyakori volt az is, hogy elbocsátották a dolgozókat. Közölte, hogy a legsúlyosabb esetek folyamatos orvosi ellátásra szorulnak, és sokan munkaképtelenné váltak.