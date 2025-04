Új irányt vehet a magyar kormány Oroszország-politikája

Magyarország támogatná a nyugati szankciókat Oroszországgal szemben, amennyiben Donald Trump ezeket arra használná, hogy nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyinra, ha nem fogadja el az Ukrajnával kapcsolatos tűzszüneti megállapodást – erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szerinte az EU Kreml elleni szankciói „nevetségesek” és „kudarcnak” bizonyultak, amelyek több gazdasági kárt okoztak Európának, mint Oroszországnak.

Jövőbeni döntésünket a jövőbeni körülmények fogják meghatározni

– mondta a Telegraph beszámolója szerint a külgazdasági és külügyminiszter a londoni Royal United Services Institute agytröszt rendezvényén. Trump korábban felajánlotta, hogy megszüntetheti az európai szankciókat a Putyinnal folytatott tárgyalásokon egy részleges fegyverszünet érdekében a Fekete-tengeren, annak ellenére, hogy ez nem az ő hatáskörébe tartozik.

A lap értesülései szerint az EU továbbra is újabb szankciókat készít elő Oroszország ellen, miközben a vezetők hangsúlyozták, hogy most nem megfelelő az idő a Putyinra nehezedő nyomás enyhítésére. A múlt héten az amerikai elnök vámokkal fenyegette meg Oroszországot, amelyeket akkor vezetnének be, ha nem születik békemegállapodás. Eközben felmerült a gyanú, hogy Moszkva csak időt húz a tárgyalásokkal, hogy még több ukrán területet szerezhessen.

„Rendkívül hálásak vagyunk Trump elnöknek”

Arra a kérdésre, hogy Magyarország támogatná-e az EU szankcióit, ha azok Trump tárgyalási stratégiájának részét képeznék, Szijjártó Péter azt válaszolta, reméli, hogy erre nem lesz szükség, és békét kötnek.

Ha ez a pozitív forgatókönyv nem valósul meg, akkor az adott időpontban kell ezt megvitatnunk

– fogalmazott, majd elmondta, „rendkívül hálásak vagyunk Trump elnöknek”, és megjegyezte, hogy a világ biztonságosabb, amikor Oroszország és Amerika tárgyalnak egymással.

Szijjártó Péter bírálta Brüsszelt a Trump megválasztására adott válasza miatt, valamint azért, mert nem tárgyalt gyorsan az amerikai elnökkel, hogy megakadályozza az EU-t sújtó 20 százalékos vám bevezetését. A miniszter elmondta, Budapest ellenzi, hogy az EU visszavágjon az Egyesült Államoknak.

Tárgyalást akarunk, nem ellenlépéseket

– mondta.

Szijjártó Péter azt is elmondta, Magyarország megvétózná Ukrajna EU-csatlakozását, hacsak Kijev nem változtatja meg az idegen nyelvek iskolai oktatását korlátozó törvényeket. Ez megnehezítette az ukrajnai etnikai magyarok számára a magyar nyelv tanulását – magyarázta.

Péterből Petra

Szijjártó Péter szerint Donald Trump megválasztása hatalmas változást hozott. Előtte, mint mondta, „a nemzetközi liberális fősodor irányított mindent Európában”. „Trump elnök győzött, és nyíltan szembe megy ezzel a liberális hegemóniával világszerte” – vélekedett a tárcavezető, majd védelmébe vette Magyarország „woke-ellenes” harcát.

Nem érdekel minket, hogy férfibe vagy nőbe vagy mindkettőbe szeretsz-e bele. Ez a te dolgod, de meg akarjuk védeni gyermekeinket az egyre agresszívebb LMBTQ propagandától. Meg akarjuk védeni gyermekeinket attól, hogy LMBTQ szervezetek belépjenek az iskolákba és óvodákba, és azt mondják Péternek, hogy te Péter, ha szeretnéd, lehetsz Petra

– magyarázta álláspontját Szijjártó Péter.