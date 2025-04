Már zajlik az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás szavazólapjainak nyomtatása

Már nyomtatják a szavazólapokat, amelyeken Ukrajna európai uniós tagságáról mondhatunk véleményt hamarosan – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán elérhető felvételeken bemutatta a nyomdai folyamatokat, így azt is, hogy a szavazólapokat olyan papírra nyomtatják, amelyeken a biztonsági jelzések UV-lámpa alatt láthatóak.

Ez nem csak egy papír, ez azt védi, ami a legfontosabb, a magyar emberek véleményét

– fogalmazott az államtitkár, hozzáfűzve, hogy minden egyes szavazólapot így fognak megnézni közjegyző jelenlétében, hogy kizárják a visszaélés és a manipuláció lehetőségét. Kiemelte: a postai kézbesítés április közepén indul, és május végéig mindenki megkapja a szavazólapot, amelyen véleményt mondhat Ukrajna EU-tagságáról.

Hidvéghi Balázs úgy vélekedett: már„meg is rendelték és ki is fizették” azokat a kutatásokat, amelyek szerint ezt a magyarok többsége támogatná. Úgy fogalmazott, hogy „Brüsszel politikai kiszolgálói itthon", Magyar Pétertől Gyurcsány Ferencig is támogatják ezt a felvételt, egy elsietett ukrán csatlakozás azonban óriási veszélyeket rejt Magyarország számára, pénzügyi és biztonsági kockázatokat.

Újabb kutatások láttak napvilágot, hatalmas az ellentét Magyarországon az ukrán EU-tagságról

A Nézőpont Intézet felmérése szerint, a választók több mint kétharmada (67 százalék) nem támogatná és mindössze 27 százaléknyian pártolnák Ukrajna EU-tagságát.

A kutatás nem talált olyan társadalmi csoportot, amelyben ne lenne legalább abszolút többségben Ukrajna felvételének elutasítottsága, sőt, a felsőfokú végzettségűek körét leszámítva (54 százalékuk elutasító), kortól, nemtől és lakóhelytől függetlenül 60 százalék feletti azon választók aránya, akik nem támogatják az ukrán csatlakozást az unióhoz.

A Századvég is megkérdezte a lakosságot erről a kérdésről, ahol még erősebb válasz született, ugyanis a kutatás eredményei rávilágítottak, hogy a hazai közvélemény világosan érzékeli a kockázatokat, és egyértelműen elzárkózik Ukrajna jelenlegi uniós szabály- és keretrendszerben történő gyorsított uniós tagságának támogatásától.

A felmérés szerint a magyarok jelentős többsége, 71 százaléka úgy gondolja, hogy a jelen gazdasági és politikai körülmények között nem támogatható felelősséggel Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz.

Ezzel szemben csupán a megkérdezettek 25 százaléka adott támogató választ. Azoknak a hányada, akik nem kívántak válaszolni a kérdésre, 4 százalékra tehető.