Egy nő azt állítja, Andrew Tate fegyvert szegezett az arcához és halálosan megfenyegette

Polgári pert indított brit nők egy csoportja, akik azt állítják Andrew Tate megerőszakolta, fenyegette és bántalmazta őket . A négy áldozat közül hárman korábban is tettek feljelentést, de az ügyészség végül nem indított büntetőeljárást. Egyikük szerint a férfi fegyverrel is életveszélyesen megfenyegette őt.

Négy brit nő beperelte Andrew Tate brit–amerikai influenszert, akit bántalmazással, fegyverrel való fenyegetéssel és nemi erőszakkal vádolnak, és az ezekből eredő sérüléseikért követelnek kártérítést – adta hírül a BBC.

Vallomásaik szerint a férfi többször fenyegetőzött azzal, hogy megöl valakit, ha nem megfelelően viselkednek. A bírósági dokumentumokból kiderül, egyikük vallomása szerint Tate fegyvert nyomott az arcához és halálosan megfenyegette.

Azt fogod tenni, amit mondok, különben pokolian megfizetsz

– mondta közben áldozatának az influenszer a vádirat szerint.

Tate a brit bírósághoz írásbeli üzenetet juttatott el, amiben tagadta a vádakat, és azokat „hazugságcsomagoknak” és „durva kitalációknak” nevezte. A BBC megjegyzi, hogy az influenszernek összesen három országban is – Egyesült-Királyság, Románia, Egyesült Államok – komoly vádakkal kell szembenéznie.

A mostani ügyben szereplő cselekmények 2013 és 2015 között Lutonban és Hitchinben történhettek. A nők közül ketten Tate internetes erotikus vállalkozásánál dolgoztak 2015-ben, míg a másik két áldozat 2013 és 2014-ben álltak vele kapcsolatban. A BBC megjegyzi, hogy kettejükkel korábban már beszéltek egy dokumentumfilmmel kapcsolatban, de ez az első eset, hogy a vádak teljes terjedelme napvilágra került.

A BBC által most látott dokumentumok között többek között az alábbiak szerepelnek:

2015-ben megerőszakolt és fojtogatott egy nőt, aki neki dolgozott;

Megtámadott egy szintén nála dolgozó nőt;

Mindkét fenti nőt olyan gyakran fojtogatta, hogy szemükben vörös a kapillárisok szétrobbanása miatt vörös foltok jelentek meg, ami a fulladás gyakori mellékhatása;

Azt mondta a harmadik áldozatnak, hogy azon gondolkodik, megerőszakolja-e vagy sem, és végül megerőszakolta;

Egyiküket szex közben annyira fojtogatta, hogy elájult, de tovább folytatta vele a közösülést.

A hírcsaptorna megjegyzi, hogy a nők közül hárman korábban feljelentették Tate-et a rendőrségen, de 2019-ben a brit ügyészség végül úgy döntött, hogy nem indít büntetőeljárást. Most „a támadásokból, ütődésekből és szándékos károkozásból eredő” kártérítést követelnek – áll polgári keresetükben. Az ügyben április 15-én lesz az előzetes tárgyalás.

Több eljárás is folyamatban van a Tate-fivérek ellen

Andrew Tate és öccse, Tristan Tate ellen több súlyos vád ügyében is eljárás van folyamatban. Szervezett bűnözői csoport alapítását miatt a fivéreket először még 2022-ben vették őrizetbe a román hatóságok, azonban a két férfi határozottan tagadta, hogy bármiféle jogsértést elkövettek volna. A letartóztatásukat háromszor is meghosszabbították, de 2023 márciusában a bukaresti táblabíróság helyt adott a vizsgálati fogság újabb meghosszabbítása elleni óvásuknak, és házi őrizetbe kerültek át. 2023 augusztusában viszont ezt is megszüntették, innentől Bukaresten és a környező megyén belül szabadon mozoghattak.

2024 márciusában aztán újra őrizetbe kerültek, miután az Egyesült Királyság európai elfogatóparancsot adott ki ellenük többek között szexuális bűncselekmények miatt, amelyeket még 2012–2015 között követhettek el a szigetországban. Később júliusban innen ismét szabadultak, és a bukaresti bíróság megengedte nekik azt is, hogy az Európai Unión belül szabadon mozoghassanak.

Az újabb fordulatra egy hónapot kellett várni, 2024 augusztusában a román Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség újabb vádpontban emelt vádat, amiért Andrew Tate-et ismét őrizetbe vették, öccse ellen pedig 60 napos hatósági felügyeletet rendeltek el. Az idősebb testvért a nyomozás újraindulása miatt egy bírósági döntéssel 2025 januárjában engedték ki sokadjára, de ekkor már nem hagyhatta el az országot.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 8:00–12:00, sze.: 12:00–14:00). Az Egyesület segélyvonala külföldről a 06-1-267-4900 telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.