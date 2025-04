Donald Trump lejtmenetbe hozta az amerikai autóipart

A kormányzat új illetékei hatalmas csapást mérnek a Ford és a General Motors eredményeire, és az egész iparágban létszámleépítésre kényszerítik a cégeket a The Wall Street Journal szerint.

A Ford Motornak kevés riválisa van az amerikai ipar ikonjaként. A Dearbornban, Michigan államban működő autógyártónak tulajdonítják, hogy az alapító Henry Ford által 1914-ben bevezetett 5 dolláros munkanap révén hozzájárult az ország középosztályának megteremtéséhez. Legendás futószalagjáról tömegében gördültek le az autók, amelyek mondhatjuk, hogy radikálisan átalakították az amerikai társadalmat.

A Ford ebben a korszakban Amerika építőjeként ünnepli imázsát, a countryzenével kísért tévéreklámokban építőmunkások szerszámokat pakolnak be az erős F-150-es pickup teherautókba. A Ford saját gyári munkásai is gyakran szerepeltek a reklámokban.

Első pillantásra egyetlen más autógyár sem tűnik a Fordnál jobb helyzetben lévőnek ahhoz, hogy átvészelje a Trump elnök által most bejelentett vámháborút. A Ford által Amerikában értékesített autók, pickupok és SUV-k 80 százaléka hazai gyártású − ez az egyik legmagasabb arány a nagy gyártók között. Az F-150 pickup teherautó − Amerika legtöbb példányban eladott járműve és a vállalat profitjának motorja − szintén az Egyesült Államokban készül. Sok alkatrészét belföldön gyártják: a karosszériavázak Kentuckyból, a kipufogócsövek Michiganből, a motorok Ohióból érkeznek.

Az F-150 motorházteteje alá pillantva azonban kiderül, hogy Trump új vámrendszere a vállalat számára kulcsfontosságú sebezhetőséget jelent: több ezer alkatrész érkezik ugyanis Mexikóból és más államokból. A teherautó alkatrészeinek több mint fele az Egyesült Államokon kívülről származik − legalább két tucat országból, beleértve a Mexikóból származó generátorokat és kerekeket, valamint a Dél-Koreából érkező gumiabroncsokat − írja elemzésében a The Wall Street Journal.

A jövő hónaptól kezdve minden egyes ilyen alkatrészre új, 25 százalékos adót vethetnek ki. Tehát annak ellenére, hogy a Ford teherautóit Amerikában gyártják, az importvámok több ezer dollárral emelhetik meg az átlagárat.

A Bernstein pénzügyi cég elemzése szerint az alkatrészekre kivetett vámok a Ford bevételének 6 százalékába kerülhetnek.

Ami az ősrivális General Motors-t illeti, az ottani vezetők még nagyobb problémákkal néznek szembe. Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás (Nafta) 1990-es évekbeli hatályba lépése óta a GM a gyári munkák jelentős részét a határokon túlra, különösen Mexikóba szervezte ki. Az ottani olcsóbb munkaerő lehetővé tette a GM számára, hogy ne csak kisebb, olcsóbb autókat, hanem nagy, drága pickupokat is gyártson.

Ma a GM körülbelül háromszor annyi autót importál, mint a Ford, beleértve az Egyesült Államokban értékesített pickupok, a Chevrolet Silverado és a GMC Sierra nagyjából felét. Emellett Dél-Koreából is hoz be kis, sportos SUV-kat. Az alkatrészekre kivetett vámok a GM költségeit az egekbe repítenék, de az összeszerelt autókra kivetett vámok is keményen sújtanák a vállalatot, ami nagy mértékben csökkentené a nyereségét.

Detroit fénykorában, a második világháborút követő évtizedekben, a GM és a Ford több mint 850 ezer embert foglalkoztatott az USA-ban. Ma a vállalatok együttesen mintegy 180 ezer amerikainak adnak munkát. Trump elnök kinyilvánított célja, hogy visszaszerezze az amerikai ipar elveszett dicsőségét, és visszahozza a más országokba kiszervezett gyárakat.

Az autókat és hajókat, chipeket, repülőgépeket, ásványi anyagokat és gyógyszereket, amelyekre szükségünk van, itt, Amerikában fogjuk előállítani

− mondta Trump.

De miután három évtizedig a szabadkereskedelmi szabályok alapján építették ki az ellátási láncokat és gyárhálózatokat, az autógyártók most problémákkal néznek szembe: 25 százalékos vám a járműimportra, magasabb acél- és alumíniumköltségek, 20 százalékos vám minden Kínából származó termékre, és egy potenciálisan katasztrofális adó az autóalkatrészekre, amelyet még mindig nem dolgoztak ki.

Megérkezhet az iparági Csernobil

Az iparágon belüli és kívüli megfigyelők úgy vélik, hogy a vámok súlyos csapást mérhetnek az amerikai autógyártás két legendás óriására. Egy amerikai autóipari vezető három lehetséges forgatókönyvet említ:

Nyugi van. Slamasztika. Csernobil.

A nyereség-előrejelzések azt sugallják, hogy ezek az aggodalmak jogosak. A Wall Street elemzői azt jósolják, hogy az új vámok évente több milliárd dollárba fájhatnak a GM-nek, a Fordnak és a dzsipeket gyártó Stellantisnak. A legnagyobb terhet a GM viseli. Bár a Stellantis több autót importál, mint a Ford, a profitját érő csapás valószínűleg kevésbé lesz súlyos, mivel a Ford jobban támaszkodik az importált alkatrészekre − mondta Daniel Roeska, a Bernstein autóipari elemzője egy friss kutatási jegyzetében.

A Ford és a GM lehet, hogy hangsúlyozza amerikai gyökereit, de ellátási láncaik Mexikón és Kínán keresztül futnak

− fogalmazott.

Mindkét vállalat azt mondta, azon dolgoznak, hogy enyhítsék a vámok üzletükre gyakorolt hatását, és folyamatosan tárgyalnak a kormányzattal. A Ford és a GM aggodalmai túlmutatnak a saját üzletmenetüket fenyegető veszélyen. A vámköltségek megbéníthatják néhány beszállítójukat, és gyárak állhatnak le, ha az alkatrészgyártók fizetésképtelenné válnak vagy felfüggesztik a szállítást. A múltbeli iparági sokkok idején, mint például a 2008-as pénzügyi válság és a Covid-19 világjárvány alatt, egyes beszállítók megtagadták a szállítást, hacsak az autógyártók ügyfelei nem segítették őket anyagilag.

A beszállítói üzletágban a haszonkulcsok kezdetben nem magasak. Azonban ha minden egyes alkatrésszel dollárokat dobnak ki az ablakon, akkor mikor döntenek a szállítások leállítása mellett?

− kérdezte Mark Barrott, a Plante Moran tanácsadó cég autóipari részlegének vezetője.

A Bank of America elemzője, John Murphy szerint csak az autóalkatrészekre kivetett vámok mintegy 26 milliárd dollárba kerülnének az amerikai iparnak, ami járművenként több mint 3000 dollárt jelent.

A beszállítói bázis az, ahol a legnagyobb a kockázata az észak-amerikai termelés megszakadásának

− írta friss kutatási jegyzetében.

Ki állja a cechet?

A megbeszéléseket ismerő források szerint az autóipar lobbistái beletörődve abba, hogy néhány, járművekre kivetett vám megmarad, nyomást gyakoroltak Trump csapatára, hogy legalább az alkatrészeket hagyják békén. Azonban a kereskedelmi tisztviselőkkel folytatott, hónapok óta tartó, szinte napi rendszerességgel zajló beszélgetések és találkozók nem ingatták meg a kormányzat céljait.

Az autógyárak és a beszállító cégek vezetői stratégiát dolgoztak ki arra, hogyan reagáljanak az új vámokra. Ügyvédeik pedig azt latolgatják, hogy ki fogja viselni a számlát.

Egy beszállítónak írt múlt heti levelében a GM azt mondta, hogy a magasabb költségek miatt romló piaci feltételek nem változtatják meg a beszállító felelősségét a szerződés betartásában. A GM-nek „nincs kötelezettsége” arra, hogy egy beszállítónak a vámok miatt megemelt szerződéses árat fizessen − olvasható a levélben.

Peter Anthony, a beszállítók vezetője már látta, hogy a tarifák hatása milyen gyorsan végigfuthat egy ilyen szorosan összefonódott ellátási láncon. Vállalata, az UGN − amely szőnyegeket, szigeteléseket és kerékbetéteket szállít a GM, a Honda, a Toyota és mások számára − a múlt hónapban 47 százalékos vámot fizetett egy Kínából származó alumíniumalkatrészre, ami a korábbi vám duplája.

Anthony azonban jobban aggódik Mexikó miatt, ahol a vállalatának van egy gyára, amely a Honda és a GM üzemeit látja el, ahonnan autókat szállítanak az Egyesült Államokba. Ezek az ügyfelek importadóval szembesülhetnek a szállítmányaikra, és Anthony attól tart, hogy emiatt csökkenteni fogják a járműgyártást, illetve a szőnyegek, szigetelések és kerékbetétek iránti keresletüket.

„A volumenük csökkenni fog” − mondta. „Ha nekik nem megy jól, nekem sem megy jól.”

Anthony nem látja, hogy a vámok miként lehetnek annak eszközei, hogy az autóipar újra a csúcsra jusson.

Ez nem csak az autók árát fogja megemelni. Ez amerikai munkahelyekbe fog kerülni

− fogalmazott.

(Borítókép: Ford dearborni gyára Michigamn államban. Fotó: Bill Pugliano/Getty Images)

