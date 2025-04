Szétszedik a Pentagonnak azt a részlegét, amelyik megnyerte a hidegháborút

A részleg egyre nagyobb figyelmet fordítva a kínai vezetésre, arra a következtetésre jutott, hogy Kína az Egyesült Államok vezette nemzetközi rend megdöntéséhez szükséges képességek megteremtésén fog munkálkodni. Megállapításaik előrelátónak bizonyultak, több évtizeddel előrevetítve az aktív nagyhatalmi verseny visszatérését és Kína növekvő katonai kihívását az USA-val szemben.

Ezek a meglátások a Védelmi Minisztérium egyik kis részlegétől, az Office of Net Assessment-től (Hálózatelemzési Részleg, ONA) származtak, amely független elemzései révén évtizedek óta fontos szerepet játszik a Pentagon vezetőinek stratégiai tervezésében és politikai prioritásainak meghatározásában. Bár csak egy tucatnyi alkalmazottja van, és csupán nagyjából 20 millió dolláros kutatási költségvetéssel rendelkezik –, az ONA újra és újra kulcsfontosságú és gyakran a mainstreamtől eltérő megállapításokat tartalmazó elemzésekkel szolgált, amelyek átformálták az Egyesült Államok stratégiai gondolkodását – írta meg a Foreign Affairs hasábjain Andrew F. Krepinevich Jr., a Hudson Institute tudományos főmunkatársa.

Március közepén Pete Hegseth amerikai védelmi minisztermégis elrendelte az ONA „megszüntetését”, és utasította a Pentagon vezetőit, hogy az iroda alkalmazottait más szervezeti egységekhez helyezzék át. Az ONA összes meglévő kutatási szerződését is felmondta. A bezárás bejelentésekor Hegseth azt is kérte, hogy a védelmi miniszterhelyettes dolgozzon ki egy tervet az iroda más formában történő „újjáépítésére”, amelyet a miniszter prioritásaival „összhangban” kell felépíteni.

Az üzenet azonban egyértelműnek tűnik: az ONA mint a stratégiai gondolkodás autonóm központja, amely oly gyakran hozzájárult döntő és olykor paradigmaváltó meglátásokhoz, megszűnik. Amint azt a hivatal történetének áttekintése világossá teszi, ezt a döntést sürgősen felül kell vizsgálni – írja a szerző.

A Marshall-project

Az ONA 1973-ban jött létre Henry Kissinger külügyminiszter és James Schlesinger védelmi miniszter megállapodásának eredményeként. Az iroda feladata az volt, hogy a védelmi miniszter számára független értékeléseket adjon az USA és a Szovjetunió közötti katonai versenyről, beleértve annak jelenlegi helyzetét és tendenciáit, az Egyesült Államok komparatív előnyének és hátrányának területeit, valamint a várható problémák és lehetőségek forrásait.

A „hálózati értékelést”, a stratégiai tervezés egy, az irodára jellemző formáját, az alapító igazgató, Andrew Marshall fogalmazta meg és finomította, akit a Pentagonon kívül a védelmi szakértők „a leghíresebb emberként, akiről soha nem hallottál”, belül pedig egyszerűen „Yoda”-ként ismernek. Marshall több mint négy évtizeden át, 2015-ös nyugdíjba vonulásáig vezette a hivatalt. Ő utasította a munkatársait, hogy „könyörtelen szkepticizmussal” viszonyuljanak az aktuális mainstream interpretációkhoz.

Azért vagyunk itt, hogy tájékoztassunk, nem pedig azért, hogy örömet szerezzünk

– így fogalmazta meg, hogy az ONA-nak mindig igazat kell mondania a hatalomnak. Annak érdekében, hogy a védelmi minisztérium bürokráciája ne akadályozza vagy hígítsa fel elemzéseiket, azt az utasítást adta, hogy azokat közvetlenül a Pentagon magas rangú vezetőihez kell továbbítani.

Az ONA létrehozásának idején az amerikai védelmi politika döntéshozói egy kulcsfontosságú stratégiai kérdéssel szembesültek a Szovjetunióval folytatott harcukban: Washingtonnak vagy Moszkvának dolgozik az idő? A hírszerző közösség arra a következtetésre jutott, hogy az oroszok, akiknek gazdasága nagyjából fele akkora volt, mint az Egyesült Államoké, mégis valahogy sokkal nagyobb hadsereget tartottak fenn és folyamatosan modernizáltak, annak ellenére, hogy GDP-jüknek ugyanakkora részét, nagyjából hat százalékát fordítják védelmi kiadásokra, mint az Egyesült Államok.

Egyszerűen fogalmazva, ha a CIA megállapításai helyesek voltak, akkor az USA hosszú távú kilátásai borúsak.

Tekintettel a kérdés stratégiai jelentőségére, az ONA elvégezte saját értékelését. Az akkori washingtoni feltételezésekkel ellentétben úgy találta, hogy a haderőépítés sokkal nagyobb terhet ró a szovjet gazdaságra, mint azt a CIA gondolta. Ahogy Marshall fogalmazott, a szovjet vezetők ahelyett, hogy „csodaművesek” lettek volna, országuk vagyonának sokkal nagyobb részét fordították a hadseregre – és ezt az erőfeszítést hosszú távon nehéznek, ha nem lehetetlennek találták fenntartani.

Más szóval, az idő az Egyesült Államoknak dolgozott, és így nem volt szükség arra, hogy Moszkvával gyenge pozícióból tárgyaljanak. Az ONA értékelésének köszönhetően a CIA felülvizsgálta becsléseit, és azt jelentette, hogy a szovjet katonai teher az ország GDP-jének 16-18 százalékát emészti fel. (Valójában a hidegháború vége után napvilágot látott szovjet gazdasági adatok azt mutatták, hogy ez a szint még ennél is magasabb volt.) Néhány éven belül az ONA időnként ellentmondásos megállapításai – és annak gondos mérlegelése, hogy az ellenség hogyan reagálna az egyes amerikai katonai programokra – messzemenő hatást gyakoroltak a védelmi stratégiára.

Története során az ONA ugyanilyen eredményesen azonosította a hadviselésben bekövetkező, az Egyesült Államok számára előnyösen kihasználható változásokat. Egy évvel a berlini fal leomlása előtt a hivatal összehívott egy csoportot, amelyet az Integrált Hosszútávú Stratégia Bizottságának neveztek el. Tagjai között volt Zbigniew Brzezinski volt nemzetbiztonsági tanácsadó, Andrew Goodpaster, a NATO volt legfőbb szövetséges parancsnoka, Samuel Huntington harvardi politológus, Fred Iklé politikai védelmi államtitkár, Henry Kissinger volt nemzetbiztonsági tanácsadó és külügyminiszter, valamint Albert Wohlstetter nukleáris stratéga.

A névsor azt példázza, hogy az ONA mindig a nemzet legjobb stratégiai elméit vonzotta. A bizottság megállapította, hogy a fejlett érzékelők, a precíziós csapásmérő fegyverek és a gyorsan javuló számítási teljesítmény lehetővé teszi a katonai műveletek új és sokkal hatékonyabb végrehajtását. A szovjetek ezt a képességegyüttest „felderítés-csapás komplexumnak” nevezték, míg az amerikaiak „precíziós csapásként” emlegették.

Az értékelés már akkor előrevetítette, hogy az amerikai hadsereg három éven belül a Sivatagi Vihar hadműveletben „forradalmian új dolgokat vezet be a katonai ügyekben”. Az azóta eltelt évtizedekben a precíziós csapásmérések szinte minden amerikai katonai akció meghatározó jellemzőjévé váltak. Bár az Egyesült Államok abban az időben szinte monopóliumot élvezett a hadviselés ezen formájának a terén, az ONA sürgette a magas rangú védelmi tisztviselőket, hogy kezdjenek el gondolkodni, hogyan kell majd a hadseregnek alkalmazkodnia, ha a rivális haderők is hasonló képességekre tesznek szert.

Kína és Ukrajna

Az ONA elemzése talán sehol sem volt fontosabb, mint a Kína által jelentett fenyegetés tudatosításában. A Szovjetunió összeomlása előtt négy évvel az ONA arra a következtetésre jutott, hogy Moszkva alapvetően hanyatlóban van, és hogy az Egyesült Államoknak el kell kezdenie gondolkodni Pekingről. A magas rangú védelmi vezetőknek – írta a hivatal –, át kell irányítaniuk az amerikai hadsereg fő fókuszát a Csendes-óceán felé.

Saját tanácsát megfogadva az ONA az azt követő két évtizedben fokozott figyelmet fordított Kínára, és egy sor tervezési gyakorlatot szponzorált, amelyekből kiderült, hogy az amerikai hadsereg nem dolgozott ki koncepciót az amerikai szövetségesek védelmére egy esetleges kínai agresszió esetén.

Egy elhúzódó háborúról szóló tanulmány megállapításai közül több is kiemelkedik. Az egyik megállapította, hogy az Egyesült Államoknak meg kell kezdenie a „mélyraktárak” – nagy lőszerkészletek – létrehozását. Egy másik arra szólított fel, hogy kezdeményezni kell, hogy a NATO erős megközelítési/területi védelmet vezessen be Kelet-Európában, mind az orosz agresszió elrettentése, mind pedig a régió sikeres védelmének fenntartása érdekében, ha az elrettentés kudarcot vallana. Az iroda rámutatott az Egyesült Államok „demokrácia arzenáljával” kapcsolatos jelentős problémákra is, beleértve a stratégiai anyagok, például a ritkaföldfémek hiányát, a szakképzett munkaerő hiányát, valamint azt, hogy a háború előrehaladtával nem lesznek képesek gyorsan növelni az amerikai és szövetséges erők utánpótlásához szükséges kritikus fegyverrendszerek és lőszerek gyártását. Ha a Pentagon tisztségviselői figyelembe vették volna ezeket a figyelmeztetéseket, amikor azok elhangzottak, az Egyesült Államok sokkal jobban felkészült volna Oroszország hat évvel később, 2022-ben bekövetkezett teljes körű ukrajnai inváziójára.

Mindazonáltal, mivel a hivatal gyakran szembeszállt a Pentagon polgári és katonai bürokráciájának fővonalbeli nézeteivel, ezért a minisztériumon belül sokan és régóta úgy gondolják, hogy érdekeiket jobban szolgálná, ha nem is lenne az ONA. Ez nem csak a jelenlegi kormányzatra jellemző. Az elmúlt évtizedekben, akárcsak Hegseth esetében, az ONA-val szembeni ellenállás általában a védelmi miniszter hivatali idejének elején állt a legközelebb a sikerhez, még

mielőtt a miniszter megértette volna a hivatal értékét.

Hegseth kijelentette, hogy a 30 napos felülvizsgálat után az a szándéka, hogy az ONA-t az ő prioritásaival összhangbanépítse újjá. Egy, a hivatal tevékenységét jól ismerő forrás szerint azonban az ONA Hegseth 17 legfontosabb prioritása közül hétnek a megvalósításán már dolgozott. Egy új ONA létrehozásának gondolata, ahogyan Hegseth javasolja, aláásná azokat a tulajdonságokat, amelyek a hivatalt befolyásossá tették.

A Pentagonon belüli függetlenségével és autonómiájával együtt az ONA titkos receptje mindig is a sajátos nettó értékelési módszertan volt, amelyet először az 1960-as évek végén fejlesztettek ki, és amelyet több mint fél évszázadon keresztül finomítottak és fejlesztettek tovább. Ha ez a recept és hagyomány egyszer elveszik, nem lesz könnyű helyreállítani.

A Trump-kormányzat olyan időszakban lépett hivatalba, amikor a nemzetbiztonsági fenyegetések vitathatatlanul nagyobbak, mint az 1930-as évek óta bármikor, és az ország költségvetési helyzete is gyorsan erodálódik. A háborúk jellege is gyorsabban változik, mint valaha. Ebben a környezetben különösen fontos lesz a felmerülő fenyegetések alapos értékelése és az ellenük való védekezés új megközelítési módszerei. Hegseth hasznot húzhatna elődei tapasztalataiból. Az ONA 30 napos felülvizsgálata lehetőséget kínál arra, hogy elkerüljön egy olyan hibát, amelyet nehéz, ha nem lehetetlen kijavítani.

(Borítókép: Pete Hegseth védelmi miniszter 2025. április 7-én Washingtonban. Fotó: Kevin Dietsch / Getty Images)