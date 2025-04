Tévedésből ölhették meg az olasz biológust, akinek feldarabolt testrészeit egy bőröndben találták meg Kolumbiában

Mint arról korábban beszámoltunk, brutálisan meggyilkolták, feldarabolták és különböző helyeken szétszórták a testrészeit annak az olasz biológusnak, aki Kolumbiában töltötte vakációját. Alessandro Coatti olasz molekuláris biológus turistaként ment a dél-amerikai országba, miután nyolc éven át a brit Királyi Biológiai Társaságnak dolgozott Londonban.

A kutató első maradványait egy fekete bőröndben találták meg vasárnap, több más testrészét pedig az elmúlt napokban a város különböző pontjain. Az El Tiempo című helyi lap úgy értesült, hogy megölése előtt Coatti a szállodájában egy Minca nevű falu iránt érdeklődött, és helyi állatfajokat kutatott.

Most az is kiderült, hogy valószínűleg tévedésből ölhette meg fegyveres bűnözői csoport – számolt be a The Guardian.

A lap elmondása szerint a római ügyészek együttműködnek a kolumbiai kollégákkal, és Olaszország várhatóan egy nyomozócsoportot küld Santa Martába. A Corriere della Sera című olasz napilap értesülései alapján a nyomozás egyik iránya az, hogy Coattit véletlenül, a szervezett bűnözői csoportok közötti „leszámolás” keretében ölhették meg.

Lerber Dimas bűnügyi szakértő az El Tiempo című kolumbiai hírportálnak elmondta, hogy a gyilkosság a térségben működő két fegyveres csoport, a Clan del Golfo és az Autodefensas Conquistadores de la Sierra jellegzetességeit viseli magán.

Norma Vera Salazar, emberi jogi szakértő szerint „egyértelműen visszatérő mintázat van ezekben a bűncselekményekben: a holttesteket megkínozzák, feldarabolják, szemétbe vagy kávézaccokba gyömöszölik, és elhagyják őket a vidéki utak mentén. Az ilyen típusú gyilkosságokat az önvédelmi csoportok arra használják, hogy figyelmeztető üzeneteket küldjenek, félelmet keltsenek és megjelöljék a területüket”.