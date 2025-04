Kairóban tárgyalt egyiptomi kollégájával Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. A tárcavezető üdvözölte a két ország közötti szoros gazdasági kapcsolatokat, egyúttal elmondta, megállapodás született arról, hogy magyar telekommunikációs vállalat építheti ki az Egyiptomot és Európát összekötő optikai kábelvezetéket, valamint közös energetikai projekteket is bejelentett.

A 4iG magyar telekommunikációs vállalat mintegy 2800 kilométernyi optikai kábellel köti össze Európát és Egyiptomot a tenger alatt, így biztosítva nagy sebességű internetkapcsolatot – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kairóban – írta az MTI.

A tárca MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető a magyar–egyiptomi üzleti fórum megnyitóján mondott beszédében hangsúlyozta, hogy miközben az elmúlt évek válságai nyomán súlyos nehézségekkel kellett szembenézniük a vállalatoknak, a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés igen sikeresnek bizonyult. Üdvözölte, hogy a magyar 4iG optikai kábel építéséről kötött megegyezést Európa és Egyiptom között, illetve egy olyan beruházásról, amelynek a célja, hogy az országban hatmillió további háztartás számára biztosíthassanak majd internetelérést az infrastruktúra fejlesztésével.

Majd arra is emlékeztetett, hogy Magyarországnak Egyiptom az egyik legfontosabb gazdasági partnere Afrikában, és példaként hozta fel a sikerekre, hogy a hazai vasúti járműgyártás az észak-afrikai országból kapta a valaha volt legnagyobb nemzetközi megrendelését, 1,1 milliárd eurónyi értékben. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban Facebook-oldalán közölte, hogy 1350 vasúti kocsit szállítunk le az észak-afrikai országnak.

Ezen vállalatok és technológiák lényeges szerepet játszottak és játszanak a szállítási infrastruktúra és a digitális infrastruktúra korszerűsítésében is. Két sikertörténet. Az egyik már folyamatban van, a másik a jövőben kezdődik majd meg

– fogalmazott a tárcavezető.

Elmondta, hogy a világgazdaság az utóbbi időszakban többször is teljesen a feje tetejére állt, ami még inkább felértékeli a stabil, megbízható, kiszámítható, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatokat, és a magyar–egyiptomi pont ilyen. Aláhúzta, hogy a két ország között nincsenek nyitott kérdések, politikai viták, ami megkönnyíti az üzleti élet szereplőinek együttműködését is. Szijjártó Pétert útjára huszonegy magyar cégvezető is elkísérte a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az építőipar, az informatika és a vízgazdálkodás területéről.

Arról is beszámolt, hogy egyebek mellett már tárgyalások indultak egy biztonságos személyazonosító okmányok gyártását célzó projektről, valamint a helyi élelmiszeripari és vízgazdálkodási szektor fejlesztéséhez való magyar hozzájárulásról. Kiemelte, hogy miután a Magyarországhoz és Egyiptomhoz hasonló, gyorsan fejlődő gazdaságok áramigénye jelentősen nő, fontos a megkezdődött átfogó együttműködés a két ország energiavállalatai között. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy Magyarország három új gázerőmű építése mellett döntött a megnövekedő villamosenergia-szükséglet kielégítése érdekében, és ezek egyikét egy magyar–egyiptomi konzorcium fogja létrehozni 700 millió euró értékben.

A miniszter végezetül tudatta, hogy egyeztetés folyik arról is, hogy az egyiptomi El-Dabaa atomerőmű építése során magasan fejlett magyar technológiák is felhasználásra kerüljenek. Valamint az emberek közötti kapcsolatok fontosságára is kitért, megjegyezve, hogy jelenleg több mint hétszáz egyiptomi hallgató tanul magyarországi egyetemeken. Hozzátette, a magyar kormány az összeköttetések fejlesztésén dolgozik, ugyanis bár már heti tíz légi járat közlekedik Magyarország és Egyiptom között, lényeges lenne ezek sűrítése.