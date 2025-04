Belepte a hó a török fővárost

Ankarában a kora reggeli órák óta havazik. A város különböző területein a csapadék hatására az utak és járdák hamar hófehérré változtak, ami meglehetősen bizarr látvány nyújt az évnek ebben a szakaszában.

A helyi média arról számolt be, hogy a parkoló járműveket is hóréteg fedte be, a lakosok pedig meglepődve a váratlan időjárási körülményektől.

Az Ankarai Nagyvárosi Önkormányzat munkatársai azonnal reagáltak a helyzetre, és elkezdték a sózási és hóeltakarítási munkálatokat a közlekedési problémák megelőzése érdekében. A bevetésre kész önkormányzati járműveket stratégiai pontokra helyezték.

A meteorológiai szakemberek tájékoztatása szerint a havazás időszakosan folytatódhat a nap folyamán.

Cold and snowy morning in Ankara—streets and vehicles covered in white after early snowfall pic.twitter.com/c1YSxB0DjD — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) April 11, 2025

Alig egy héttel a török fővárost beborító váratlan havazás előtt Magyarországon is különleges időjárási jelenséget tapasztalhattak az emberek, április 6-án az északkeleti országrészt, különösen Füzér községet borította be a hó, miközben az ország többi részén napsütéses, bár szokatlanul hideg időjárás uralkodott. A szibériai eredetű fagyos légtömeg megérkezésével a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település teljesen kifehéredett, amit a füzéri vár 170 méteres magasságból figyelő webkamerája is megörökített. A hajnali órákban kezdődő havazás kitartóan dolgozott a táj téli díszbe öltöztetésén, eztitt nézheti meg.