Ausztria fokozza a készültséget, katonákat vezényel a határra

A Szlovákiában és Magyarországon kitört ragadós száj- és körömfájásjárvány miatt hétfőtől az osztrák fegyveres erők 28 katonája is részt vesz a határellenőrzési feladatokban – írja a védelmi minisztérium közleménye az MTI szerint. Az osztrák fegyveres erőkhöz Alsó-Ausztria tartományi kormányzata fordult segítségért az érintett járások egészségügyi hatóságainak támogatására.

A hadsereg 28 katonát vezényel ki a Hohenaunál (Gänserndorfi járás) és Bergnél működő (Bruck an der Leitha járás) határátkelőhelyekre. A feladat és a terep felmérését már az első egységek meg is kezdték – áll a közleményben.

A lakosság és az állatok védelme most prioritást élvez. Katonáink részvétele nélkülözhetetlen a ragadós száj- és körömfájás ausztriai terjedésének megakadályozásában és mezőgazdaságunk védelmében

– hangsúlyozta Klaudia Tanner védelmi miniszter. Alsó-Ausztriában eddig minden vizsgálati eredmény negatív volt – közölte pénteken Susanne Rosenkranz tartományi tanácsos irodája.

A szlovák határon szombaton bevezetett rendőrségi ellenőrzések továbbra is zökkenőmentesen folynak, minden a megszokott rendben zajlik. Péntek délelőtt kezdetben nem voltak forgalmi dugók – mondta Stefan Loidl szóvivő az APA hírügynökség kérdésére.

Burgenlandban sem regisztráltak pozitív vizsgálati eredményeket a tartomány válságstábja szerint. Általában véve a helyzet pénteken nagyjából változatlan maradt. Folytatódott a mintavétel és a határellenőrzés, az ötszázalékos hangyasavoldattal ellátott járványszőnyegeket rendszeresen karbantartják, a határon a várakozási időt is észszerű keretek között tudják tartani.

Tombol a járvány

A március elején kezdődött járvány miatt több környező ország is lépéseket tett a terjedés megakadályozása érdekében, hétvégén Ausztria jelentett be korlátozásokat, emiatt több határátkelőnél alakult ki komolyabb torlódás.

Emellett folytatódott a járművek fertőtlenítése, valamint Nagy István agrárminiszter közölte, hogy további intézkedéseket hoztak, amelyek szerint

Az érintett telepeket zárlat alá vették, valamint védőzónákat hoztak létre. A gépjárművek csak fertőtlenítés után tudnak be-, illetve kimenni.

A határátkelőhelyeken Hegyeshalomtól Esztergomig fertőtlenítés zajlik, ahogy az autópálya-felhajtóknál is.

Az érintett telepek településeire is csak fertőtlenítés után lehet bejutni vagy onnan kihajtani.

A telepek köré a vadállomány távoltartására villanypásztort telepítettek.

A kistermelőknek a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszereket ingyen biztosítják. Az adott önkormányzatnál lehet jelezni az igényt, a szereket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szállítja.

Ausztria mellett Szlovákiában is terjed a ragadós száj- és körömfájásjárvány, amely már hat marhatelep állatait fertőzte meg bizonyítottan. Richard Kovacs mezőgazdasági miniszter szerint ez ugyan nem okoz ellátásproblémát, sem áremelkedést, viszont állatok ezreit érinti. Emellett többen be sem jelentik a fertőzést, és éjszaka, titokban szállítják az állatokat. Matus Sutaj Estok belügyminiszter pedig határlezárásokat lengetett be Magyarország felé, amelyet a szlovák kormány hétfőn el is fogadott.

Az Indexen nemrég egy riport is megjelent arról, miképp élték meg Nyugat-Magyarországon a szarvasmarhák leölése miatti helyzetet. Cikkünk ide kattintva érhető el.