Jobban rettegnek az orosz katonák a saját bajtársaiktól, mint az ellenségtől

Az Ukrajna elleni orosz invázió óriási áldozatai, amelyek becslések szerint meghaladják Moszkva 1945 óta folytatott összes háborújának teljes veszteségét, reflektorfénybe helyezték a hírhedt „húsdaráló taktikát”. Az ukrán katonák leírása szerint a rosszul felfegyverzett, rosszul felkészült orosz katonákat ágyútölteléknek küldték a csatákba, ami a megszállók körében rendkívül magas halálozási és sebesülési arányhoz vezetett. Ugyanakkor az orosz katonák maguk is szélsőségesen erőszakos cselekedeteket követtek el – nemcsak az ukrán civilek és hadifoglyok, hanem egymás ellen is.

Miért hajlandóak az orosz csapatok, akiket parancsnokaik „eldobható gyalogságként” kezelnek, ilyen széles körű brutalitást eltűrni? A testvérgyilkos kényszerítés, az egységeken belüli erőszak és a katonákkal való rossz bánásmód nem egyedülálló az orosz hadseregben, de ilyen nagyságrendben ritkán volt rá példa az elmúlt évtizedekben. És bár a katonák a történelem során mindig is ellenálltak a parancsoknak, az orosz katonák körében ez a fajta dac nagyrészt hiányzik. Az Ukrajnában zajló invázió, amelyet egyedülálló módon széles körű online tudósítások dokumentálnak, feltárja, hogy az orosz hadseregben az erőszak mélyen gyökerező kultúrája hogyan táplálja a kényszerítés és a bűnrészesség brutális körforgását – írja a Foreign Policy.

Különböző kísérletek történtek arra, hogy megmagyarázzák az oroszok engedelmességét. Sokan a háború által teremtett pénzügyi ösztönzőkre összpontosítanak, beleértve az óriási belépési prémiumokat (amelyek egyes régiókban az éves átlagbér többszörösét is elérik), a katonák magas fizetését és haláluk esetén a családjuknak járó kártérítést. Egyes megfigyelők átfogó kulturális elméleteket fogalmaztak meg, azt sugallva, hogy az oroszokat egyedülálló fatalizmus és nihilizmus jellemzi. Mások azzal érveltek, hogy a katonák motivációja a konfliktusba vetett őszinte hitből fakadhat.

Marlene Laruèlle és Ivan Grek, a George Washington Egyetem Oroszország-szakértői azzal érveltek, hogy a háború lehetőséget nyújt a „férfiúi önértékelés helyreállítására” egy mélyen diszfunkcionális társadalomban, olyan forgatókönyvet teremtve, amelynek révén „a társadalmi ranglétra alján álló oroszok milliói az ország igazi hőseiként tűnhetnek fel, készen a végső áldozatra”.

Bár az anyagi és ideológiai tényezők segítenek megmagyarázni, hogy az oroszok miért vonulnak be a hadseregbe, nem adnak választ a beletörődésükre, amikor szembesülnek a húsdaráló taktikával, valamint a feletteseik és társaik által elkövetett szisztematikus erőszakcselekményekkel. Bár néhány katona dezertál, valódi számuk továbbra is ismeretlen. Az engedély nélkül távollevőkként nyilvántartottak közül sokan valójában áldozatok, míg más eltűnt katonák végül visszatérnek az egységükhöz. Ennek ellenére a legtöbb katona viszonylag engedelmes, bár továbbra is magas a veszteségek száma, hiányos a felszerelésük, illetve a parancsnokok és a katonatársak rosszul bánnak velük.

Erőszakkultúra

Az, hogy a katonák beletörődnek az ilyen fokú veszteségekbe és brutalitásba, leginkább az orosz hadseregben elterjedt és mélyen gyökerező erőszakkultúra termékeként értelmezhető. Ez a kultúra olyan körforgást tart fenn, amely engedelmességre ösztönöz és megerősíti az erőszakot – mind az áldozatok, mind az elkövetők esetében – a katona identitásának részeként. A brutalitásnak való folyamatos kitettség – amit normálisnak tekintenek, és ami már akkor megkezdődik, amikor a katonák belépnek a hadseregbe – egyeseket olyannyira megtör, hogy kérdés nélkül elfogadják parancsnokaik taktikáját. A brutális, rutinszerű bántalmazás, a szélsőséges büntetések és más túlzott erőszakos cselekedetek olyannyira rutinszerűek, hogy sok orosz katonának ez gyakorlatilag második természetévé válik, ami lehetővé teszi számukra, hogy fenntartsák a szélsőséges erőszak körforgását.

A legtöbb hadsereg az erőszak ellenőrzött, szankcionált formáit alkalmazza, hogy felkészítse a katonákat a harci stresszre, és elősegítse az egységek összetartását. A brit hadsereg ejtőernyős ezrede például „malmozik”, amelynek során az újoncoknak többször fejbe kell ütniük egymást. Ha a nyugati hadseregekben előfordul engedély nélküli zaklatás, akkor általában erőfeszítéseket tesznek annak leküzdésére. Az orosz hadseregben azonban a dedovscsina néven ismert, különösen brutális zaklatási hagyományt intézményesítették. A laktanyai erőszaknak ez a formája, ami a sorkatonai szolgálat első szakaszában történik, kiemelkedik a maga szigorúságával, és az orosz katonai identitásépítés központi elemévé vált.

Ebben a rendszerben az újoncok megtanulják elviselni, majd később végrehajtani az erőszakot, és egyszerre válnak annak áldozatává és elkövetőjévé.

A katonák beszámolói szerint a rangidős sorkatonák zsarolják és verik őket, valamint nemi erőszakot is elkövetnek ellenük. Néhányan arról számoltak be, hogy a rangidős tisztek prostitúcióra kényszerítették őket. A kétezres évek közepén egy hírhedt esetben egy katonát olyan mértékben bántalmaztak, hogy a lábát és a nemi szervét is amputálni kellett. Egy másik, 2018-as eset szerint egy sorkatona öngyilkos lett, miután egy megalázó, trágár kifejezést metszettek a homlokába borotvapengével.

Emberi jogi aktivisták szerint az orosz hadseregben elkövetett számos gyanús öngyilkosság összefügg a zaklatással és a zsarolással, és egyes halálesetek a gyanú szerint öngyilkosságnak álcázott gyilkosságok. (Az orosz hadsereg nem közöl hivatalos statisztikákat a soraiban bekövetkezett halálesetekről.) 2019-ben egy Szibériában állomásozó sorkatona tüzet nyitott az egységére, megölve nyolc embert. Tettét később az egységétől elszenvedett bántalmazással magyarázta.

Oroszország ukrajnai inváziójában az erőszaknak ez a mélyen gyökerező kultúrája továbbra is fennáll – még akkor is, ha sok katonát szinte azonnal a sorozás vagy behívás után a frontvonalra küldenek harcolni, így kevés idő marad a kiképzésre és a dedovscsina tipikus ciklusának kibontakozására.

Aki nem megy előre, azt saját csapatai lövik hátba

A katonák elleni éa közötti erőszak továbbra is az engedelmesség fenntartásának mechanizmusaként működik. Oroszország állítólag olyan csapatokat vetett be, amelyek célja, hogy megöljék vagy más módon megakadályozzák saját katonáikat a visszavonulásban. Azokat, akik panaszkodnak, kilépnek a sorból, vagy eltávozást kérnek, „büntetőgödrökbe” zárják, fogdákba helyezik, vagy kivégzik a parancsnokaik. A harctéren kívül részeg katonák civileket és egymást ölik.

A katonák valóban olyan arányban fordulnak egymás ellen, amit nem várnánk el egy jól szervezett hadseregtől. Egy esetben orosz katonák egy csoportja halálra kínozta egy katonatársukat, miután az megpróbálta megakadályozni, hogy lerészegedjenek. Mindez az erőszak többnyire büntetlenül marad. Amikor katonákat tárgyalás nélkül kivégeztek, halálukat harci veszteségnek vagy dezertálásnak álcázták.

Ez nemzedékeken átívelő, tartós örökség: mind az orosz, mind a szovjet fegyveres erők történelmileg alkalmazták a megfélemlítést és erőszakot saját újoncaik, a civilek és az ellenfél katonái ellen, hogy ezeket a csoportokat engedelmességre, megadásra kényszerítsék.

Az eredmény kettős. Tekintettel arra, hogy szélsőséges erőszaknak vannak kitéve, és képtelenek tömeges ellenállást szervezni, egyes katonák tehetetlennek érzik magukat a hadsereggel szemben, végül – akár háborús bűnök elkövetésére vagy öngyilkos merényletben való bevetésre kapjanak parancsot – beletörődnek körülményeikbe, és minimális aktív ellenállást tanúsítanak. Bár néhányan panaszkodnak a helyzetük miatt, a legtöbben nem teszik. Ez nem a katonai erőszakkultúra elfogadásából ered, hanem inkább az általa kikényszerített következményektől való félelemből. Mivel a katonák tudják, hogy bármilyen ellenkezésnek szélsőséges következményei lesznek, inkább engedelmeskednek, és kevés ellenállást tanúsítanak, még akkor is, ha olyan parancsot kapnak, amely szinte a biztos halált jelenti.

A katonák egy másik csoportját azonban az erőszak öröksége és az annak való ismételt kitettség arra tanítja, hogy ne csak beletörődjenek az erőszakba, hanem aktívan részt is vegyenek benne. Azokat, akik olyan brutális cselekedeteket követnek el, mint például a bucsai háborús bűnökkel vádolt egyik brigád, az orosz kormány gyakran jutalmazza, ami tovább normalizálja és erősíti az erőszak kultúráját az orosz hadsereg soraiban.

Szélsőséges brutalitás

A brutális katonai kultúra által kondicionált orosz katonák az erőszak olyan körforgásában rekedtek meg, amelyből valószínűleg nem tudnak kitörni. Ennek mélyreható következményei vannak az ország ukrajnai inváziójára, amely immár negyedik éve tart. Először is, mivel a megdöbbentően magas veszteségek nem akadályozták meg az orosz katonákat a parancsok végrehajtásában, Oroszország valószínűleg folytatja a kimerítő háborút, és az ukrán katonáknak a frontra küldött, feláldozható orosz katonák újabb hullámaival kell szembenézniük. Másodszor, az orosz katonák továbbra is szisztematikusan elnyomják az uralmuk alá került ukránokat – továbbra is emberi jogi visszaéléseket és háborús bűnöket követnek el a civilek és a hadifoglyok ellen.

(Borítókép: Katonák 2014. március 2-án – Fotó: Sean Gallup / Getty Images)