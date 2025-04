Meghalt az Indiában eltűnt magyar túrázó

Meghalt Puskás Zsolt, az a magyar férfi, aki március 29-én tűnt el Északkelet-Indiában – írja az NDTV helyi rendőrségi forrásokra hivatkozva.

A férfi holttestét Meghálaja állam egyik hegyvidéki területén találták meg, egy meredek hegyoldalban, Ramdait falu közelében. A hatóságok szerint Puskás Zsolt valószínűleg balesetet szenvedett, és a szakadékba zuhant. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.

Mint írtuk, az 56 éves férfi március 29-én, hajnali négy körül érkezett meg egy szállodába a kelet-indiai Laitumkhrah városában, majd aznap reggel továbbutazott. Egy taxi Mavsahev faluban tette ki, innen gyalog folytatta útját a Nongriat nevű, turisták körében kedvelt célpont felé.

Puskás Zsolt egyedül túrázott, és csak egy hátizsák volt nála. Eltűnését április 2-án jelentette be az Újdelhiben működő magyar nagykövetség. A keresés alatt drónokat is bevetettek, és több helyi lakos arról számolt be, hogy látták őt Mavkavir és Ramdait falvak környékén.