Öt EP-képviselőből álló delegáció látogat Budapestre, hogy többek között a magyar jogállamiság és demokrácia helyzetét vizsgálják, majd erről tudósítsák az Európai Parlamentet. A delegáció három napot tölt a magyar fővárosban, ezalatt a kormánnyal, országgyűlési képviselőkkel és civil szervezetekkel is tárgyalnak majd.

Április 14-én Budapestre látogat az Európai Parlament több képviselője, hogy a magyar jogállamiság helyzetét, valamint a magyar demokráciával kapcsolatos legfrissebb fejleményeket vizsgálják – számolt be róla az Európai Parlament közleményében.

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) által szervezett tényfeltáró misszió három napot fog eltölteni Magyarországon, látogatásuk során az uniós értékek helyzetével kapcsolatos témákat vizsgálnak, beleértve a bírói függetlenséget, a médiaszabadságot, a tudományos szabadságot, az átláthatóságot és a korrupcióellenes intézkedéseket – utóbbi kettő kapcsán a civil társadalom helyzetét és az LMBTQ-emberek jogait is szemügyre veszik majd.

Az EP-képviselők találkozni fognak a kormány tagjaival, az Országgyűlés több képviselőjével, valamint az igazságszolgáltatás, a független és helyi hatóságok képviselőivel, továbbá az érintett területekkel foglalkozó civil szervezetekkel.

A delegációt a holland zöldpárti politikus – egyben az EP-ben a magyar jogállamisággal foglalkozó jelentéstevő – Tineke Strik vezeti, rajta kívül a liberális Sophie Wilmés, a szélsőbaloldali Pernando Barrena Arza, a szociáldemokrata Krzysztof Smiszek, valamint a néppárti Michal Wawrykiewicz lesz a tagja.

Mint az EP sajtóosztálya a közleményben felhívja a figyelmet, az EP LIBE bizottsága legutóbb 2021 októberében látogatott Magyarországra a magyar jogállamisági helyzet vizsgálata céljából, akkor felhatalmazást kapott arra, hogy a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos magyarországi fejleményekre összpontosítson.

A misszió során sajtótájékoztatót is tartanak majd, a látogatás során levont következtetéseikről pedig tájékoztatni fogják majd az Európai Parlamentet, valamint foglalkoznak a Magyarország ellen még 2018-ban elindított 7-es cikk szerinti eljárással is.

A delegáció valószínűleg vizsgálni fogja a Pride betiltását célzó nemrég elfogadott törvényt, illetve azzal együtt a törvényjavaslatot, ami a magyar EP-képviselők számára is azonos vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget írna elő, mint amit a magyar országgyűlési képviselőknek is évenként le kell adni – ezzel kapcsolatosan a legutóbbi plenárison vitát is rendeztek az Európai Parlamentben.

Az EP Magyarország jogállamiságával foglalkozó jelentéstevőjének, Tineke Striknek egyébként ez lesz az első hivatalos útja ezen titulusában Magyarországon, miután még a tavalyi EP-választások után vette át e feladatot.

Arról, hogy hogyan áll a Magyarországgal szemben 2018-ban kezdett 7-es cikk szerinti eljárás, valamint az eljárásban miért nem volt előrelépés az elmúlt közel hét évben, nemrég az alábbi cikkünkben foglalkoztunk bővebben.

Az Európai Parlament egy bizottsága legutóbb egyébként még 2022 februárjában járt tényfeltáró misszión: akkor a Pegasus kémszoftver használatát vizsgáló PEGA járt hazánkban.

