Letartóztatták Mile Kekint, a Mozemo! (Képesek Vagyunk Rá!) mozgalom parlamenti képviselőjét, Ivana Kekin férjét és a Hladno Pivo zenekar egykori énekesét – írja a horvát Index.

A hatóságok egy, a Horvát Korrupcióellenes és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség (USKOK) által vezetett nyomozás keretében vették őrizetbe, amely a hivatalos pozícióval való visszaéléseket vizsgálja a horvátországi Buje városában.

Nem hivatalos információk szerint Kekin mellett őrizetbe vették Jelena Perossát is, aki korábban Buje város ideiglenes városrendezési és városi vagyonkezelési osztályvezetőjeként dolgozott. Ebben a városban van ingatlana a Kekin családnak is. A letartóztatottak között szerepel Perossa férje, Denis is.

Házkutatás is zajlik az otthonában

A portál információi szerint már tart a házkutatás Mile Kekin házában. A zenészt azzal gyanúsítják, hogy szabálytalanságokat követett el egy isztriai földvásárláskor. Az ügy még a közelmúltban robbant ki, nem sokkal a horvát elnökválasztás előtt, ahol Ivana Kekin a Mozemo! színeiben indult jelöltként.

A rendőrség és az USKOK a bujei városházán, valamint a polgármester irodáiban is kutatást végez. A jelenlegi információk szerint azonban Fabrizio Vizintin polgármester nem érintett az eljárásban.

A hatóságok Mile Kekint azzal vádolják, hogy nyomást gyakorolt a helyi önkormányzat munkatársaira, hogy egy Momjan településhez közeli, vitatott földdarabot éppen neki adjanak el. A nyomozók szerint ezzel visszaélhetett befolyásával, így a vád lényege, hogy másokat arra ösztönzött, hogy ők éljenek vissza hivatali hatalmukkal. Az előzetes becslések alapján a település költségvetését az ügyben mintegy hétezer eurós kár érhette.

Kicsoda Mile Kekin?

Mile Kekin horvát zenész, dalszerző és énekes, aki leginkább a Hladno Pivo punk-rock zenekar frontembereként vált ismertté. A zenekar 35 évig működött, majd 2022-ben bejelentették, hogy határozatlan időre szünetet tartanak, és Kekin szólókarrierbe kezdett.

Szólókarrierje alatt több albumot adott ki, köztük a Kuca bez krova és a Njezno donom című lemezeket. Utóbbi albumot 2023-ban mutatta be, amelyet „szemtelenül vidám hangzásúnak” nevezett, és amely a pandémia és más nehézségek ellenére is életörömöt és humort sugároz.

A zenész felesége Ivana Kekin, a Mozemo! politikai mozgalom parlamenti képviselője. Kekin nemcsak zenészként, hanem dalszövegíróként is elismert, aki gyakran foglalkozik társadalmi és politikai témákkal műveiben.