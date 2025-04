Üzenetet küldött Orbán Viktor Alekszandar Vucsicsnak, és kiáll Szerbia szuverenitása mellett

Szombatra tüntetést hirdetett Belgrádban az Alekszandar Vucsics szerb elnök által létrehozott mozgalom, amire Orbán Viktor küldött rövid támogató videóüzenetet.

Ismerős a helyzet: külföldi erők akarnak beavatkozni a szerbek életébe. Nálunk is ez történik. Külföldi erők akarják megmondani, hogyan éljenek a szerbek. Nálunk is ezt csinálják. Folyamatosan támadják azokat az embereket, akik kiállnak Szerbia szuverenitása mellett. Minket is ezért támadnak. Látjuk, hogy nem hagyjátok magatokat, látjuk, hogy bátran harcoltok, mert egy szuverén Szerbiát akartok. Nem vagytok egyedül; a ti harcotok a mi harcunk is. A szerb hazafiak számíthatnak a magyar hazafiakra. Éljen Vucsics elnök, éljen Szerbia!