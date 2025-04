Vírusként terjed a neten, hogy a Simpson család szombatra jósolja Donald Trump halálát

A közösségi oldalakon egy olyan videó terjed, amelyben a Simpson család egy részlete látható. A snitt arról szól, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy koporsóban fekszik, miközben körbeállják politikai szereplők, a mellette lévő digitális eszköz pedig a 2025. április 12-i dátumot mutatja, vagyis a holnapit.

Mivel a Simpson család már jó pár eseményt (legyen az sport, politika, gazdaság, kultúra, tudomány) megjósolt az évek alatt, így a videó elképesztő sebességgel terjed.

Egy hatalmas különbség viszont azért van a korábbi jóslatok és a mostani jelenet között: Matt Selman, a sorozat producere elmondta, hogy ez a jelenet sosem jelent meg egyetlen részben sem, és teljesen hamis.

Viszont nem ez az első alkalom, hogy a Simpson családnak próbálnak tulajdonítani olyan képeket és videókat, amelyben az elnök halála a központi téma. Viszont eddig mindegyikről kiderült – ilyen volt például a párizsi Notre Dame leégése is –, hogy hamis volt, és mint az alkotók is megerősítették: egyáltalán nincs közük a rajzfilmhez.

Valóra vált jóslatok

Vannak viszont olyan előrejelzései a sorozatnak, amelyek bejöttek az elmúlt évtizedekben. Hogy ne menjünk túl messzire a jelenlegi témától: például azt is megjósolták a „Bart to the Future” című részben még 2000-ben, hogy „az amerikai elnököt letartóztatták”, ami Trump 2025-ös elítélését is jelenthette, viszont már az is bejött, hogy Trump egyáltalán elnök lett 2016-ban. Akkoriban ez a rész többször is előkerült az interneten.

Az 1996-ban sugárzott „The Day the Violence Died” állítólag megjósolta az Egyesült Államok Capitoliumának megtámadását, amely 2021. január 6-án vált valósággá – miután Trump elvesztette a választásokat Joe Bidennel szemben. A „Midnight Rx” rész 2005-ben pedig állítólag azt jósolta meg, hogy marihuánát legalizálják Kanadában, ami 2018. október 17-én vált hivatalossá.

Áttérve a sportra a „Boy Meets Curl” című 2010-es epizódban azt vetítette előre a sorozat, hogy az amerikai férfi curlingcsapat aranyérmet nyer az olimpián, ami 8 évvel később, a 2018-as phjongcsangi téli olimpián.

A tudomány területén szintén volt, ami bejött az animációs szériának, ugyanis 2010-ben az „Elementary School Musical” című epizód egyik szereplője megjósolta, hogy Bengt Holmström és Ben Feringa fogja elnyerni a Nobel-díjat, és 2016-ban mindketten meg is kapták a rangos elismerést. Holmström közgazdasági Nobel-emlékdíjat, Feringa pedig kémiai Nobel-díjat kapott.

Kísérteties

Itt még nem áll meg a sor, hiszen az 1993-as „Springfield” című részben – ami már az 1989-ben indult széria ötödik évada volt –, a szereplők Gunter és Ernst (akiket a német-amerikai Siegfried & Roy duóról mintáztak), egy fehér tigris áldozataivá válnak, ami megfelel Roy Hornt 2003-ban megtámadó fehér tigris támadásának.

A „Lisa Goes Gaga” című részben 2012-ben Lisa öltözéke feltűnő hasonlóságokat mutat Lady Gaga 2017-es Super Bowl félidei show-ján viselt öltözékével – bár ebben simán benne lehet az is, hogy az énekesnő inspirálódott a rajzfilmből. A „You Don't Have to Live Like a Referee” 2014-ben pedig a 2015-ös FIFA korrupciós ügyet vetítette előre, amelyben az Egyesült Államok szövetségi ügyészei nyilvánosságra hozták a labdarúgó- , futsal- és strandfoci-szövetség irányító testületéhez, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez (FIFA) kapcsolódó tisztviselők és munkatársak által elkövetett korrupciós eseteket.

Végül itt van még a kultúra szegmense is, amelyhez kapcsolódóan a 2004-ben sugárzott „The Ziff Who Came to Dinner” című részben arról beszéltek, hogy a Mátrixnak lesz egy negyedik filmje, és a Mátrix: Feltámadások végül 2021-ben tényleg megjelent. Az 1996-os „Homerpaloozában” a Cypress Hill vendégszerepel – akik saját magukat alakították – és a Londoni Szimfonikus Zenekarral állnak a színpadon. Bár könnyen lehet, hogy a zenekar is a szériából vette az ötletet, esetleg mindig is nagy álmuk volt, de

2024-ben végül tényleg együtt léptek fel a Royal Albert Hallban.

Bár a sorozat csaknem 40 éve és 36 évada és 784 epizódja alatt statisztikailag szükséges, hogy néha eltaláljanak valamit – legalábbis a médiához értő szakemberek szerint –, de mégis kísérteties, hogy némely jóslatok mennyire pontosan váltak valóra.